FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt giành chiến thắng FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân Mewa Arena, trong bối cảnh đội khách xếp hạng 14 với vỏn vẹn 1 điểm.

FSV Mainz 05 1 - 3 Eintracht Frankfurt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FSV Mainz 05 tiếp đón Eintracht Frankfurt.

9' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-1) Phút 9': Can Yilmaz Uzun (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Jonathan Burkardt). Tỷ số: 0 - 1.

12' FSV Mainz 05 ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 70% - 30% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: FSV Mainz 05 55% - 45% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: FSV Mainz 05 52% - 48% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Raphael Onyedika Nwadike (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Hỏng phạt đền Phút 43': Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) sút hỏng phạt đền.

45' Thay người Phút 45' (FSV Mainz 05): Ransford Konigsdorffer vào sân thay Lee Jae-Sung.

45+1' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-2) Phút 45+1': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Jeremiaha Maluze). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 43% - 57% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Eintracht Frankfurt): Mario Götze vào sân thay Noel Aseko.

60' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-3) Phút 60': Can Yilmaz Uzun (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Mario Götze). Tỷ số: 0 - 3.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 51% - 49% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 3.

62' Thay người Phút 62' (FSV Mainz 05): Danny da Costa vào sân thay Anthony Caci.

70' Thẻ vàng Phút 70': Mario Götze (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (Eintracht Frankfurt): Younes Ebnoutalib vào sân thay Jonathan Burkardt.

74' Thay người Phút 74' (FSV Mainz 05): Rael Nakuzola vào sân thay Phillipp Mwene.

74' Thay người Phút 74' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 3.

85' Thay người Phút 85' (FSV Mainz 05): Otto Ruoppi vào sân thay Nadiem Amiri.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Eintracht Frankfurt): Ayoube Amaimouni-Echghouyab vào sân thay Can Yilmaz Uzun.

87' Thay người Phút 87' (Eintracht Frankfurt): Timothy Chandler vào sân thay Elias Niklas Baum.

89' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-3) Phút 89': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Otto Ruoppi). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 22:24 12/09/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV U. Fischer Eintracht Frankfurt Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Hütter 27 R. Zentner 4 S. Posch 3 F. Gruber 48 K. Potulski 6 K. Sano 19 A. Caci 10 N. Amiri 7 Lee Jae-Sung 2 P. Mwene 23 S. Becker 9 P. Tietz 1 N. Atubolu 37 J. Maluze 4 R. Koch 3 L. Brassier 2 Elias Baum 15 Aséko Nkili 25 R. Onyedika 26 K. Kosugi 20 R. Dōan 42 C. Uzun 9 J. Burkardt Dự bị FSV Mainz 05 21 D. da Costa 17 B. Hollerbach 16 S. Bell 24 S. Kawasaki 11 Königsdörffer 15 L. Maloney 47 R. Nakuzola 20 O. Ruoppi 1 A. Schwolow Eintracht Frankfurt 35 M. Pimpong 5 Otávio 40 Kauã Santos 27 M. Götze 11 Y. Ebnoutalib 34 N. Collins 22 T. Chandler 31 L. Arrhov 29 A. Amaimouni Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026

FSV Mainz 05 Thống kê Eintracht Frankfurt 54% Kiểm soát bóng 46% 19 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 4 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật C. Uzun Eintracht Frankfurt 2 bàn J. Burkardt Eintracht Frankfurt 1 bàn · 1 kiến tạo P. Tietz FSV Mainz 05 1 bàn M. Götze Eintracht Frankfurt 1 kiến tạo · điểm 7.06 J. Maluze Eintracht Frankfurt 1 kiến tạo · điểm 6.98 O. Ruoppi FSV Mainz 05 1 kiến tạo · điểm 5.94

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi động đầy tích cực. Cuộc chạm trán với Eintracht Frankfurt vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Mewa Arena mở ra cơ hội quan trọng để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Điểm tựa phong độ và vị trí của FSV Mainz 05

Đội chủ sân Mewa Arena đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau hai lượt đấu đã qua. Phong độ gần đây ghi nhận sự ổn định của FSV Mainz 05 với 1 trận thắng và 1 trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Sự khởi đầu này tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ trước thềm trận đấu tới.

Việc góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng phản ánh hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện. Thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, FSV Mainz 05 có thêm động lực để kiểm soát thế trận và hướng đến việc duy trì chuỗi trận bất bại.

Thử thách cho Eintracht Frankfurt

Bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt bước vào chuyến làm khách với nhiều áp lực đè nặng. Đội bóng hiện xếp thứ 14 với vỏn vẹn 1 điểm, trải qua 1 thất bại trước khi có được 1 trận hòa ở trận đấu gần nhất. Kết quả này buộc các vị khách phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu nếu muốn bứt lên nhóm giữa.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ ra rằng Eintracht Frankfurt không hề lép vế trước đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, cán cân hoàn toàn cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng và chia điểm ở 1 trận hòa. Thành tích này là cơ sở để đội khách kỳ vọng vào một kết quả khả quan tại Mewa Arena.

Cục diện giằng co tại Mewa Arena

Sự cân bằng trong thành tích đối đầu đối lập với cách biệt thứ hạng ở thời điểm hiện tại. FSV Mainz 05 nắm ưu thế về điểm tựa sân bãi lẫn phong độ, song Eintracht Frankfurt luôn là đối thủ khó lường mỗi khi đôi bên đụng độ trực tiếp.

Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính thận trọng từ cả hai phía. Với việc Mainz 05 quyết tâm giữ vững vị trí trong tốp đầu còn Frankfurt nỗ lực tìm kiếm điểm số, cuộc so tài lúc 20:30 ngày 12/09/2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của cả hai đội bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 2 thắng 1 hòa Eintracht Frankfurt · 2 thắng FSV Mainz 05 2 - 1 Eintracht Frankfurt FM0 Eintracht Frankfurt 1 - 0 FSV Mainz 05 EF FSV Mainz 05 1 - 1 Eintracht Frankfurt Hòa Eintracht Frankfurt 1 - 3 FSV Mainz 05 FM0 Eintracht Frankfurt 1 - 0 FSV Mainz 05 EF

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất T H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất B H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T 4 SV Elversberg 2 2 0 0 +2 6 T T 5 FSV Mainz 05 2 1 1 0 +5 4 T H 6 Bayern München 2 1 1 0 +4 4 H T … 13 SC Paderborn 07 2 0 1 1 -1 1 B H 14 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 -3 1 B H 15 Union Berlin 3 0 1 2 -6 1 B B H …

Tình hình lực lượng FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ E. Martel (Knee Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ S. Widmer (Knee Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ E. Martel (Knee Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) Eintracht Frankfurt ✚ N. Collins (Back Injury) ✚ J. Ngankam (Injury) ✚ F. Chaibi (Illness) ✚ A. Knauff (Muscle Injury) ✚ M. Pimpong (Illness) ✚ N. Collins (Back Injury) ✚ J. Ngankam (Injury) ✚ F. Chaibi (Illness)