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Fortuna Sittard 1-5 Ajax: Ajax giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 20:20

Fortuna Sittard tiếp đón Ajax tại sân nhà trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đạt phong độ ấn tượng, hứa hẹn tạo nên màn rượt đuổi kịch tính và đầy bất ngờ.

Fortuna Sittard1 - 5AjaxKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fortuna Sittard tiếp đón Ajax.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Jorthy Mokio (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 30% - 70% Ajax, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Youri Baas (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 34% - 66% Ajax, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 35'BÀN THẮNG! Ajax (0-1)

    Phút 35': Julian Brandt (Ajax) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 31% - 69% Ajax, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Lequincio Zeefuik (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Fortuna Sittard): Anthony Descotte vào sân thay Lequincio Zeefuik.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 26% - 74% Ajax, dứt điểm 3 - 15 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 2.

  • 52'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-1)

    Phút 52': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Ajax): Abdellah Ouazane vào sân thay Oliver Valaker Edvardsen.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Ajax): Davy Klaassen vào sân thay Jorthy Mokio.

  • 62'BÀN THẮNG! Ajax (1-2)

    Phút 62': Thilo Kehrer (Ajax) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 62'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 30% - 70% Ajax, dứt điểm 5 - 15 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 4 - 2.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Steven Berghuis (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Ajax): Viktor Tsygankov vào sân thay Steven Berghuis.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Caio Henrique (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'BÀN THẮNG! Ajax (1-3)

    Phút 73': Davy Klaassen (Ajax) lập công (kiến tạo: Thilo Kehrer). Tỷ số: 1 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Ajax): Kasper Dolberg vào sân thay Tolu Arokodare.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Ajax): Oscar Gloukh vào sân thay Julian Brandt.

  • 74'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 32% - 68% Ajax, dứt điểm 6 - 21 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 6 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fortuna Sittard): Nick de Groot vào sân thay Jasper Dahlhaus.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Fortuna Sittard): Syb Van Ottele vào sân thay Mohammed Ihattaren.

  • 79'BÀN THẮNG! Ajax (1-4)

    Phút 79': Kasper Dolberg (Ajax) lập công (kiến tạo: Oscar Gloukh). Tỷ số: 1 - 4.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Abdellah Ouazane (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Fortuna Sittard): Moussa Gbemou vào sân thay Edouard Michut.

  • 86'Ajax ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 34% - 66% Ajax, dứt điểm 7 - 24 (trúng đích 4 - 10), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 6 - 3.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Fortuna Sittard): Kevin Van Burgsteden vào sân thay Ole Romeny.

  • 90+6'BÀN THẮNG! Ajax (1-5)

    Phút 90+6': Youri Baas (Ajax) lập công (kiến tạo: Viktor Tsygankov). Tỷ số: 1 - 5.

  • KTKết thúc: Fortuna Sittard 1-5 Ajax

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 03:00 13/09/2026

Đội hình chính thức
Fortuna Sittard
Sơ đồ 5-3-2 · HLV D. Buijs
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel
31
Branderhorst
12
Ivo Pinto
23
P. Brittijn
3
Rodrigo Guth
28
Justin Quincy Hubner
8
J. Dahlhaus
20
É. Michut
52
M. Ihattaren
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
25
L. Zeefuik
10
O. Romeny
1
M. ter Stegen
3
A. Gaaei
6
T. Kehrer
15
Y. Baas
12
Caio Henrique
24
J. Mokio
4
S. Amrabat
8
J. Brandt
23
S. Berghuis
99
T. Arokodare
20
O. Edvardsen
Dự bị
Fortuna Sittard
9 A. Descotte39 Ganni Buyukhan38 Moussa Gbemou1 L. Koopmans44 David Stockbrink15 N. de Groot35 van Burgsteden6 S. van Ottele33 K. Reitmaier
Ajax
2 Lucas Rosa68 A. Ouazane26 M. Paes38 Marcos Leonardo21 Jofre Torrents11 V. Tsygankov5 O. Wijndal18 D. Klaassen36 D. Janse
Cập nhật đội hình lúc 00:35 13/09/2026
Fortuna SittardThống kêAjax
34%
Kiểm soát bóng
66%
8
Dứt điểm
27
4
Trúng đích
11
3
Phạt góc
11
5
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
1
6
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
T. Kehrer
T. Kehrer
Ajax
1 bàn · 1 kiến tạo
A. Descotte
A. Descotte
Fortuna Sittard
1 bàn
J. Brandt
J. Brandt
Ajax
1 bàn
K. Dolberg
K. Dolberg
Ajax
1 bàn
D. Klaassen
D. Klaassen
Ajax
1 bàn
O. Gloukh
O. Gloukh
Ajax
1 kiến tạo · điểm 6.46

Cuộc đối đầu giữa Fortuna Sittard và Ajax diễn ra vào lúc 01:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion được kỳ vọng sẽ mang lại diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu với phong độ rất cao.

Điểm tựa phong độ và vị thế bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Fortuna Sittard bước vào màn so tài này với sự tự tin lớn nhờ chuỗi thành tích tích cực trong thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất, Fortuna Sittard đã có thêm 1 trận hòa sau khi đã giành trọn vẹn 1 chiến thắng trước đó.

Thành tích thi đấu ổn định giúp Fortuna Sittard hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fortuna Sittard Stadion sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng duy trì nhịp điệu tích cực này.

Bản lĩnh của Ajax và ưu thế từ lịch sử đối đầu

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ajax cũng cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Đại diện đến từ Amsterdam đang duy trì phong độ ấn tượng trong các lần ra sân gần đây với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong chuỗi 4 trận vừa qua. Trận thắng ở lần xuất quân gần nhất giúp Ajax tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên khi đang giữ vị trí thứ 8 với 7 điểm.

Bên cạnh phong độ tốt, Ajax còn nắm giữ ưu thế vượt trội về mặt tâm lý khi nhìn lại thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Ajax đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 trận, trong khi Fortuna Sittard chưa giành được chiến thắng nào.

Nhận định xu hướng trận đấu

Fortuna Sittard đang có lợi thế sân nhà cùng thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng với cách biệt 3 điểm so với đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng thành tích đối đầu áp đảo trong quá khứ là cơ sở vững chắc để Ajax hướng tới một thế trận chủ động.

Khi cả hai tập thể đều đang đạt điểm rơi phong độ tốt và sở hữu lối chơi tự tin, cuộc đọ sức tại Fortuna Sittard Stadion nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và cạnh tranh quyết liệt giữa hàng công đôi bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fortuna Sittard · 0 thắng1 hòaAjax · 4 thắng
15/02/2026
Ajax
4 - 1
Fortuna Sittard
AJA
07/12/2025
Fortuna Sittard
1 - 3
Ajax
AJA
09/02/2025
Fortuna Sittard
0 - 2
Ajax
AJA
19/09/2024
Ajax
5 - 0
Fortuna Sittard
AJA
10/03/2024
Ajax
2 - 2
Fortuna Sittard
Hòa
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
TTBTH
5
Trận
3-1-1
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
9
Thủng lưới
Ajax
5 trận gần nhất
BTTTH
4
Trận
2-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
2PSV Eindhoven5410+1213TTTTH
3Feyenoord5320+611THTHT
5Twente5311+510THTTB
6Fortuna Sittard5311+210TTBTH
7GO Ahead Eagles5221+28HBTHT
8Ajax4211+47BTHT
9NEC Nijmegen5212+27HBTTB
Tình hình lực lượng
Fortuna Sittard
R. Bayram (Knee Injury)
K. Peterson (Inactive)
S. Simons (Hamstring Injury)
S. Wylin (Inactive)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Injury)
R. Bayram (Knee Injury)
K. Peterson (Inactive)
Ajax
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)
S. Adingra (Foot Injury)
D. Blind (Injury)
A. Bouwman (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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