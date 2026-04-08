Fulham hoàn tất chiêu mộ chân sút Gonzalo Garcia từ Real Madrid Đội bóng thành London chính thức sở hữu tiền đạo 22 tuổi Gonzalo Garcia từ Real Madrid với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, mang đến làn gió mới cho hàng công.

Fulham vừa chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Gonzalo Garcia từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Chân sút 22 tuổi người Tây Ban Nha ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, cam kết tương lai với sân Craven Cottage đến mùa hè năm 2031, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng từ phía câu lạc bộ.

Gonzalo Garcia gia nhập Fulham. Ảnh: Trang chủ Fulham.

Kỳ vọng lớn tại sân Craven Cottage

Tại đội bóng mới, Gonzalo Garcia sẽ khoác chiếc áo số 7 yêu thích – số áo gắn liền với anh ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Việc trao áo số 7 cho thấy niềm tin rất lớn mà ban lãnh đạo Fulham dành cho tân binh sinh năm 2004 này.

Chia sẻ trong buổi ra mắt trên kênh truyền hình FFCtv, Gonzalo Garcia bày tỏ sự xúc động: "Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi có mặt tại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo câu lạc bộ và HLV Alvaro Arbeloa vì niềm tin họ đã dành cho tôi. Tôi thực sự rất hào hứng khi bắt đầu hành trình mới này."

Chủ tịch điều hành Tony Khan cũng không giấu nổi sự tự hào về tân binh chất lượng trên hàng công. Ông nhấn mạnh rằng Gonzalo Garcia là một tiền đạo tài năng, giàu khao khát thể hiện bản thân tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, đồng thời tin tưởng cầu thủ trẻ sẽ phát triển vượt bậc dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện.

Hành trình vươn tầm của tài năng trẻ Madrid

Sinh ra tại Madrid, Gonzalo Garcia gia nhập lò đào tạo trẻ của Real Madrid từ năm 10 tuổi. Sau một mùa giải trui rèn tại đội trẻ Mallorca, anh trở lại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 2019 và bắt đầu có những bước tiến vượt bậc dưới sự hướng dẫn của HLV Alvaro Arbeloa.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Garcia thi đấu cho Real Madrid Castilla. Trong 36 lần ra sân tại đây, anh đặt dấu ấn trực tiếp vào 29 bàn thắng, bao gồm 25 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Màn trình diễn bùng nổ này giúp anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên hàng đầu.

Tên tuổi của Garcia bước ra ánh sáng quốc tế sau phong độ chói sáng tại FIFA Club World Cup diễn ra trên đất Mỹ. Lối chơi thông minh, khả năng dứt điểm đa dạng cùng bản năng sát thủ của anh từng khiến cựu HLV Xabi Alonso không ngần ngại so sánh chân sút trẻ này với huyền thoại Raul Gonzalez.

Ở mùa giải 2025/26, Garcia tiếp tục đóng góp vào lối chơi chung của Real Madrid khi ghi 8 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 39 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Sự bổ sung chất lượng cho cấp độ đội tuyển

Không chỉ để lại dấu ấn ở cấp câu lạc bộ, Gonzalo Garcia còn thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trong màu áo các lứa trẻ quốc gia. Anh ghi tới 6 bàn thắng chỉ sau 7 lần khoác áo đội tuyển U21 Tây Ban Nha.

Nhờ phong độ ổn định, chân sút 22 tuổi đã nhận được đợt triệu tập và có màn ra mắt chính thức cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trong trận giao hữu chuẩn bị cho chiến dịch World Cup. Việc chuyển tới Ngoại hạng Anh thi đấu thường xuyên trong màu áo Fulham được kỳ vọng sẽ là bước đệm hoàn hảo để Garcia khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế.