Frenkie de Jong rực sáng, Barcelona bóp nghẹt Levante tại Camp Nou Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 97% và một bàn thắng đẳng cấp, Frenkie de Jong trở thành hạt nhân giúp Barcelona áp đảo hoàn toàn Levante trong cuộc đua La Liga.

Trong bối cảnh Barcelona chịu áp lực nặng nề sau thất bại trước Girona, Frenkie de Jong đã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao để giúp đội bóng xứ Catalan tìm lại niềm tin. Tiền vệ người Hà Lan không chỉ là người điều tiết lối chơi mà còn trực tiếp ghi bàn, biến trận đấu tại Camp Nou thành sân khấu riêng của mình với điểm số 8.8 từ chuyên trang thống kê Fotmob.

De Jong là trạm trung chuyển bóng tuyệt vời.

Sự thống trị tuyệt đối của "chiếc máy đếm nhịp"

Xuyên suốt 90 phút góp mặt trên sân, De Jong thể hiện tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi của Blaugrana. Anh sở hữu tới 127 lần chạm bóng, con số cao nhất trên sân, minh chứng cho việc mọi đường bóng tấn công của Barcelona đều phải đi qua chân tiền vệ mang áo số 21. Sự chính xác của De Jong đạt đến mức gần như tuyệt đối với 113 đường chuyền thành công trên tổng số 116 lần thực hiện (tỷ lệ 97%).

Đáng chú ý, De Jong không chỉ ưu tiên các đường chuyền ngắn an toàn. Anh thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén khi thực hiện thành công 100% các đường chuyền dài (6/6) và tung ra 20 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân đối phương. Những con số này khẳng định khả năng xé toang khối phòng ngự lùi sâu của Levante bằng những pha chuyển trạng thái mẫu mực.

De Jong nổi bật trong chiến thắng của Barca.

Mũi khoan phá nguy hiểm từ tuyến hai

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, De Jong đang chơi trực diện và hiệu quả hơn trong vòng cấm đối phương. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32 là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi này. Tiền vệ người Hà Lan thực hiện pha xâm nhập vòng cấm thông minh, đón đường chuyền từ Cancelo trước khi dứt điểm gọn gàng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.48 và xGOT 0.58 cho thấy chất lượng dứt điểm rất cao của anh trong tình huống này.

Bên cạnh khả năng ghi bàn, De Jong còn là nguồn sáng tạo dồi dào với 4 cơ hội được tạo ra. Nếu các chân sút như Lamine Yamal chắt chiu hơn trong các cơ hội ở phút 22 và 23, De Jong chắc chắn đã có thêm những pha kiến tạo. Tổng chỉ số đóng góp tấn công (xG + xA) của anh đạt mức 0.94, một con số cực kỳ ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm lùi sâu.

Lá chắn thép giúp duy trì sự áp đảo

Sự xuất sắc của De Jong còn nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự và thu hồi bóng, giúp Barcelona duy trì thời lượng kiểm soát bóng có lúc lên tới gần 79%. Anh giành chiến thắng trong 4/5 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất (tỷ lệ 80%) và có 5 lần thu hồi bóng thành công. Khả năng đánh chặn từ xa của De Jong đã bẻ gãy hầu hết các nỗ lực phản công yếu ớt của Levante.

Màn trình diễn này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng để Barcelona vượt mặt Real Madrid trên bảng xếp hạng, mà còn khẳng định De Jong chính là "trái tim" không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Hansi Flick. Với phong độ này, ngôi sao người Hà Lan được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt trong hành trình chinh phục danh hiệu La Liga mùa giải năm nay.