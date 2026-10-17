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Fulham 1-0 Hull City: Fulham giành chiến thắng

Văn Thể17/10/2026 16:14

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 9 điểm, và sẽ đến Craven Cottage làm khách của Fulham, đội đứng hạng 20, lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

Fulham1 - 0Hull CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fulham tiếp đón Hull City.

  • 14'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 86% - 14% Hull City, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Lucas Herrington (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 83% - 17% Hull City, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Josh King (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Regan Slater (Hull City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 33'BÀN THẮNG! Fulham (1-0)

    Phút 33': Alex Iwobi (Fulham) lập công (kiến tạo: Sander Berge). Tỷ số: 1 - 0.

  • 39'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 78% - 22% Hull City, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Hull City): Tim Iroegbunam vào sân thay Lucas Herrington.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 77% - 23% Hull City, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 64'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 77% - 23% Hull City, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Hull City): Robinio Vaz vào sân thay Matt Crooks.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Hull City): Joe Gelhardt vào sân thay Sorba Thomas.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Hull City): Ryan Giles vào sân thay Brooke Norton-Cuffy.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Hull City): Hidemasa Morita vào sân thay Regan Slater.

  • 76'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 78% - 22% Hull City, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 10 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 4.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Fulham): Ryan Sessegnon vào sân thay Josh King.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Fulham): Tom Cairney vào sân thay Oscar Bobb.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Sander Berge (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Gonzalo García.

  • 88'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Fulham 77% - 23% Hull City, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 11 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 90+4'Thẻ đỏ

    Phút 90+4': Ryan Sessegnon (Fulham) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

  • KTKết thúc: Fulham 1-0 Hull City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:55 17/10/2026

Đội hình chính thức
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa
Hull City
Sơ đồ 5-4-1 · HLV S. Jakirović
1
B. Leno
21
T. Castagne
22
Affengruber
3
C. Bassey
33
A. Robinson
16
S. Berge
19
S. Charles
14
Oscar Bobb
24
Joshua King
17
A. Iwobi
7
Gonzalo García
19
K. Tzolakis
2
L. Coyle
6
S. Ajayi
15
J. Egan
22
L. Herrington
18
Norton-Cuffy
10
M. Belloumi
25
M. Crooks
27
R. Slater
7
S. Thomas
9
O. McBurnie
Dự bị
Fulham
9 Rodrigo Muniz11 Kevin20 Manuel Ángel10 T. Cairney8 César Palacios23 B. Lecomte2 K. Tete5 J. Andersen30 R. Sessegnon
Hull City
5 H. Morita17 P. McNair3 R. Giles47 R. Vaz12 D. Phillips11 J. Gelhardt14 Hjertø-Dahl42 T. Iroegbunam21 E. Stroud
Cập nhật đội hình lúc 20:32 17/10/2026
FulhamThống kêHull City
76%
Kiểm soát bóng
24%
18
Dứt điểm
5
6
Trúng đích
0
11
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
A. Iwobi
A. Iwobi
Fulham
1 bàn
S. Berge
S. Berge
Fulham
1 kiến tạo · điểm 7.7
T. Castagne
T. Castagne
Fulham
Điểm 7.47
D. Affengruber
Affengruber
Fulham
Điểm 7.45
C. Bassey
C. Bassey
Fulham
Điểm 7.4
T. Cairney
T. Cairney
Fulham
Điểm 7.2

Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 9 điểm. Họ sẽ làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham, đội đang xếp hạng 20 với 2 điểm, vào lúc 21:00 ngày 17/10/2026. Hai đội đang ở hai đầu bảng xếp hạng nên trận đấu có sức hút riêng.

Hull City bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 8 cùng 9 điểm là vị trí đáng chú ý của Hull City, đặc biệt khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu không còn lớn. Với đội khách, chuyến làm khách ở Craven Cottage là cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm cạnh tranh phía trên.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Hull City chưa thật sự ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, họ hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng vì thế phản ánh một đội bóng khó bị đánh bại hơn là một đội thắng áp đảo.

Fulham tìm lại sự ổn định ở hạng 20

Fulham đang ở vị trí khó khăn khi xếp hạng 20 với 2 điểm, kém Hull City 7 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, trong khi trước đó là một trận hòa.

Dù vậy, chuỗi kết quả cho thấy Fulham không hoàn toàn mất phương hướng. Đội bóng thành London từng có một chiến thắng và hai trận hòa xen kẽ trong chuỗi này. Điều họ cần là sự liền mạch về kết quả để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Fulham

Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham thắng 4 lần, không hòa lần nào và chỉ thua 1 lần trước Hull City. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao, cho thấy Fulham thường xử lý tốt đối thủ này.

Ngược lại, Hull City cần chứng minh rằng thế đối đầu trong quá khứ không còn ảnh hưởng đến họ. Ở thời điểm hiện tại, đội khách là bên có thứ hạng và điểm số tốt hơn hẳn.

Điểm then chốt của trận đấu

Có hai yếu tố đáng chú ý. Thứ nhất là tâm lý của Fulham khi thi đấu trên sân nhà, nơi họ cần một kết quả tích cực để rời vị trí hiện tại. Thứ hai là khả năng giữ kỷ luật của Hull City, đội đã hòa 3 trong 5 trận gần nhất và thường không để thua đậm.

Nếu Fulham tận dụng được lợi thế đối đầu và sân nhà, họ có thể gây khó khăn cho đội khách. Ngược lại, nếu Hull City giữ được sự chắc chắn, họ hoàn toàn có thể mang về điểm số để duy trì vị trí hạng 8.

Nhận định

Hull City chiếm ưu thế về vị trí và điểm số, nhưng phong độ không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất khiến họ chưa thể yên tâm. Fulham sở hữu thế đối đầu rất tốt, song đang cần lấy lại sự ổn định ở cuối bảng. Đây là trận đấu của hai đội có nhu cầu điểm số khác nhau, và kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát nhịp độ ở Craven Cottage.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fulham · 4 thắng0 hòaHull City · 1 thắng
07/01/2023
Hull City
0 - 2
Fulham
FUL
12/02/2022
Hull City
0 - 1
Fulham
FUL
21/08/2021
Fulham
2 - 0
Hull City
FUL
11/01/2020
Hull City
0 - 1
Fulham
FUL
02/11/2019
Fulham
0 - 3
Hull City
HC
Fulham
5 trận gần nhất
BHTHB
6
Trận
0-2-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Hull City
5 trận gần nhất
HBHBH
6
Trận
2-3-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City6600+1118TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
7Leeds6231+39BHTHH
8Hull City6231+29HBHHT
9Liverpool623109BTHTH
19Tottenham6033-63HBHHB
20Fulham6024-42BHHBB
Tình hình lực lượng
Fulham
T. Cairney (Knee Injury)
H. Larsson (Groin Injury)
T. Cairney (Knee Injury)
H. Larsson (Groin Injury)
Hull City
I. Ansah (Back Injury)
J. Butland (Arm Injury)
M. Cho (Muscle Injury)
L. Gourna-Douath (Calf Injury)
D. Gyabi (Groin Injury)
C. Hughes (Groin Injury)
E. Matazo (Knee Injury)
N. Mendy (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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