Frosinone 2-0 Torino: Frosinone giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Frosinone và Torino cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại PSC Arena.

Frosinone 2 - 0 Torino Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Frosinone tiếp đón Torino.

13' Torino ép sân Cầm bóng: Frosinone 41% - 59% Torino, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

25' Frosinone ép sân Cầm bóng: Frosinone 54% - 46% Torino, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': Zakaria Aboukhlal (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thay người Phút 30' (Frosinone): Daniel Birligea vào sân thay Antonio Raimondo.

33' Thẻ vàng Phút 33': Gvidas Gineitis (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Frosinone ép sân Cầm bóng: Frosinone 54% - 46% Torino, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Torino): Emirhan İlkhan vào sân thay Gvidas Gineitis.

45' Thay người Phút 45' (Torino): Nathan Patterson vào sân thay Zakaria Aboukhlal.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Frosinone (1-0) Phút 48': Farès Ghedjemis (Frosinone) lập công (kiến tạo: Giorgi Kvernadze). Tỷ số: 1 - 0.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 47% - 53% Torino, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 1.

62' Thẻ vàng Phút 62': Patrizio Masini (Frosinone) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 48% - 52% Torino, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 1.

66' Thẻ vàng Phút 66': Saúl Coco (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Frosinone): Luis Hasa vào sân thay Romano Schmid.

67' Thay người Phút 67' (Frosinone): Matteo Cichella vào sân thay Patrizio Masini.

71' Thay người Phút 71' (Torino): Duván Zapata vào sân thay Che Adams.

71' Thay người Phút 71' (Torino): Gaetano Oristanio vào sân thay Rafik Belghali.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 45% - 55% Torino, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 6; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Frosinone): Alessio Zerbin vào sân thay Giorgi Kvernadze.

80' Thay người Phút 80' (Frosinone): Wisdom Amey vào sân thay Enzo Tchato.

81' Thay người Phút 81' (Torino): Sandro Kulenović vào sân thay Giovanni Simeone.

90+3' BÀN THẮNG! Frosinone (2-0) Phút 90+3': Giacomo Calò (Frosinone) lập công (kiến tạo: Wisdom Amey). Tỷ số: 2 - 0.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 45% - 55% Torino, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 6 - 7; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 3 - 4.

KT Kết thúc: Frosinone 2-0 Torino Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:57 01/11/2026

Đội hình chính thức Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini Torino Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ignazio Abate 22 L. Palmisani 90 E. Tchato 3 G. Calvani 30 I. Monterisi 79 G. Bracaglia 14 G. Calò 73 P. Masini 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 9 A. Raimondo 20 Lucas Perri 23 Saúl Coco 44 A. Ismajli 15 P. Comuzzo 45 R. Belghali 10 N. Vlašić 21 Daniel Bragança 66 G. Gineitis 7 Z. Aboukhlal 18 G. Simeone 19 C. Adams Dự bị Frosinone 11 D. Bîrligea 24 A. Zerbin 71 A. Terzić 12 M. Pisseri 20 A. Oyono 70 L. Hasa 40 S. Fini 74 Omar Fayed 25 K. Akpoguma Torino 91 D. Zapata 63 Manuel Carrascosa 22 C. Casadei 76 L. Siviero 9 P. Pellegri 2 N. Patterson 11 G. Oristanio 26 D. Mascardi 17 S. Kulenović Cập nhật đội hình lúc 20:32 01/11/2026

Frosinone Thống kê Torino 46% Kiểm soát bóng 54% 20 Dứt điểm 12 8 Trúng đích 3 7 Phạt góc 7 14 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật F. Ghedjemis Frosinone 1 bàn G. Kvernadze Frosinone 1 kiến tạo · điểm 7.7 G. Bracaglia Frosinone Điểm 7.3 D. Bîrligea Frosinone Điểm 7.2

Frosinone và Torino gặp nhau lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại PSC Arena trong bối cảnh cả hai cùng có phong độ tốt. Mỗi đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên cuộc đối đầu này hứa hẹn là màn so tài cân bằng giữa hai tập thể đang tự tin.

Hai đội cùng vào phom

Frosinone đang có chuỗi kết quả khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, đồng nghĩa với việc bước vào trận này bằng tâm lý hưng phấn.

Torino có thành tích tương đương về số trận thắng: 3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, diễn biến của đội khách có phần khác. Họ vừa thua ở trận gần nhất, nhưng trước đó từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Như vậy, Frosinone có lợi thế về đà tâm lý nhờ chiến thắng mới nhất. Ngược lại, Torino cần chứng tỏ cú vấp gần nhất chỉ là sự cố nhất thời so với mạch phong độ tốt trước đó.

Thế đối đầu khó đoán

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Frosinone thắng 1 trận, hòa 2 trận và Torino thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán thường diễn ra giằng co.

Torino nhỉnh hơn một chút về số trận thắng trong loạt đối đầu này. Dù vậy, chênh lệch rất mỏng, và việc Frosinone được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố giúp họ cân bằng cán cân.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Frosinone đang đứng thứ 6 với 17 điểm, còn Torino xếp thứ 10 với 13 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm và 4 bậc xếp hạng.

Con số này phản ánh Frosinone đang làm tốt hơn trong cuộc đua điểm số. Với Torino, một kết quả tích cực trước đối thủ xếp trên sẽ là cơ hội để thu hẹp khoảng cách. Với Frosinone, chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí hiện tại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Khi hai đội cùng có phong độ cao, yếu tố quyết định thường nằm ở sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội. Frosinone có lợi thế sân nhà và tinh thần sau chiến thắng gần nhất, nên nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận ngay từ đầu.

Torino từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, cho thấy họ có khả năng duy trì sự ổn định khi thi đấu tốt. Nếu sớm lấy lại nhịp độ sau trận thua gần nhất, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, nhất là khi thành tích đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về họ.

Hai trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất cũng là lời nhắc rằng đây là cặp đấu hiếm khi có thế trận một chiều. Bàn thắng mở tỷ số, hoặc sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, có thể là yếu tố định hình cả trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, Frosinone nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có lợi thế sân nhà cùng mạch phong độ vừa được củng cố bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, Torino có chất lượng và thành tích đối đầu không hề kém, cùng số trận thắng tương đương trong 5 trận gần nhất. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng và giằng co, nơi chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 1 thắng 2 hòa Torino · 2 thắng Torino 0 - 0 Frosinone Hòa Frosinone 0 - 0 Torino Hòa Torino 1 - 2 Frosinone FRO Frosinone 1 - 2 Torino TOR Torino 3 - 2 Frosinone TOR

Frosinone 5 trận gần nhất T H T B T 9 Trận 5-2-2 T-H-B 22 Ghi (TB 2.4) 14 Thủng lưới Torino 5 trận gần nhất B T T T H 9 Trận 4-1-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 5 Como 9 6 2 1 +9 20 T T T H B 6 Frosinone 9 5 2 2 +8 17 T H T B T 7 Napoli 9 4 2 3 +6 14 T H B T H … 9 Juventus 9 4 2 3 +1 14 B T B H T 10 Torino 9 4 1 4 0 13 B T T T H 11 Cagliari 9 4 1 4 -5 13 B B B H T …

Tình hình lực lượng Frosinone ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) Torino ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Mandragora (Muscle Injury) ✚ R. Rodriguez (Thigh Injury) ✚ A. Cacciamani (Shoulder Injury) ✚ N. Fortini (Thigh Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ R. Mandragora (Muscle Injury)