FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen giành chiến thắng Cùng giành được 7 điểm và đang duy trì phong độ ấn tượng, FSV Mainz 05 cùng Bayer Leverkusen hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính vào 20:30 ngày 10/10.

FSV Mainz 05 3 - 4 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FSV Mainz 05 tiếp đón Bayer Leverkusen.

5' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1) Phút 5': Robert Andrich (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

9' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-2) Phút 9': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Aleix García). Tỷ số: 0 - 2.

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 26% - 74% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Phillip Tietz (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 23% - 77% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

33' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (1-2) Phút 33': Anthony Caci (FSV Mainz 05) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': Sheraldo Becker (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 41% - 59% Bayer Leverkusen, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

42' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (2-2) Phút 42': Anthony Caci (FSV Mainz 05) lập công (kiến tạo: Nadiem Amiri). Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' FSV Mainz 05 ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 46% - 54% Bayer Leverkusen, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

55' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-3) Phút 55': Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 44% - 56% Bayer Leverkusen, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

65' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-4) Phút 65': Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Afonso Moreira). Tỷ số: 2 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Bayer Leverkusen): Martin Terrier vào sân thay Ibrahim Maza.

70' Thay người Phút 70' (FSV Mainz 05): Lee Jae-Sung vào sân thay Eric Martel.

70' Thay người Phút 70' (FSV Mainz 05): Danny da Costa vào sân thay Anthony Caci.

70' Thay người Phút 70' (FSV Mainz 05): Ransford Konigsdorffer vào sân thay Kacper Potulski.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FSV Mainz 05 45% - 55% Bayer Leverkusen, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Bayer Leverkusen): Nathan Tella vào sân thay Afonso Moreira.

75' Thay người Phút 75' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Moussa Diaby.

76' Thẻ vàng Phút 76': Lee Jae-Sung (FSV Mainz 05) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (FSV Mainz 05): Benedict Hollerbach vào sân thay Sheraldo Becker.

81' Thay người Phút 81' (FSV Mainz 05): Lennard Maloney vào sân thay Kaishu Sano.

83' Thay người Phút 83' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Patrik Schick.

84' Thay người Phút 84' (Bayer Leverkusen): Equi Fernández vào sân thay Aleix García.

85' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: FSV Mainz 05 42% - 58% Bayer Leverkusen, dứt điểm 19 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 1.

90+2' BÀN THẮNG! FSV Mainz 05 (3-4) Phút 90+2': Benedict Hollerbach (FSV Mainz 05) lập công. Tỷ số: 3 - 4.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 22:26 10/10/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ · HLV U. Fischer Bayer Leverkusen Sơ đồ · HLV Carles Martínez 1 A. Schwolow 6 K. Sano 48 K. Potulski 4 S. Posch 2 P. Mwene 5 E. Martel 3 F. Gruber 19 A. Caci 23 S. Becker 9 P. Tietz 10 N. Amiri 12 E. Tapsoba 8 R. Andrich 19 M. Diaby 24 Aleix García 3 Miguel Gutiérrez 30 I. Maza 2 F. Medina 9 Afonso Moreira 4 J. Quansah 14 P. Schick 1 M. Flekken Dự bị FSV Mainz 05 16 S. Bell 21 D. da Costa 17 B. Hollerbach 24 S. Kawasaki 40 M. Kinzig 11 Königsdörffer 7 Lee Jae-Sung 15 L. Maloney 47 R. Nakuzola Bayer Leverkusen 10 M. Tillman 11 M. Terrier 23 N. Tella 17 Lucas Vázquez 7 J. Hofmann 6 E. Fernández 22 V. Boniface 28 J. Blaswich 5 L. Badé Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026

FSV Mainz 05 Thống kê Bayer Leverkusen 47% Kiểm soát bóng 53% 23 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 7 4 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật A. Caci FSV Mainz 05 2 bàn P. Schick Bayer Leverkusen 1 bàn R. Andrich Bayer Leverkusen 1 bàn M. Diaby Bayer Leverkusen 1 bàn B. Hollerbach FSV Mainz 05 1 bàn J. Quansah Bayer Leverkusen 1 bàn

Cuộc so tài giữa FSV Mainz 05 và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 20:30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động MEWA Arena chứng kiến màn chạm trán đầy duyên nợ giữa hai câu lạc bộ đang đạt điểm rơi phong độ rất cao. Cả hai đội bóng hiện sở hữu cùng 7 điểm và chia nhau hai vị trí thứ 6 và thứ 7, khiến 90 phút sắp tới trở thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đôi bên.

Tương quan phong độ cân bằng của hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, cả chủ nhà lẫn đội khách đều duy trì được sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn tích cực trong các lần ra sân gần đây. FSV Mainz 05 đang cho thấy lối chơi chặt chẽ và ổn định khi giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 4 trận đấu gần nhất. Tính từ trận gần nhất trở về trước, đội chủ sân MEWA Arena lần lượt trải qua 1 trận hòa, 1 chiến thắng, 1 trận thua và 1 trận thắng.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen cũng sở hữu thông số phong độ tương đồng. Đại diện này mang về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận trong 4 trận vừa qua. Thứ tự kết quả từ gần nhất đến xa hơn của đội khách lần lượt là 1 thất bại, 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Sự cân bằng về mặt phong độ giúp cuộc đọ sức giữa hai đội trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có phong độ tương đương ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán trực tiếp lại ghi nhận ưu thế vượt trội dành cho Bayer Leverkusen. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Bayer Leverkusen áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi FSV Mainz 05 chưa có được lần ca khúc khải hoàn nào.

Thống kê đối đầu áp đảo rõ ràng mang lại sự tự tin rất lớn cho Bayer Leverkusen trong chuyến làm khách lần này. Tuy nhiên, việc FSV Mainz 05 giữ được kết quả hòa ở 2 trong 5 trận đấu đó cho thấy họ không hoàn toàn lép vế và hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Điểm tựa MEWA Arena và toan tính chiến thuật

Bayer Leverkusen đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 nhờ các chỉ số phụ tốt hơn, trong khi FSV Mainz 05 bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với cùng 7 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc chạm trán trực tiếp trên sân MEWA Arena trở thành cơ hội để một trong hai đội bứt lên.

Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn, FSV Mainz 05 nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận phòng ngự chủ động nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ. Về phía Bayer Leverkusen, bản lĩnh trong những lần đối đầu quá khứ sẽ là điểm tựa để họ tìm kiếm phương án xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao, giằng co từng mét vuông sân khi đôi bên đều đang có phong độ tốt và khát khao giành trọn niềm vui.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 0 thắng 2 hòa Bayer Leverkusen · 3 thắng Bayer Leverkusen 1 - 1 FSV Mainz 05 Hòa FSV Mainz 05 3 - 4 Bayer Leverkusen BL FSV Mainz 05 2 - 2 Bayer Leverkusen Hòa Bayer Leverkusen 1 - 0 FSV Mainz 05 BL Bayer Leverkusen 2 - 1 FSV Mainz 05 BL

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất T T B T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 5 FC Augsburg 4 2 1 1 +5 7 B H T T 6 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 +5 7 T H T B 7 FSV Mainz 05 4 2 1 1 +4 7 T B T H 8 SV Elversberg 4 2 1 1 +1 7 H B T T …

Tình hình lực lượng FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ R. Zentner (Hand Injury) ✚ P. Nebel (Muscle Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ S. Widmer (Knee Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) Bayer Leverkusen ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness)