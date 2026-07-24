Frenkie de Jong đập tan tin đồn rời Barcelona: Mở lòng về chấn thương và cam kết tương lai Frenkie de Jong làm rõ về chấn thương đầu gối tại World Cup và đập tan tin đồn rời Barcelona, khẳng định cống hiến trọn vẹn cho gã khổng lồ xứ Catalonia.

Tiền vệ Frenkie de Jong đã chính thức đập tan những hoài nghi về tương lai tại Barcelona bằng tuyên bố đanh thép liên quan đến chấn thương đầu gối và cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ra đi, ngôi sao người Hà Lan nhấn mạnh tình yêu cùng sự cống hiến trọn vẹn dành cho đội bóng xứ Catalonia.

De Jong đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương cũng như sự cam kết của anh dành cho CLB chủ quản. Ảnh: Getty Images.

Sự thật đằng sau chấn thương từ kỳ World Cup

Trước những lo ngại từ người hâm mộ, câu lạc bộ Barcelona xác nhận De Jong gặp tổn thương đầu gối nghiêm trọng và phải ngồi ngoài trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 nêu rõ vấn đề này bắt nguồn từ thời điểm anh làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup vừa qua, chứ không phải phát sinh tại câu lạc bộ.

Theo chia sẻ từ De Jong, chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy tổn thương ở mức độ nhẹ và việc tiếp tục ra sân sẽ không làm tình trạng tồi tệ hơn. Tiền vệ này đã chấp nhận nén đau thi đấu để cống hiến cho đội tuyển. Mặc dù vậy, khi trở lại Barcelona và tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn trong kỳ nghỉ, kết quả cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn so với dự đoán ban đầu.

Đáng chú ý, ở giai đoạn hiện tại, ngôi sao người Hà Lan chưa cần phải tiến hành phẫu thuật. Anh đang hoàn toàn tập trung vào phác đồ hồi phục để sớm trở lại sân cỏ sát cánh cùng các đồng đội.

Khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Barcelona

Bên cạnh thông tin y tế, De Jong không giấu nổi sự thất vọng trước những luồng dư luận hoài nghi thái độ thi đấu của anh. Một số đồn đoán thời gian qua cho rằng tiền vệ này thiếu cam kết và không còn muốn cống hiến hết mình cho Barcelona.

"Thật khó khăn khi thấy mọi người đặt câu hỏi về mối quan hệ và cam kết của tôi với câu lạc bộ vì những thông tin sai sự thật. Bóng đá là tất cả đối với tôi, và tôi luôn cống hiến mọi thứ mình có cho Barcelona cũng như đất nước của mình", De Jong nhấn mạnh.

Tiền vệ người Hà Lan khẳng định việc khoác áo Barcelona luôn là niềm tự hào lớn lao trong sự nghiệp. Bất chấp những thử thách trong giai đoạn dưỡng thương, cam kết của anh dành cho màu cờ sắc áo, đồng đội và người hâm mộ sẽ không bao giờ thay đổi. Hiện tại, anh đang nỗ lực từng ngày để đạt thể trạng tốt nhất, hướng tới các mục tiêu quan trọng cùng đội bóng trong tương lai.