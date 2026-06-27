Framework Laptop 13 Pro nâng cấp SSD miễn phí và giảm giá cho khách hàng đặt trước Framework vừa công bố nâng cấp SSD ADATA XPG MARS 970 hiệu suất cao cho toàn bộ đơn hàng Laptop 13 Pro, đồng thời điều chỉnh giảm giá thành trực tiếp cho người dùng.

Framework vừa tạo nên một tiền lệ thú vị trong ngành máy tính khi thông báo nâng cấp miễn phí linh kiện cho toàn bộ khách hàng đã đặt trước mẫu Laptop 13 Pro. Động thái này không chỉ mang lại cấu hình mạnh mẽ hơn mà còn giúp giảm chi phí trực tiếp trên mỗi đơn hàng trước khi sản phẩm chính thức xuất xưởng.

Framework đang cập nhật SSD trên tất cả các đơn đặt hàng trước của bản 13 Pro miễn phí.

Bước ngoặt từ ADATA XPG MARS 970: Hiệu suất cao với chi phí thấp hơn

Theo thông báo mới nhất từ Framework, hãng sẽ thay thế toàn bộ các ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dự kiến ban đầu bằng dòng ADATA XPG MARS 970. Đây là mẫu ổ cứng được đánh giá cao về khả năng xử lý dữ liệu, hiệu quả sử dụng năng lượng và độ tin cậy trong dài hạn so với các giải pháp trước đó.

Quyết định này mang lại lợi ích kép cho người tiêu dùng. Cụ thể, những khách hàng đã chọn tùy chọn lưu trữ 500GB sẽ được tự động nâng cấp lên phiên bản 1TB của dòng XPG MARS 970. Đáng chú ý, mức giá của phiên bản 1TB mới này lại thấp hơn so với giá niêm yết ban đầu của bản 500GB cũ, dẫn đến việc tổng giá trị đơn hàng của khách sẽ được điều chỉnh giảm xuống một cách tự động.

Cơ chế chuyển đổi tự động và đảm bảo quyền lợi khách hàng

Vì Framework vẫn chưa bắt đầu quá trình vận chuyển các đơn hàng đặt trước, việc chuyển đổi linh kiện này sẽ diễn ra hoàn toàn liền mạch. Hệ thống của hãng sẽ tự động cập nhật thông tin cấu hình và điều chỉnh số dư thanh toán cho khách hàng mà không cần bất kỳ thao tác can thiệp nào từ phía người mua. Hiện tại, dòng SSD mới này sẽ được cung cấp với hai tùy chọn dung lượng chính là 1TB và 2TB.

Cảnh báo về biến động giá CPU trong tương lai gần

Mặc dù mang đến tin vui về ổ cứng SSD, Framework cũng đưa ra một cảnh báo quan trọng về thị trường linh kiện. Hãng dự báo chi phí CPU có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, điều này có thể trực tiếp dẫn đến việc tăng giá bán tổng thể của hệ thống Laptop 13 Pro đối với các đơn hàng mới phát sinh trong những tuần tới.

Để tối ưu hóa chi phí, phía công ty khuyến nghị những người dùng đang quan tâm nên thực hiện đặt hàng sớm để giữ mức giá hiện tại. Framework cũng nhấn mạnh chính sách cho phép hoàn tiền đầy đủ cho các đơn đặt hàng trước cho đến khi sản phẩm chính thức bắt đầu được giao đi, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quyết định mua sắm của mình.