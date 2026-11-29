Fortuna Sittard 1-2 Heerenveen: Heerenveen giành chiến thắng
Heerenveen đang thắng 5 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Fortuna Sittard lúc 20:30 ngày 29/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fortuna Sittard tiếp đón Heerenveen.
- 12'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 23% - 77% Heerenveen, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': Kristoffer Peterson (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 28% - 72% Heerenveen, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.
- 36'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 27% - 73% Heerenveen, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Fortuna Sittard): Iván Márquez vào sân thay Philip Brittijn.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0)
Phút 48': Justin Hubner (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Shiloh 't Zand). Tỷ số: 1 - 0.
- 49'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 28% - 72% Heerenveen, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (Heerenveen): Dirk Proper vào sân thay Nolhan courtens.
- 61'Thay người
Phút 61' (Heerenveen): Maxence Rivera vào sân thay Ringo Meerveld.
- 61'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 28% - 72% Heerenveen, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Kristoffer Peterson.
- 73'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 25% - 75% Heerenveen, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (Heerenveen): Roberts Uldriķis vào sân thay Mees Hilgers.
- 84'Thay người
Phút 84' (Fortuna Sittard): Siebe Wylin vào sân thay Mohammed Ihattaren.
- 85'Heerenveen ép sân
Cầm bóng: Fortuna Sittard 24% - 76% Heerenveen, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (Heerenveen): Marko Farji vào sân thay Levi Smans.
- 87'Thay người
Phút 87' (Heerenveen): Luca Oyen vào sân thay marcus linday.
- 89'BÀN THẮNG! Heerenveen (1-1)
Phút 89': Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 90'BÀN THẮNG! Heerenveen (1-2)
Phút 90': Luca Oyen (Heerenveen) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- KTKết thúc: Fortuna Sittard 1-2 Heerenveen
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 22:29 29/11/2026
Heerenveen bước vào chuyến làm khách với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, phong độ tốt nhất trong hai đội. Họ sẽ gặp Fortuna Sittard, đội đang đứng ngay sát phía trên về thứ hạng, lúc 20:30 ngày 29/11/2026 trên sân Fortuna Sittard Stadion. Câu hỏi của trận đấu là đội khách có tiếp tục giữ được nhịp thắng trước một chủ nhà khó bị đánh bại.
Heerenveen mang theo mạch thắng trọn vẹn
Heerenveen thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả không có một lần hòa hay thua cho thấy đội bóng đang vận hành ổn định và giữ được sự tự tin qua từng trận.
Mạch thắng liên tiếp cũng giúp Heerenveen hiện đứng hạng 6 với 24 điểm. Đây là nền tảng tinh thần đáng kể để họ bước vào trận đấu trên sân khách.
Fortuna Sittard bền bỉ nhưng thiếu dứt điểm chiến thắng
Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Đội chủ nhà thắng ở trận gần đây nhất, trước đó hòa 3 trận liên tiếp rồi thắng trận cũ nhất trong chuỗi.
Điều này cho thấy Fortuna Sittard khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa biến được nhiều trận cân bằng thành chiến thắng. Chiến thắng gần nhất là tín hiệu tích cực trước khi tiếp đón một đối thủ đang thăng hoa.
Cuộc đua sát nút trên bảng xếp hạng
Fortuna Sittard xếp hạng 7 với 23 điểm, kém Heerenveen đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán mang sức nặng lớn với cả hai.
Heerenveen muốn nối dài chuỗi thắng và giữ khoảng cách phía trên. Fortuna Sittard cần một kết quả tốt trên sân nhà để bám sát đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2, hòa 2 và Heerenveen thắng 1. Lịch sử đối đầu gần đây vì vậy không ủng hộ đội khách, dù họ đang có phong độ vượt trội.
Hai hồ sơ này tạo ra một thế trận đáng chú ý: sức mạnh từ chuỗi thắng của Heerenveen đối đầu với sự bền bỉ và thành tích đối đầu khả quan của Fortuna Sittard.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Heerenveen, bài toán là giữ nhịp độ và sự tập trung đã giúp họ thắng 5 trận liên tiếp. Họ cần duy trì kỷ luật khi phải chơi ở môi trường sân khách.
Với Fortuna Sittard, lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận không thua là điểm tựa. Nếu biến được sự chắc chắn thành chiến thắng, đội chủ nhà hoàn toàn có thể chặn đứng mạch thắng của đối thủ.
Nhận định
Heerenveen có phong độ tốt hơn rõ rệt, còn Fortuna Sittard có lợi thế sân nhà và thế đối đầu gần đây. Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu cân bằng. Heerenveen được đánh giá nhỉnh hơn về tinh thần, nhưng chủ nhà vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho đội khách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)