France U19 2-1 Turkey U19: France U19 giành chiến thắng Turkey U19 thể hiện bản lĩnh thi đấu xa nhà đầy ấn tượng trước chuyến hành quân chạm trán đối thủ France U19 vào khung giờ 17h45 ngày 01/10/2026.

France U19 2 - 1 Turkey U19 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu France U19 tiếp đón Turkey U19.

12' BÀN THẮNG! France U19 (1-0) Phút 12': (France U19) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! France U19 (2-0) Phút 13': (France U19) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

80' BÀN THẮNG! Turkey U19 (2-1) Phút 80': (Turkey U19) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: France U19 2-1 Turkey U19 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 19:40 01/10/2026

Turkey U19 sở hữu thành tích sân khách rất đáng nể và sẵn sàng chứng minh sự vững vàng trong chuyến hành quân đối đầu France U19 vào lúc 17:45 ngày 01/10/2026. Bản lĩnh thi đấu khi rời xa quê nhà đang là điểm tựa lớn nhất để đại diện bóng đá trẻ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm kết quả tích cực trước một đối thủ nhiều duyên nợ.

Phong độ vững vàng của Turkey U19

Các cầu thủ trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì sự ổn định tương đối rõ nét ở các lần ra sân vừa qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, Turkey U19 giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Sự kiên cường và khả năng duy trì cự ly đội hình hợp lý giúp họ luôn giữ được thế trận chặt chẽ, đặc biệt là khi phải làm khách trước các đối thủ khó chịu. Điểm tựa tâm lý vững vàng nơi đất khách sẽ là chìa khóa để đội bóng phát huy tối đa lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Khó khăn từ thành tích chạm trán France U19

Dù có phong độ thi đấu xa nhà ấn tượng, Turkey U19 vẫn phải đối diện với thách thức rất lớn mang tên France U19. Đại diện trẻ của bóng đá Pháp luôn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, kỹ thuật cá nhân vượt trội cùng khả năng áp đặt nhịp độ trận đấu rất tốt.

Ở 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, France U19 là bên chiếm ưu thế hoàn toàn khi giành trọn vẹn 2 trận thắng, trong khi Turkey U19 chưa có trận thắng hay trận hòa nào. Kết quả chạm trán trước đó mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho France U19 trong việc triển khai thế trận tấn công.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Cuộc chạm trán lúc 17:45 ngày 01/10/2026 được dự báo sẽ mang đến thế trận giằng co đầy tính toán giữa hai trường phái. Trong khi France U19 chủ động kiểm soát bóng nhằm tìm kiếm khoảng trống, Turkey U19 nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà để bảo vệ khung thành.

Nếu tiếp tục phát huy được bản lĩnh sân khách và tận dụng tốt các cơ hội chuyển đổi trạng thái, Turkey U19 hoàn toàn có thể gây ra nhiều trở ngại cho France U19 trong 90 phút thi đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất France U19 · 2 thắng 0 hòa Turkey U19 · 0 thắng France U19 2 - 1 Turkey U19 FU Turkey U19 0 - 5 France U19 FU

France U19 5 trận gần nhất T H T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Turkey U19 5 trận gần nhất H B T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới