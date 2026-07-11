Fortuna Sittard 2-2 Telstar: Hai đội chia điểm Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 6 và 19 điểm. Họ tiếp Telstar, đội đứng hạng 16 với 9 điểm, lúc 22h30 ngày 07/11/2026.

Fortuna Sittard 2 - 2 Telstar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fortuna Sittard tiếp đón Telstar.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fortuna Sittard 52% - 48% Telstar, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0) Phút 15': Mohammed Ihattaren (Fortuna Sittard) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fortuna Sittard 44% - 56% Telstar, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

25' Thẻ vàng Phút 25': Iván Márquez (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': Marvin Peersman (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Telstar ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 38% - 62% Telstar, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Tyrone Owusu (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

43' BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (2-0) Phút 43': Sem valk (Telstar) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

45' BÀN THẮNG! Telstar (2-1) Phút 45': Abdelnour Soualhia (Telstar) lập công (kiến tạo: Patrick Brouwer). Tỷ số: 2 - 1.

45+2' BÀN THẮNG! Telstar (2-2) Phút 45+2': Patrick Brouwer (Telstar) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Telstar ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 37% - 63% Telstar, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 0.

63' Telstar ép sân Cầm bóng: Fortuna Sittard 42% - 58% Telstar, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 7, cứu thua 3 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Patrick Brouwer.

66' Thay người Phút 66' (Telstar): Rojendro Oudsten vào sân thay Gabi Caschili.

66' Thay người Phút 66' (Fortuna Sittard): Sven Simons vào sân thay Iván Márquez.

72' Thẻ vàng Phút 72': Isaiah Ahmed (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thẻ vàng Phút 73': Sven Simons (Fortuna Sittard) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Fortuna Sittard): Yassin Oukili vào sân thay Kristoffer Peterson.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fortuna Sittard 46% - 54% Telstar, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 4 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Telstar): Jelani Seedorf vào sân thay Nökkvi Þeyr Þórisson.

88' Thay người Phút 88' (Telstar): Harrie Kuster vào sân thay Tyrone Owusu.

88' Thay người Phút 88' (Telstar): Noach Shenkman vào sân thay Isaiah Ahmed.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fortuna Sittard 47% - 53% Telstar, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 17 - 14, cứu thua 6 - 2.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Fortuna Sittard): Nick de Groot vào sân thay Jasper Dahlhaus.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Fortuna Sittard): Siebe Wylin vào sân thay Shiloh 't Zand.

KT Kết thúc: Fortuna Sittard 2-2 Telstar Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:27 08/11/2026

Đội hình chính thức Fortuna Sittard Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs Telstar Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 6 S. van Ottele 4 Iván Márquez 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 23 P. Brittijn 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 7 K. Peterson 9 A. Descotte 1 R. Koeman 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 18 G. Caschili 17 N. Rossen 10 T. Owusu 6 Isaiah Ahmed 42 A. Martha 27 P. Brouwer 11 N. Þórisson Dự bị Fortuna Sittard 39 Ganni Buyukhan 38 Moussa Gbemou 1 L. Koopmans 33 K. Reitmaier 14 S. Simons 2 S. Wylin 15 N. de Groot 35 van Burgsteden 5 Y. Oukili Telstar 21 F. Turay 23 N. Shenkman 9 Jelani Seedorf 19 F. Rust 20 D. Reiziger 28 R. Oudsten 15 N. Nwankwo 13 Finn Mulder 14 H. Kuster Cập nhật đội hình lúc 22:02 07/11/2026

Fortuna Sittard Thống kê Telstar 47% Kiểm soát bóng 53% 10 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 8 4 Phạt góc 4 17 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật P. Brouwer Telstar 1 bàn · 1 kiến tạo A. Soualhia Telstar 1 bàn M. Ihattaren Fortuna Sittard 1 bàn Branderhorst Fortuna Sittard Điểm 7.21

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Trận tiếp Telstar trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 07/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.

Fortuna Sittard giữ vị trí trong nhóm đầu

Hạng 6 với 19 điểm là vị trí đáng chú ý của Fortuna Sittard ở thời điểm này. Với thành tích đó, đội chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự bền bỉ hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy hàng thủ vững vàng. Tuy nhiên, việc hòa tới 4 lần cũng cho thấy đội còn bỏ lỡ không ít cơ hội giành trọn 3 điểm.

Telstar tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn

Telstar đứng hạng 16 với 9 điểm, kém đối thủ 10 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau trước trận đấu.

Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, chiến thắng đó là kết quả mới nhất của đội khách, đến sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đó là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội khách khi họ làm khách trước một đối thủ đang ở nhóm đầu.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Telstar. Đội chủ nhà chưa phải là đội luôn thắng thế, nhưng họ chiếm ưu thế nhẹ về số trận thắng và không để thua nhiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fortuna Sittard, bài toán nằm ở việc biến sự ổn định thành chiến thắng. Đội chủ nhà đang không thua, nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần nhiều hơn những trận hòa. Chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, họ nhiều khả năng giữ thế chủ động.

Telstar thì cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và chơi kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, như họ từng thắng một trong 5 lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Fortuna Sittard được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà bất bại 5 trận liên tiếp, còn Telstar vừa thoát chuỗi thua nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, những trận hòa của đội chủ nhà cho thấy họ vẫn cần sự quyết đoán ở khâu hoàn tất để giành trọn điểm số trước một đối thủ đang tìm lại tự tin.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 2 thắng 2 hòa Telstar · 1 thắng Fortuna Sittard 1 - 4 Telstar TEL Telstar 1 - 3 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 0 - 6 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 1 - 1 Telstar Hòa

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H H T H H 11 Trận 5-4-2 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất T B B B H 11 Trận 2-3-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T 6 Fortuna Sittard 11 5 4 2 0 19 H T H H T 7 Heerenveen 11 5 3 3 +6 18 T T T B T … 15 Excelsior 11 3 2 6 -12 11 B B B B H 16 Telstar 11 2 3 6 -7 9 T B B H B 17 ADO Den Haag 11 1 3 7 -11 6 B B T H H …