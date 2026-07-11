FSV Mainz 05 1-2 Bayern München: Bayern München giành chiến thắng
FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Trận tiếp Bayern München lúc 21h30 ngày 07/11/2026 trên sân MEWA Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
FSV Mainz 05 tiếp đón Bayern München.
- 12'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 18% - 82% Bayern München, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.
- 14'BÀN THẮNG! Bayern München (0-1)
Phút 14': Joshua Kimmich (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 19% - 81% Bayern München, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.
- 36'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 44'VAR
Phút 44': Bàn thắng không được công nhận — Lee Jae-Sung (FSV Mainz 05).
- 45'Thay người
Phút 45' (Bayern München): Jonas Urbig vào sân thay Manuel Neuer.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 0.
- 57'BÀN THẮNG! Bayern München (0-2)
Phút 57': Lennart Karl (Bayern München) lập công (kiến tạo: Harry Kane). Tỷ số: 0 - 2.
- 60'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 30% - 70% Bayern München, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (FSV Mainz 05): Phillip Tietz vào sân thay Ransford Königsdörffer.
- 63'Thay người
Phút 63' (FSV Mainz 05): Paul Nebel vào sân thay Lee Jae-Sung.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bayern München): Tom Bischof vào sân thay Lennart Karl.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bayern München): Alphonso Davies vào sân thay Josip Stanišić.
- 68'Thay người
Phút 68' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.
- 69'Thay người
Phút 69' (FSV Mainz 05): Rael Nakuzola vào sân thay Silvan Widmer.
- 72'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 9 - 19 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 0.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Konrad Laimer (Bayern München) nhận thẻ vàng (Foul).
- 82'Thay người
Phút 82' (FSV Mainz 05): Eric Martel vào sân thay Anthony Caci.
- 84'Bayern München ép sân
Cầm bóng: FSV Mainz 05 31% - 69% Bayern München, dứt điểm 10 - 23 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 6 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 5 - 0.
- 86'Thay người
Phút 86' (Bayern München): Hiroki Ito vào sân thay Konrad Laimer.
- 86'Thay người
Phút 86' (Bayern München): Sacha Boey vào sân thay Joshua Kimmich.
- 90+2'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2)
Phút 90+2': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Benedict Hollerbach). Tỷ số: 1 - 2.
- KTKết thúc: FSV Mainz 05 1-2 Bayern München
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 23:29 07/11/2026
FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 10 điểm. Họ sẽ có phép thử lớn khi tiếp đội đầu bảng Bayern München trên sân MEWA Arena, lúc 21h30 ngày 07/11/2026.
Mainz muốn tận dụng sân nhà để bám sát nhóm trên
Với 10 điểm, FSV Mainz 05 đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trận gặp Bayern München là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước tiến trong nhóm bám đuổi, dù đối thủ đang có phong độ vượt trội.
Phong độ gần đây của Mainz chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ tư tính từ hiện tại trở về trước. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng cần sự chắc chắn hơn ở cả hai đầu sân.
Bayern München giữ vững vị trí dẫn đầu
Bayern München đứng hạng 1 với 18 điểm, hơn Mainz 8 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và hòa 2 trận, không để thua trận nào.
Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định của đội đầu bảng. Dù vậy, hai trận hòa trong chuỗi này cũng cho thấy Bayern München chưa phải lúc nào cũng giành trọn điểm trước các đối thủ chơi chặt chẽ.
Thế đối đầu nghiêng về đội khách
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, trong khi FSV Mainz 05 thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu vì thế nghiêng về đội khách, song Mainz vẫn từng giành được kết quả tích cực trước đối thủ này.
Điều đó giúp đội chủ nhà có thêm niềm tin trước giờ bóng lăn, nhất là khi họ thi đấu trên sân quen thuộc.
Điểm then chốt về chiến thuật
Khoảng cách 8 điểm và chênh lệch phong độ đặt Mainz vào thế khó. Để gây áp lực lên Bayern München, đội chủ nhà cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.
Ngược lại, Bayern München đến MEWA Arena với tâm thế của đội dẫn đầu. Việc duy trì sự ổn định và kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để họ tiếp tục giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi.
Nhận định
Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Bayern München đang có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, FSV Mainz 05 có động lực lớn khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu hấp dẫn giữa đội dẫn đầu ổn định và chủ nhà muốn tìm kết quả bứt phá.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)