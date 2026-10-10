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FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 15:28

Cùng giành được 7 điểm và đang duy trì phong độ ấn tượng, FSV Mainz 05 cùng Bayer Leverkusen hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính vào 20:30 ngày 10/10.

FSV Mainz 053 - 4Bayer LeverkusenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FSV Mainz 05 tiếp đón Bayer Leverkusen.

  • 5'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1)

    Phút 5': Robert Andrich (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 9'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-2)

    Phút 9': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Aleix García). Tỷ số: 0 - 2.

  • 12'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 26% - 74% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 23% - 77% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 33'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2)

    Phút 33': Anthony Caci (FSV Mainz 05) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Sheraldo Becker (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 41% - 59% Bayer Leverkusen, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (2-2)

    Phút 42': Anthony Caci (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Nadiem Amiri). Tỷ số: 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'FSV Mainz 05 ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 46% - 54% Bayer Leverkusen, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-3)

    Phút 55': Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 44% - 56% Bayer Leverkusen, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 65'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-4)

    Phút 65': Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Afonso Moreira). Tỷ số: 2 - 4.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Bayer Leverkusen): Martin Terrier vào sân thay Ibrahim Maza.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FSV Mainz 05): Lee Jae-Sung vào sân thay Eric Martel.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FSV Mainz 05): Danny da Costa vào sân thay Anthony Caci.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (FSV Mainz 05): Ransford Konigsdorffer vào sân thay Kacper Potulski.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Bayer Leverkusen): Nathan Tella vào sân thay Afonso Moreira.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Moussa Diaby.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Lee Jae-Sung (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (FSV Mainz 05): Lennard Maloney vào sân thay Kaishu Sano.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Patrik Schick.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Bayer Leverkusen): Equi Fernández vào sân thay Aleix García.

  • 85'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: FSV Mainz 05 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 19 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 90+2'BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (3-4)

    Phút 90+2': Benedict Hollerbach (FSV Mainz 05) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 22:26 10/10/2026

Đội hình chính thức
FSV Mainz 05
Sơ đồ · HLV U. Fischer
Bayer Leverkusen
Sơ đồ · HLV Carles Martínez
1
A. Schwolow
6
K. Sano
48
K. Potulski
4
S. Posch
2
P. Mwene
5
E. Martel
3
F. Gruber
19
A. Caci
23
S. Becker
9
P. Tietz
10
N. Amiri
12
E. Tapsoba
8
R. Andrich
19
M. Diaby
24
Aleix García
3
Miguel Gutiérrez
30
I. Maza
2
F. Medina
9
Afonso Moreira
4
J. Quansah
14
P. Schick
1
M. Flekken
Dự bị
FSV Mainz 05
16 S. Bell21 D. da Costa17 B. Hollerbach24 S. Kawasaki40 M. Kinzig11 Königsdörffer7 Lee Jae-Sung15 L. Maloney47 R. Nakuzola
Bayer Leverkusen
10 M. Tillman11 M. Terrier23 N. Tella17 Lucas Vázquez7 J. Hofmann6 E. Fernández22 V. Boniface28 J. Blaswich5 L. Badé
Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026
FSV Mainz 05Thống kêBayer Leverkusen
47%
Kiểm soát bóng
53%
23
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
7
4
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
A. Caci
A. Caci
FSV Mainz 05
2 bàn
P. Schick
P. Schick
Bayer Leverkusen
1 bàn
R. Andrich
R. Andrich
Bayer Leverkusen
1 bàn
M. Diaby
M. Diaby
Bayer Leverkusen
1 bàn
B. Hollerbach
B. Hollerbach
FSV Mainz 05
1 bàn
J. Quansah
J. Quansah
Bayer Leverkusen
1 bàn

Cuộc so tài giữa FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 20:30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động MEWA Arena chứng kiến màn chạm trán đầy duyên nợ giữa hai câu lạc bộ đang đạt điểm rơi phong độ rất cao. Cả hai đội bóng hiện sở hữu cùng 7 điểm và chia nhau hai vị trí thứ 6 và thứ 7, khiến 90 phút sắp tới trở thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đôi bên.

Tương quan phong độ cân bằng của hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, cả chủ nhà lẫn đội khách đều duy trì được sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn tích cực trong các lần ra sân gần đây. FSV Mainz 05 đang cho thấy lối chơi chặt chẽ và ổn định khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 4 trận đấu gần nhất. Tính từ trận gần nhất trở về trước, đội chủ sân MEWA Arena lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 chiến thắng, 1 trận thua và 1 trận thắng.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng sở hữu thông số phong độ tương đồng. Đại diện này mang về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 4 trận vừa qua. Thứ tự kết quả từ gần nhất đến xa hơn của đội khách lần lượt là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Sự cân bằng về mặt phong độ giúp cuộc đọ sức giữa hai đội trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có phong độ tương đương ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán trực tiếp lại ghi nhận ưu thế vượt trội dành cho Bayer Leverkusen. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Bayer Leverkusen áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi FSV Mainz 05 chưa có được lần ca khúc khải hoàn nào.

Thống kê đối đầu áp đảo rõ ràng mang lại sự tự tin rất lớn cho Bayer Leverkusen trong chuyến làm khách lần này. Tuy nhiên, việc FSV Mainz 05 giữ được kết quả hòa ở 2 trong 5 trận đấu đó cho thấy họ không hoàn toàn lép vế và hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Điểm tựa MEWA Arena và toan tính chiến thuật

Bayer Leverkusen đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 nhờ các chỉ số phụ tốt hơn, trong khi FSV Mainz 05 bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với cùng 7 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trên sân MEWA Arena trở thành cơ hội để một trong hai đội bứt lên.

Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn, FSV Mainz 05 nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận phòng ngự chủ động nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ. Về phía Bayer Leverkusen, bản lĩnh trong những lần đối đầu quá khứ sẽ là điểm tựa để họ tìm kiếm phương án xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao, giằng co từng mét vuông sân khi đôi bên đều đang có phong độ tốt và khát khao giành trọn niềm vui.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FSV Mainz 05 · 0 thắng2 hòaBayer Leverkusen · 3 thắng
28/02/2026
Bayer Leverkusen
1 - 1
FSV Mainz 05
Hòa
18/10/2025
FSV Mainz 05
3 - 4
Bayer Leverkusen
BL
17/05/2025
FSV Mainz 05
2 - 2
Bayer Leverkusen
Hòa
15/01/2025
Bayer Leverkusen
1 - 0
FSV Mainz 05
BL
24/02/2024
Bayer Leverkusen
2 - 1
FSV Mainz 05
BL
FSV Mainz 05
5 trận gần nhất
TTBTH
4
Trận
2-1-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.5)
6
Thủng lưới
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TTHTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Borussia Dortmund5410+713HTTTT
2Bayern München4310+1210TTHT
3SC Freiburg4310+910HTTT
5FC Augsburg4211+57BHTT
6Bayer Leverkusen4211+57THTB
7FSV Mainz 054211+47TBTH
8SV Elversberg4211+17HBTT
Tình hình lực lượng
FSV Mainz 05
D. Kohr (Foot Injury)
Silas (Broken shinbone)
R. Zentner (Hand Injury)
P. Nebel (Muscle Injury)
O. Ruoppi (Knee Injury)
S. Widmer (Knee Injury)
D. Kohr (Foot Injury)
Silas (Broken shinbone)
Bayer Leverkusen
M. Culbreath (Foot Injury)
G. Doue (Calf Injury)
C. Kofane (Muscle Injury)
K. Eichhorn (Illness)
M. Culbreath (Foot Injury)
G. Doue (Calf Injury)
C. Kofane (Muscle Injury)
K. Eichhorn (Illness)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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