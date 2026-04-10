Futsal Việt Nam thua tiếc nuối 2-3 trước Indonesia tại bán kết Đông Nam Á 2026 Thầy trò HLV Diego Giustozzi lỡ hẹn với chung kết sau trận cầu kịch tính, nơi cột dọc và xà ngang hai lần từ chối bàn thắng của các cầu thủ áo đỏ trước đối thủ Indonesia.

Trận bán kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã diễn ra với một kịch bản đầy nghiệt ngã. Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3, qua đó lỡ tấm vé vào chơi trận chung kết một cách đầy tiếc nuối.

Sự nghiệt ngã từ những tình huống phản công

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam đã chủ động áp đặt lối chơi và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Các mũi tấn công như Nguyễn Đa Hải và Thịnh Phát liên tục khiến hàng thủ Indonesia phải chao đảo. Khoảnh khắc đáng tiếc nhất trong hiệp một thuộc về Thịnh Phát khi cú dứt điểm ở cự ly gần của anh đưa bóng đi trúng xà ngang trong bối cảnh thủ môn đối phương đã hoàn toàn đứng chôn chân.

Futsal Việt Nam thua sát nút trước Indonesia.

Trong khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, Việt Nam đã phải trả giá đắt cho một thoáng mất tập trung ở hàng phòng ngự. Phút thứ 10, Indonesia bất ngờ có bàn mở tỷ số sau một pha dàn xếp sắc lẹm. Chỉ ít phút sau, tận dụng tâm lý nôn nóng của các cầu thủ áo đỏ, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục nhân đôi cách biệt, buộc Việt Nam phải bước vào giờ nghỉ với gánh nặng hai bàn thua.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở và vận đen từ khung gỗ

Bước sang hiệp hai, HLV Diego Giustozzi đã có những điều chỉnh về mặt chiến thuật, thúc đẩy tinh thần các cầu thủ chơi tấn công tổng lực. Hy vọng được nhen nhóm ở phút 22 khi Nguyễn Đa Hải tung cú sút đầy uy lực từ một tình huống đá phạt cố định, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội tuyển Việt Nam vừa bùng lên đã bị dập tắt khi Indonesia ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 chỉ một phút sau đó từ một pha phản công mẫu mực.

Không chấp nhận bỏ cuộc, các chiến binh áo đỏ tiếp tục gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Phút 31, Công Đại thắp lại hy vọng lội ngược dòng với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút cuối trận, Việt Nam quyết định triển khai chiến thuật power-play để tìm bàn gỡ. Vận đen một lần nữa đeo bám khi Nguyễn Đa Hải dứt điểm trúng cột dọc ở những giây cuối cùng, khiến nỗ lực của toàn đội trở nên bất thành.

Sự tôn trọng từ đối thủ

Dù phải dừng bước tại bán kết, màn trình diễn lì lợm và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ Việt Nam đã nhận được sự nể phục lớn từ người hâm mộ Indonesia. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều cổ động viên Indonesia thừa nhận đây là trận thắng nhọc nhằn nhất của họ kể từ đầu giải và đánh giá cao đẳng cấp mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện.

Thất bại này đưa Việt Nam vào chơi trận tranh hạng Ba gặp đội thua trong cặp đấu giữa Thái Lan và Australia. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Giustozzi tìm kiếm một danh hiệu an ủi và khẳng định lại vị thế của mình tại đấu trường khu vực trước khi hướng tới những mục tiêu xa hơn.