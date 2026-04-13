Futsal U19 Việt Nam thua trắng 0-5 trước đối thủ đẳng cấp U19 Nga tại TP.HCM Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra thế trận giằng co, U19 Việt Nam vẫn nhận thất bại 0-5 trước U19 Nga do sự chênh lệch về trình độ và sai lầm từ chiến thuật power-play.

Chiều 13/4, đội tuyển futsal U19 Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ hai gặp đối thủ mạnh U19 Nga tại TP.HCM. Trước đội bóng đang đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng FIFA, các học trò của HLV Nguyễn Bảo Trung đã nỗ lực tạo ra một thế trận tích cực nhưng đẳng cấp vượt trội của đội khách đã định đoạt kết quả trận đấu.

Đội tuyển Futsal U19 Việt Nam thua đậm trước Nga. Ảnh: VFF.

Đẳng cấp từ đội bóng hạng 9 thế giới

Ngay từ những phút đầu tiên, U19 Nga đã nhanh chóng khẳng định vị thế cửa trên bằng lối chơi áp đặt và sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, U19 Việt Nam cho thấy sự bắt nhịp đáng khích lệ khi dần lấy lại thế trận sau khoảng 7 phút đầu bị dồn ép.

Dẫu vậy, bản lĩnh của nền futsal hàng đầu thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Phút thứ 15, U19 Nga có bàn mở tỷ số từ một tình huống phối hợp sắc sảo. Trước khi hiệp một khép lại, đội khách kịp thời nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Đáng chú ý, trong hiệp đấu này, cả hai đội đều có cơ hội từ các quả phạt lỗi tổng hợp thứ 6 nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Sự tiếc nuối và sai lầm từ chiến thuật Power-play

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn với những màn ăn miếng trả miếng liên tục. U19 Nga một lần đưa bóng dội cột dọc, trong khi U19 Việt Nam cũng sở hữu cơ hội mười mươi ở phút 35. Các chân sút trẻ chủ nhà đã đánh bại được thủ môn đối phương, nhưng bóng lại bị hậu vệ U19 Nga phá ra ngay trên vạch vôi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ tại TP.HCM.

Về cuối trận, trước sức ép tái lập của đội khách, HLV Nguyễn Bảo Trung quyết định triển khai chiến thuật power-play với hy vọng tìm kiếm bàn danh dự. Tuy nhiên, đây lại là "con dao hai lưỡi" khiến đội nhà phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng 30 giây cuối cùng, U19 Việt Nam đã để thủng lưới thêm 2 bàn từ những rủi ro khi dâng cao đội hình không có thủ môn.

Bài học quý giá cho những tài năng trẻ

Thất bại chung cuộc 0-5 khép lại chuỗi hai lượt trận giao hữu với tổng tỷ số 0-19 nghiêng về đội bóng xứ Bạch Dương. Dù kết quả đã được dự báo trước do sự chênh lệch lớn về trình độ, nhưng đây được xem là trải nghiệm thực chiến quốc tế vô cùng quan trọng đối với lứa cầu thủ U19.

Trong bối cảnh môn futsal ở cấp độ trẻ thiếu các giải đấu cọ xát thường xuyên, việc được đối đầu trực tiếp với những ngôi sao đến từ quốc gia nằm trong top 10 thế giới là cơ hội vàng để các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và nhận diện rõ những hạn chế cần khắc phục trong tương lai.