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FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt: Eintracht Frankfurt giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 15:48

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân Mewa Arena, trong bối cảnh đội khách xếp hạng 14 với vỏn vẹn 1 điểm.

FSV Mainz 051 - 3Eintracht FrankfurtKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FSV Mainz 05 tiếp đón Eintracht Frankfurt.

  • 9'BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-1)

    Phút 9': Can Yilmaz Uzun (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Jonathan Burkardt). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'FSV Mainz 05 ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 70% - 30% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 55% - 45% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 52% - 48% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 3 - 1.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Raphael Onyedika Nwadike (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 43'Hỏng phạt đền

    Phút 43': Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) sút hỏng phạt đền.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (FSV Mainz 05): Ransford Konigsdorffer vào sân thay Lee Jae-Sung.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-2)

    Phút 45+1': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Jeremiaha Maluze). Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 43% - 57% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Eintracht Frankfurt): Mario Götze vào sân thay Noel Aseko.

  • 60'BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-3)

    Phút 60': Can Yilmaz Uzun (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Mario Götze). Tỷ số: 0 - 3.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 51% - 49% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FSV Mainz 05): Danny da Costa vào sân thay Anthony Caci.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Mario Götze (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Eintracht Frankfurt): Younes Ebnoutalib vào sân thay Jonathan Burkardt.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FSV Mainz 05): Rael Nakuzola vào sân thay Phillipp Mwene.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 3.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (FSV Mainz 05): Otto Ruoppi vào sân thay Nadiem Amiri.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Eintracht Frankfurt): Ayoube Amaimouni-Echghouyab vào sân thay Can Yilmaz Uzun.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Eintracht Frankfurt): Timothy Chandler vào sân thay Elias Niklas Baum.

  • 89'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-3)

    Phút 89': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Otto Ruoppi). Tỷ số: 1 - 3.

  • KTKết thúc: FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 22:24 12/09/2026

Đội hình chính thức
FSV Mainz 05
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV U. Fischer
Eintracht Frankfurt
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Hütter
27
R. Zentner
4
S. Posch
3
F. Gruber
48
K. Potulski
6
K. Sano
19
A. Caci
10
N. Amiri
7
Lee Jae-Sung
2
P. Mwene
23
S. Becker
9
P. Tietz
1
N. Atubolu
37
J. Maluze
4
R. Koch
3
L. Brassier
2
Elias Baum
15
Aséko Nkili
25
R. Onyedika
26
K. Kosugi
20
R. Dōan
42
C. Uzun
9
J. Burkardt
Dự bị
FSV Mainz 05
21 D. da Costa17 B. Hollerbach16 S. Bell24 S. Kawasaki11 Königsdörffer15 L. Maloney47 R. Nakuzola20 O. Ruoppi1 A. Schwolow
Eintracht Frankfurt
35 M. Pimpong5 Otávio40 Kauã Santos27 M. Götze11 Y. Ebnoutalib34 N. Collins22 T. Chandler31 L. Arrhov29 A. Amaimouni
Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026
FSV Mainz 05Thống kêEintracht Frankfurt
54%
Kiểm soát bóng
46%
19
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
5
4
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
3
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
C. Uzun
C. Uzun
Eintracht Frankfurt
2 bàn
J. Burkardt
J. Burkardt
Eintracht Frankfurt
1 bàn · 1 kiến tạo
P. Tietz
P. Tietz
FSV Mainz 05
1 bàn
M. Götze
M. Götze
Eintracht Frankfurt
1 kiến tạo · điểm 7.06
J. Maluze
J. Maluze
Eintracht Frankfurt
1 kiến tạo · điểm 6.98
O. Ruoppi
O. Ruoppi
FSV Mainz 05
1 kiến tạo · điểm 5.94

FSV Mainz 05 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi động đầy tích cực. Cuộc chạm trán với Eintracht Frankfurt vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Mewa Arena mở ra cơ hội quan trọng để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Điểm tựa phong độ và vị trí của FSV Mainz 05

Đội chủ sân Mewa Arena đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau hai lượt đấu đã qua. Phong độ gần đây ghi nhận sự ổn định của FSV Mainz 05 với 1 trận thắng và 1 trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Sự khởi đầu này tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ trước thềm trận đấu tới.

Việc góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng phản ánh hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện. Thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, FSV Mainz 05 có thêm động lực để kiểm soát thế trận và hướng đến việc duy trì chuỗi trận bất bại.

Thử thách cho Eintracht Frankfurt

Bên kia chiến tuyến, Eintracht Frankfurt bước vào chuyến làm khách với nhiều áp lực đè nặng. Đội bóng hiện xếp thứ 14 với vỏn vẹn 1 điểm, trải qua 1 thất bại trước khi có được 1 trận hòa ở trận đấu gần nhất. Kết quả này buộc các vị khách phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu nếu muốn bứt lên nhóm giữa.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ ra rằng Eintracht Frankfurt không hề lép vế trước đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, cán cân hoàn toàn cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng và chia điểm ở 1 trận hòa. Thành tích này là cơ sở để đội khách kỳ vọng vào một kết quả khả quan tại Mewa Arena.

Cục diện giằng co tại Mewa Arena

Sự cân bằng trong thành tích đối đầu đối lập với cách biệt thứ hạng ở thời điểm hiện tại. FSV Mainz 05 nắm ưu thế về điểm tựa sân bãi lẫn phong độ, song Eintracht Frankfurt luôn là đối thủ khó lường mỗi khi đôi bên đụng độ trực tiếp.

Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính thận trọng từ cả hai phía. Với việc Mainz 05 quyết tâm giữ vững vị trí trong tốp đầu còn Frankfurt nỗ lực tìm kiếm điểm số, cuộc so tài lúc 20:30 ngày 12/09/2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của cả hai đội bóng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FSV Mainz 05 · 2 thắng1 hòaEintracht Frankfurt · 2 thắng
22/03/2026
FSV Mainz 05
2 - 1
Eintracht Frankfurt
FM0
10/11/2025
Eintracht Frankfurt
1 - 0
FSV Mainz 05
EF
05/05/2025
FSV Mainz 05
1 - 1
Eintracht Frankfurt
Hòa
21/12/2024
Eintracht Frankfurt
1 - 3
FSV Mainz 05
FM0
27/01/2024
Eintracht Frankfurt
1 - 0
FSV Mainz 05
EF
FSV Mainz 05
5 trận gần nhất
THTTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
0
Thủng lưới
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
BHTBT
2
Trận
0-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Augsburg2200+66TT
2SC Freiburg2200+46TT
3Borussia Dortmund2200+36TT
4SV Elversberg2200+26TT
5FSV Mainz 052110+54TH
6Bayern München2110+44HT
13SC Paderborn 072011-11BH
14Eintracht Frankfurt2011-31BH
15Union Berlin3012-61BBH
Tình hình lực lượng
FSV Mainz 05
D. Kohr (Foot Injury)
E. Martel (Knee Injury)
P. Nebel (Muscle Injury)
Silas (Broken shinbone)
S. Widmer (Knee Injury)
D. Kohr (Foot Injury)
E. Martel (Knee Injury)
P. Nebel (Muscle Injury)
Eintracht Frankfurt
N. Collins (Back Injury)
J. Ngankam (Injury)
F. Chaibi (Illness)
A. Knauff (Muscle Injury)
M. Pimpong (Illness)
N. Collins (Back Injury)
J. Ngankam (Injury)
F. Chaibi (Illness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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