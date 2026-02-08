Fulham đàm phán chiêu mộ sao trẻ Thiago Pitarch từ Real Madrid theo yêu cầu của HLV Arbeloa Fulham đàm phán chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi Thiago Pitarch từ Real Madrid. HLV Alvaro Arbeloa muốn tái hợp học trò cũ để tăng cường lực lượng cho đại diện nước Anh.

Đội bóng nước Anh Fulham vừa chính thức bước vào cuộc đàm phán sơ bộ với Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền vệ tài năng Thiago Pitarch. Động thái này nằm trong chiến lược xây dựng lực lượng của HLV Alvaro Arbeloa, dựa trên những học trò ông từng trực tiếp rèn luyện tại lò đào tạo Valdebebas.

Fulham tính chiêu mộ Thiago Pitarch.

Mối lương duyên từ lò Valdebebas

Theo nhật báo Marca, ban lãnh đạo Fulham đang tiến hành các bước thăm dò đầu tiên để sở hữu chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha. Thiago Pitarch từng có bước phát triển thần tốc dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa ở cấp độ đội trẻ, trước khi chính thức được đôn lên đội một Real Madrid vào mùa giải 2025/26.

Dù sinh năm 2007 và chỉ có số lần ra sân hạn chế trong mùa giải qua, Pitarch vẫn kịp khẳng định tiềm năng lớn bằng những màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, tuyến giữa của Real Madrid hiện sở hữu sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, khiến cơ hội thi đấu của sao trẻ 18 tuổi bị giới hạn đáng kể. Điều này thúc đẩy anh cân nhắc khả năng chuyển tới khoác áo Fulham để tái hợp người thầy cũ.

Thận trọng trước bài toán nhân sự

Mặc dù hai bên đã bắt đầu liên hệ, thương vụ hiện vẫn tiến triển khá thận trọng. Lý do là bởi Thiago Pitarch vừa gặp phải chấn thương đầu gối, buộc đội bóng thành London phải xem xét kỹ lưỡng tình trạng thể lực và cân nhắc thêm các phương án nhân sự thay thế.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Fulham dành sự quan tâm đặc biệt cho các viên ngọc thô của Real Madrid. Đội chủ sân Craven Cottage từng dự định chi tới 50 triệu euro để chiêu mộ bộ đôi Gonzalo Garcia và Cesar Palacios từ Valdebebas. Họ tin rằng môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh sẽ là bệ phóng hoàn hảo giúp các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao.

Dù đàm phán mới ở giai đoạn khởi đầu, quyết tâm từ phía Fulham cùng mối quan hệ thân thiết giữa HLV Arbeloa và Pitarch hứa hẹn sẽ thúc đẩy thương vụ sớm có tiến triển mới trong thời gian tới.