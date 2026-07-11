FSV Mainz 05 1-2 Bayern München: Bayern München giành chiến thắng FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Trận tiếp Bayern München lúc 21h30 ngày 07/11/2026 trên sân MEWA Arena.

FSV Mainz 05 1 - 2 Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FSV Mainz 05 tiếp đón Bayern München.

12' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 18% - 82% Bayern München, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

14' BÀN THẮNG! Bayern München (0-1) Phút 14': Joshua Kimmich (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 1.

24' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 19% - 81% Bayern München, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

36' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

44' VAR Phút 44': Bàn thắng không được công nhận — Lee Jae-Sung (FSV Mainz 05).

45' Thay người Phút 45' (Bayern München): Jonas Urbig vào sân thay Manuel Neuer.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 0.

57' BÀN THẮNG! Bayern München (0-2) Phút 57': Lennart Karl (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 2.

60' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Phillip Tietz vào sân thay Ransford Königsdörffer.

63' Thay người Phút 63' (FSV Mainz 05): Paul Nebel vào sân thay Lee Jae-Sung.

67' Thay người Phút 67' (Bayern München): Tom Bischof vào sân thay Lennart Karl.

67' Thay người Phút 67' (Bayern München): Alphonso Davies vào sân thay Josip Stanišić.

68' Thay người Phút 68' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

69' Thay người Phút 69' (FSV Mainz 05): Rael Nakuzola vào sân thay Silvan Widmer.

72' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 0.

76' Thẻ vàng Phút 76': Konrad Laimer (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (FSV Mainz 05): Eric Martel vào sân thay Anthony Caci.

84' Bayern München ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 10 - 23 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 6 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 5 - 0.

86' Thay người Phút 86' (Bayern München): Hiroki Ito vào sân thay Konrad Laimer.

86' Thay người Phút 86' (Bayern München): Sacha Boey vào sân thay Joshua Kimmich.

90+2' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2) Phút 90+2': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Benedict Hollerbach). Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: FSV Mainz 05 1-2 Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:29 07/11/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany 27 R. Zentner 21 D. da Costa 3 F. Gruber 48 K. Potulski 19 A. Caci 7 Lee Jae-Sung 6 K. Sano 10 N. Amiri 30 S. Widmer 23 S. Becker 11 Königsdörffer 1 M. Neuer 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 4 J. Tah 44 J. Stanišić 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 11 N. Brown 42 L. Karl 9 H. Kane Dự bị FSV Mainz 05 9 P. Tietz 16 S. Bell 17 B. Hollerbach 24 S. Kawasaki 15 L. Maloney 5 E. Martel 47 R. Nakuzola 8 P. Nebel 1 A. Schwolow Bayern München 40 J. Urbig 26 S. Ulreich 3 Kim Min-Jae 21 H. Ito 19 A. Davies 23 S. Boey 8 T. Bischof 46 T. Binder Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026

FSV Mainz 05 Thống kê Bayern München 31% Kiểm soát bóng 69% 11 Dứt điểm 26 1 Trúng đích 9 7 Phạt góc 8 8 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật J. Kimmich Bayern München 1 bàn L. Karl Bayern München 1 bàn P. Tietz FSV Mainz 05 1 bàn H. Kane Bayern München 2 kiến tạo · điểm 8.6 B. Hollerbach FSV Mainz 05 1 kiến tạo · điểm 6.4 D. Upamecano Bayern München Điểm 7.63

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Họ sẽ có phép thử lớn khi tiếp đội đầu bảng Bayern München trên sân MEWA Arena, lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

Mainz muốn tận dụng sân nhà để bám sát nhóm trên

Với 10 điểm, FSV Mainz 05 đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận gặp Bayern München là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước tiến trong nhóm bám đuổi, dù đối thủ đang có phong độ vượt trội.

Phong độ gần đây của Mainz chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ tư tính từ hiện tại trở về trước. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần sự chắc chắn hơn ở cả hai đầu sân.

Bayern München giữ vững vị trí dẫn đầu

Bayern München đứng hạng 1 với 18 điểm, hơn Mainz 8 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và hòa 2 trận, không để thua trận nào.

Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội đầu bảng. Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi này cũng cho thấy Bayern München chưa phải lúc nào cũng giành trọn điểm trước các đối thủ chơi chặt chẽ.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, trong khi FSV Mainz 05 thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu vì thế nghiêng về đội khách, song Mainz vẫn từng giành được kết quả tích cực trước đối thủ này.

Điều đó giúp đội chủ nhà có thêm niềm tin trước giờ bóng lăn, nhất là khi họ thi đấu trên sân quen thuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách 8 điểm và chênh lệch phong độ đặt Mainz vào thế khó. Để gây áp lực lên Bayern München, đội chủ nhà cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.

Ngược lại, Bayern München đến MEWA Arena với tâm thế của đội dẫn đầu. Việc duy trì sự ổn định và kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để họ tiếp tục giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Bayern München đang có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, FSV Mainz 05 có động lực lớn khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu hấp dẫn giữa đội dẫn đầu ổn định và chủ nhà muốn tìm kết quả bứt phá.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 1 thắng 1 hòa Bayern München · 3 thắng FSV Mainz 05 3 - 4 Bayern München BM Bayern München 2 - 2 FSV Mainz 05 Hòa Bayern München 3 - 0 FSV Mainz 05 BM FSV Mainz 05 2 - 1 Bayern München FM0 FSV Mainz 05 0 - 4 Bayern München BM

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B B T B 8 Trận 3-1-4 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 17 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất T H T T H 8 Trận 5-3-0 T-H-B 27 Ghi (TB 3.4) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 9 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11 T B T B H 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 11 FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9 B H B H B …