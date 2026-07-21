Gabriel Martinelli rời Arsenal: 4 bến đỗ tiềm năng cho ngôi sao người Brazil Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Martinelli sau mùa giải sa sút. Với mức định giá 45 triệu Euro, tiền đạo người Brazil hiện là mục tiêu của Atletico Madrid và MU.

Cuộc thanh lọc lực lượng tại sân Emirates đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi chấp nhận để Leandro Trossard chuyển sang khoác áo Besiktas tại Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mikel Arteta dường như đã sẵn sàng cho một quyết định khó khăn khác: đưa Gabriel Martinelli vào danh sách thanh lý.

Ở tuổi 25, Martinelli từng được xem là biểu tượng cho sự trỗi dậy của "Pháo thủ". Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến sự sa sút đáng kinh ngạc của cầu thủ chạy cánh người Brazil khi anh chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Dù luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ tinh thần cống hiến, nhưng về mặt chuyên môn thuần túy, Martinelli hiện không còn đủ đẳng cấp để duy trì một suất đá chính trong đội hình nhà vô địch.

Martinelli có thể rời Arsenal. Ảnh: Imago.

Với giá trị thị trường rơi vào khoảng 45 triệu Euro, Martinelli vẫn là cái tên đầy sức hút đối với nhiều đội bóng lớn nhờ tốc độ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Dưới đây là 4 bến đỗ tiềm năng nhất cho chân sút này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

1. Atletico Madrid: Mảnh ghép cho triết lý của Simeone

Tinh thần chiến đấu lỳ lợm cùng khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi của Martinelli là những phẩm chất cực kỳ phù hợp với triết lý bóng đá rực lửa của Diego Simeone. Gã khổng lồ Tây Ban Nha được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút người Brazil. Tốc độ và lối chơi trực diện của anh chắc chắn sẽ mang lại sự đột biến cần thiết cho hàng công tại sân Metropolitano.

2. Manchester United: Chiến lược chuyển nhượng thực dụng

Một số nguồn tin cho biết đối thủ trực tiếp tại Ngoại hạng Anh là Manchester United cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Martinelli. "Quỷ đỏ" đã thay đổi chiến lược tuyển dụng trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, tập trung vào các cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại môi trường bóng đá Anh. Martinelli hoàn toàn khớp với khuôn mẫu này. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là liệu Arsenal có sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay không.

Những bến đỗ tiềm năng của Martinelli. Ảnh: Transfermarkt.

3. Juventus: Tái thiết hàng công tại Serie A

Ông lớn Serie A, Juventus, là một cái tên khác khao khát có được sự phục vụ của ngôi sao sinh năm 1999. "Bà đầm già" vừa trải qua một chiến dịch đầy gian nan và họ cần những bản hợp đồng thông minh để tái thiết đội hình nhằm tìm lại ánh hào quang xưa. Với môi trường bóng đá Ý vốn đề cao tính tổ chức, tốc độ và kỹ thuật cá nhân của Martinelli được dự báo sẽ có nhiều đất diễn để tỏa sáng trở lại.

4. Newcastle United: Kịch bản trao đổi bom tấn

"Chích chòe" đang rơi vào tình cảnh khát nhân sự hơn bao giờ hết sau khi chia tay cả Anthony Gordon và Sandro Tonali trong cùng một mùa hè. Tốc độ xé gió của Martinelli đặc biệt phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công và chuyển trạng thái nhanh mà HLV Eddie Howe đang xây dựng.

Newcastle hiện có tiềm lực tài chính mạnh, và một kịch bản trao đổi cầu thủ hoàn toàn có thể xảy ra. Tiền vệ Bruno Guimaraes của họ từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Arsenal và bản thân cầu thủ này cũng bày tỏ nguyện vọng chuyển đến thi đấu tại Emirates. Một thương vụ đổi người kèm tiền có thể là giải pháp làm hài lòng tất cả các bên.