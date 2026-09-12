Fortuna Sittard 1-5 Ajax: Ajax giành chiến thắng Fortuna Sittard tiếp đón Ajax tại sân nhà trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đạt phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên màn rượt đuổi kịch tính và đầy bất ngờ.

Fortuna Sittard 1 - 5 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fortuna Sittard tiếp đón Ajax.

6' Thẻ vàng Phút 6': Jorthy Mokio (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 30% - 70% Ajax, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Youri Baas (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 34% - 66% Ajax, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

35' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 35': Julian Brandt (Ajax) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 31% - 69% Ajax, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 2.

44' Thẻ vàng Phút 44': Lequincio Zeefuik (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Fortuna Sittard): Anthony Descotte vào sân thay Lequincio Zeefuik.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 26% - 74% Ajax, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 2.

52' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-1) Phút 52': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Oliver Valaker Edvardsen.

58' Thay người Phút 58' (Ajax): Davy Klaassen vào sân thay Jorthy Mokio.

62' BÀN THẮNG! Ajax (1-2) Phút 62': Thilo Kehrer (Ajax) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

62' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 30% - 70% Ajax, dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 4 - 2.

64' Thẻ vàng Phút 64': Steven Berghuis (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Ajax): Viktor Tsygankov vào sân thay Steven Berghuis.

71' Thẻ vàng Phút 71': Caio Henrique (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

73' BÀN THẮNG! Ajax (1-3) Phút 73': Davy Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: Thilo Kehrer). Tỷ số: 1 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Kasper Dolberg vào sân thay Tolu Arokodare.

74' Thay người Phút 74' (Ajax): Oscar Gloukh vào sân thay Julian Brandt.

74' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 32% - 68% Ajax, dứt điểm 6 - 21 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 6 - 2.

76' Thay người Phút 76' (Fortuna Sittard): Nick de Groot vào sân thay Jasper Dahlhaus.

76' Thay người Phút 76' (Fortuna Sittard): Syb Van Ottele vào sân thay Mohammed Ihattaren.

79' BÀN THẮNG! Ajax (1-4) Phút 79': Kasper Dolberg (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 1 - 4.

81' Thẻ vàng Phút 81': Abdellah Ouazane (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Fortuna Sittard): Moussa Gbemou vào sân thay Edouard Michut.

86' Ajax ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 34% - 66% Ajax, dứt điểm 7 - 24 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 6 - 3.

89' Thay người Phút 89' (Fortuna Sittard): Kevin Van Burgsteden vào sân thay Ole Romeny.

90+6' BÀN THẮNG! Ajax (1-5) Phút 90+6': Youri Baas (Ajax) lập công (kiến tạo: Viktor Tsygankov). Tỷ số: 1 - 5.

KT Kết thúc: Fortuna Sittard 1-5 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 03:00 13/09/2026

Đội hình chính thức Fortuna Sittard Sơ đồ 5-3-2 · HLV D. Buijs Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 23 P. Brittijn 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 20 É. Michut 52 M. Ihattaren 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 25 L. Zeefuik 10 O. Romeny 1 M. ter Stegen 3 A. Gaaei 6 T. Kehrer 15 Y. Baas 12 Caio Henrique 24 J. Mokio 4 S. Amrabat 8 J. Brandt 23 S. Berghuis 99 T. Arokodare 20 O. Edvardsen Dự bị Fortuna Sittard 9 A. Descotte 39 Ganni Buyukhan 38 Moussa Gbemou 1 L. Koopmans 44 David Stockbrink 15 N. de Groot 35 van Burgsteden 6 S. van Ottele 33 K. Reitmaier Ajax 2 Lucas Rosa 68 A. Ouazane 26 M. Paes 38 Marcos Leonardo 21 Jofre Torrents 11 V. Tsygankov 5 O. Wijndal 18 D. Klaassen 36 D. Janse Cập nhật đội hình lúc 00:35 13/09/2026

Fortuna Sittard Thống kê Ajax 34% Kiểm soát bóng 66% 8 Dứt điểm 27 4 Trúng đích 11 3 Phạt góc 11 5 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật T. Kehrer Ajax 1 bàn · 1 kiến tạo A. Descotte Fortuna Sittard 1 bàn J. Brandt Ajax 1 bàn K. Dolberg Ajax 1 bàn D. Klaassen Ajax 1 bàn O. Gloukh Ajax 1 kiến tạo · điểm 6.46

Cuộc đối đầu giữa Fortuna Sittard và Ajax diễn ra vào lúc 01:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion được kỳ vọng sẽ mang lại diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu với phong độ rất cao.

Điểm tựa phong độ và vị thế bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Fortuna Sittard bước vào màn so tài này với sự tự tin lớn nhờ chuỗi thành tích tích cực trong thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất, Fortuna Sittard đã có thêm 1 trận hòa sau khi đã giành trọn vẹn 1 chiến thắng trước đó.

Thành tích thi đấu ổn định giúp Fortuna Sittard hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fortuna Sittard Stadion sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng duy trì nhịp điệu tích cực này.

Bản lĩnh của Ajax và ưu thế từ lịch sử đối đầu

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ajax cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Đại diện đến từ Amsterdam đang duy trì phong độ ấn tượng trong các lần ra sân gần đây với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong chuỗi 4 trận vừa qua. Trận thắng ở lần xuất quân gần nhất giúp Ajax tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên khi đang giữ vị trí thứ 8 với 7 điểm.

Bên cạnh phong độ tốt, Ajax còn nắm giữ ưu thế vượt trội về mặt tâm lý khi nhìn lại thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Ajax đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 trận, trong khi Fortuna Sittard chưa giành được chiến thắng nào.

Nhận định xu hướng trận đấu

Fortuna Sittard đang có lợi thế sân nhà cùng thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng với cách biệt 3 điểm so với đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng thành tích đối đầu áp đảo trong quá khứ là cơ sở vững chắc để Ajax hướng tới một thế trận chủ động.

Khi cả hai tập thể đều đang đạt điểm rơi phong độ tốt và sở hữu lối chơi tự tin, cuộc đọ sức tại Fortuna Sittard Stadion nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và cạnh tranh quyết liệt giữa hàng công đôi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 0 thắng 1 hòa Ajax · 4 thắng Ajax 4 - 1 Fortuna Sittard AJA Fortuna Sittard 1 - 3 Ajax AJA Fortuna Sittard 0 - 2 Ajax AJA Ajax 5 - 0 Fortuna Sittard AJA Ajax 2 - 2 Fortuna Sittard Hòa

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất T T B T H 5 Trận 3-1-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 9 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất B T T T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T … 5 Twente 5 3 1 1 +5 10 T H T T B 6 Fortuna Sittard 5 3 1 1 +2 10 T T B T H 7 GO Ahead Eagles 5 2 2 1 +2 8 H B T H T 8 Ajax 4 2 1 1 +4 7 B T H T 9 NEC Nijmegen 5 2 1 2 +2 7 H B T T B …

Tình hình lực lượng Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ K. Peterson (Inactive) ✚ S. Simons (Hamstring Injury) ✚ S. Wylin (Inactive) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Injury) ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ K. Peterson (Inactive) Ajax ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury) ✚ S. Adingra (Foot Injury) ✚ D. Blind (Injury) ✚ A. Bouwman (Injury)