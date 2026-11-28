Frosinone 3-0 Parma: Frosinone giành chiến thắng Frosinone được đánh giá cao hơn nhờ đang xếp hạng 7 với 20 điểm, trong khi Parma đứng hạng 17 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 28/11/2026 tại PSC Arena.

Frosinone 3 - 0 Parma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Frosinone tiếp đón Parma.

12' Frosinone ép sân Cầm bóng: Frosinone 62% - 38% Parma, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Frosinone 54% - 46% Parma, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.

28' Thẻ vàng Phút 28': Enrico Delprato (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).

33' Thẻ vàng Phút 33': Ilario Monterisi (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 51% - 49% Parma, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 3.

41' Thẻ vàng Phút 41': Hans Nicolussi Caviglia (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Frosinone): Giorgio Cittadini vào sân thay Ilario Monterisi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 54% - 46% Parma, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 3.

55' BÀN THẮNG! Frosinone (1-0) Phút 55': Tomas Bobcek (Frosinone) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Parma): Pontus Almqvist vào sân thay Giovanni Fabbian.

59' Thay người Phút 59' (Parma): Sascha Britschgi vào sân thay Franco Carboni.

60' Thay người Phút 60' (Parma): Adrián Bernabé García vào sân thay Hans Nicolussi Caviglia.

61' BÀN THẮNG! Frosinone (2-0) Phút 61': Tomas Bobcek (Frosinone) lập công (kiến tạo: Patrizio Masini). Tỷ số: 2 - 0.

61' Frosinone ép sân Cầm bóng: Frosinone 58% - 42% Parma, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 0 - 5.

71' Thay người Phút 71' (Parma): Matija Frigan vào sân thay Benjamin Cremaschi.

71' Thẻ vàng Phút 71': Nesta Elphege (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 57% - 43% Parma, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 9 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 1 - 7.

74' Thay người Phút 74' (Frosinone): Alessio Zerbin vào sân thay Giorgi Kvernadze.

78' Thay người Phút 78' (Frosinone): Matteo Cichella vào sân thay Giacomo Calò.

79' Thay người Phút 79' (Frosinone): Aleksa Terzić vào sân thay Gabriele Bracaglia.

79' BÀN THẮNG! Frosinone (3-0) Phút 79': Tomas Bobcek (Frosinone) lập công (kiến tạo: Alessio Zerbin). Tỷ số: 3 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Frosinone): Seydou Fini vào sân thay Tomas Bobcek.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 57% - 43% Parma, dứt điểm 21 - 12 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 10 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 7, cứu thua 2 - 7.

KT Kết thúc: Frosinone 3-0 Parma Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 22:53 28/11/2026

Đội hình chính thức Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini Parma Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 3 G. Calvani 30 I. Monterisi 79 G. Bracaglia 14 G. Calò 73 P. Masini 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 89 T. Bobček 30 G. Daffara 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 3 N'Diaye 8 B. Cremaschi 80 G. Fabbian 41 H. Nicolussi 16 M. Keita 29 F. Carboni 23 N. Elphege 19 E. Touré Dự bị Frosinone 71 A. Terzić 90 E. Tchato 9 A. Raimondo 12 M. Pisseri 25 K. Akpoguma 24 A. Zerbin 2 G. Cittadini 16 Matteo Cichella 5 W. Amey Parma 10 Adrián Bernabé 11 P. Almqvist 27 S. Britschgi 40 E. Corvi 7 Ousmane Diallo 34 Diego Carlos 20 M. Frigan 22 S. Ghidotti 47 Abdou Konate Cập nhật đội hình lúc 20:34 28/11/2026

Frosinone Thống kê Parma 56% Kiểm soát bóng 44% 21 Dứt điểm 14 10 Trúng đích 4 10 Phạt góc 5 19 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật T. Bobček Frosinone 3 bàn P. Masini Frosinone 1 kiến tạo · điểm 7.63 A. Zerbin Frosinone 1 kiến tạo · điểm 6.41 A. Oyono Frosinone Điểm 8 G. Calò Frosinone Điểm 7.2

Frosinone bước vào trận đấu với Parma trong vai trò đội được đánh giá cao hơn, và lý do rõ nhất nằm ở bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 7 với 20 điểm, còn đội khách ở hạng 17 với 8 điểm. Khoảng cách 10 bậc và 12 điểm cho thấy hai đội đang ở hai vùng khác nhau trên bảng điểm.

Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 28/11/2026 trên sân PSC Arena.

Vị trí trên bảng xếp hạng tạo lợi thế cho Frosinone

Với 20 điểm, Frosinone đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và có thành tích ổn định hơn hẳn đối thủ. Ngược lại, Parma mới tích lũy được 8 điểm và đang ở nhóm cuối bảng. Chênh lệch này là cơ sở chính để chủ nhà được nghiêng về trước trận.

Thêm vào đó, Frosinone được đá trên sân nhà, điều thường giúp đội bóng chủ động hơn trong cách vào trận.

Phong độ: hai đội cùng sa sút ở những vòng gần nhất

Tuy nhiên, phong độ gần đây không hoàn toàn nghiêng về chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua của họ đến ở hai lần ra sân mới nhất, sau chuỗi hai trận thắng trước đó.

Parma có chuỗi kết quả kém hơn: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống Frosinone, đội khách cũng thua cả hai trận gần đây nhất. Như vậy, cả hai đang tìm cách chấm dứt mạch kết quả tiêu cực, nhưng Frosinone có nền tảng tốt hơn với hai chiến thắng và một trận hòa ở những trận trước đó.

Thế đối đầu: Parma từng chiếm ưu thế

Điểm khiến trận đấu khó đoán hơn nằm ở lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 3 trận, Frosinone thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Nói cách khác, đội khách từng nhiều lần là bên có lợi thế khi hai đội chạm trán.

Đây là yếu tố khiến Frosinone chưa thể chủ quan, dù đang hơn hẳn về vị trí và điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Frosinone cần sớm lấy lại nhịp độ sau hai trận thua liên tiếp để biến lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể trên sân. Một khởi đầu chắc chắn trước sân nhà sẽ giúp họ tránh việc để Parma tìm lại tự tin từ thế đối đầu từng nghiêng về mình.

Về phía Parma, đội khách đang cần điểm số để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Họ có thể dựa vào thành tích đối đầu khá tốt để tạo sức ép lên chủ nhà, nhất là khi Frosinone đang chững lại ở các vòng gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Frosinone có lợi thế nhờ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, sân nhà và nền tảng phong độ tốt hơn một chút. Tuy vậy, chuỗi hai trận thua gần nhất và thành tích đối đầu kém trước Parma khiến chủ nhà không thể xem nhẹ đối thủ. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 1 thắng 1 hòa Parma · 3 thắng Frosinone 3 - 4 Parma PAR Parma 2 - 1 Frosinone PAR Parma 0 - 1 Frosinone FRO Frosinone 2 - 2 Parma Hòa Parma 2 - 1 Frosinone PAR

Frosinone 5 trận gần nhất B B T T H 12 Trận 6-2-4 T-H-B 25 Ghi (TB 2.1) 20 Thủng lưới Parma 5 trận gần nhất B B T H B 12 Trận 2-2-8 T-H-B 10 Ghi (TB 0.8) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T … 6 Juventus 12 6 3 3 +7 21 T H T B T 7 Frosinone 12 6 2 4 +5 20 B B T T H 8 Bologna 13 5 4 4 +2 19 H H T T T … 16 Fiorentina 12 2 3 7 -11 9 B H T H B 17 Parma 12 2 2 8 -12 8 B B T H B 18 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B …

Tình hình lực lượng Frosinone ✚ D. Birligea (Thigh Injury) Parma ✚ D. Drobnic (Foot Injury) ✚ D. Romero (Shoulder Injury) ✚ L. Valenti (Coach's Decision)