Framework tăng gấp đôi giá RAM LPCAMM2 trên Laptop 13 Pro do chi phí nhà cung cấp leo thang Hãng sản xuất máy tính Framework buộc phải tăng giá thanh RAM LPCAMM2 32GB lên 800 USD và 64GB lên 1.600 USD do giá linh kiện từ nhà cung cấp tăng đột biến.

Hãng sản xuất máy tính mô-đun Framework vừa thông báo điều chỉnh tăng giá đột ngột đối với các tùy chọn bộ nhớ RAM chuẩn LPCAMM2 trên dòng máy tính Laptop 13 Pro. Quyết định được đưa ra ngay trước thời điểm những chiếc máy đầu tiên chuẩn bị xuất xưởng, trong bối cảnh chi phí linh kiện đầu vào tăng mạnh khiến công ty đối mặt với rủi ro tài chính nghiêm trọng nếu tự gánh chịu chi phí.

Sức ép tài chính và mức tăng giá kỷ lục của bộ nhớ LPCAMM2

Theo chia sẻ từ CEO Nirav Patel, nhà cung cấp bộ nhớ LPCAMM2 cho Framework đã thay đổi bảng giá chỉ trong một đêm với mức tăng vượt xa mọi dự báo. Mức điều chỉnh thực tế cao hơn gấp đôi so với dự kiến tăng trưởng hai chữ số thấp đến trung bình mà công ty lập kế hoạch ban đầu cho quý III.

Chi tiết mức điều chỉnh giá các mô-đun bộ nhớ RAM LPCAMM2 trên Framework Laptop 13 Pro được ghi nhận như sau:

Dung lượng bộ nhớ Giá cũ Giá mới 16GB LPCAMM2 239 USD 239 USD (sẽ tăng khi hết hàng tồn kho) 32GB LPCAMM2 439 USD 800 USD 64GB LPCAMM2 849 USD 1.600 USD

CEO Nirav Patel khẳng định việc tự hấp thụ mức tăng giá này sẽ đe dọa trực tiếp đến khả năng vận hành của doanh nghiệp. Do đó, Framework buộc phải thay đổi cấu hình và chính sách bán hàng để giảm thiểu rủi ro.

The internals of the Framework Laptop 13 Pro

Giải pháp xử lý đối với các đơn hàng đặt trước

Do nguồn cung mô-đun 64GB LPCAMM2 hiện có hạn, Framework đang phân bổ linh kiện theo từng đợt hàng (batch). Cụ thể, số lượng RAM 64GB trong kho chỉ đủ cung cấp cho các đơn hàng đến đợt thứ 4 của laptop và đợt thứ 7 của bo mạch chủ Mainboard. Những đơn hàng đặt trước phiên bản 64GB vượt quá hạn ngạch này sẽ tự động chuyển sang dùng mô-đun 32GB với mức giá 32GB ban đầu.

Đối với các đơn hàng DIY Edition và Mainboard cấu hình 32GB vượt quá đợt 4 (laptop) và đợt 7 (Mainboard), cấu hình sẽ chuyển xuống dùng mô-đun 16GB với mức giá 16GB gốc. Các mẫu máy dựng sẵn Core X7 Ultra kèm RAM 32GB giữ nguyên cấu hình do chưa có phương án bản 16GB thay thế.

Đáng chú ý, Framework cam kết đối với các đơn hàng đã đặt trước có linh kiện bị tăng giá, khách hàng vẫn chỉ phải trả đúng số tiền tại thời điểm đặt hàng. Ngược lại, nếu linh kiện trong cấu hình giảm giá, công ty sẽ giảm tương ứng cho người mua.

Biến động giá trên các linh kiện và hệ thống khác

Bên cạnh bộ nhớ RAM, Framework cũng điều chỉnh giá bán của các hệ thống X7, X9 cùng bo mạch chủ Mainboard do chi phí vi xử lý, bản quyền Windows và linh kiện lưu trữ gia tăng trên các cấu hình Ryzen AI 300. Dù vậy, một số linh kiện lại ghi nhận mức giá thấp hơn như RAM DDR5 48GB cùng các dòng SSD bao gồm Western Digital SN850X 8TB và SN7100 1TB. Trong khi đó, các phiên bản SSD SN850X 1TB và SN7100 4TB lại tăng giá.

Framework Laptop 13 Pro vẫn đang giữ đúng tiến độ giao hàng dự kiến vào cuối tháng 7. Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý về hiệu năng lẫn tính tiện dụng, mức giá điều chỉnh tăng của sản phẩm có thể tạo ra rào cản nhất định với người tiêu dùng trong thời điểm thị trường linh kiện RAM và SSD chịu nhiều áp lực giá.