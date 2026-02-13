Gabriel Martinelli và pha bỏ lỡ phút 94: Giới hạn kiên nhẫn của Arsenal đã cạn? Pha hỏng ăn khó tin trước Brentford khiến Arsenal đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch, đẩy tương lai của Gabriel Martinelli tại Emirates vào thế báo động.

Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Brentford tại sân Gtech Community không chỉ khiến Arsenal bị Manchester City thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm, mà còn phơi bày sự sa sút đáng báo động của Gabriel Martinelli. Pha bỏ lỡ không tưởng ở phút bù giờ thứ 4 của tiền đạo người Brazil đang dấy lên những hoài nghi gay gắt về việc liệu anh còn đủ đẳng cấp để lĩnh xướng hàng công trong sơ đồ của Mikel Arteta.

Pha bỏ lỡ khó tin của Martinelli.

Khoảnh khắc thảm họa tại Gtech Community

Được tung vào sân trong hiệp hai để thay thế cho một Leandro Trossard thi đấu mờ nhạt, Martinelli được kỳ vọng sẽ tận dụng tốc độ và sự tươi mới để kết liễu đối thủ. Cơ hội vàng đã đến ở phút 94 sau đường chuyền dọn cỗ của Jurrien Timber, đặt tiền đạo sinh năm 2001 vào thế đối mặt trực diện với thủ thành Caoimhin Kelleher.

Trong một kịch bản lý tưởng, Martinelli chỉ cần một cú dứt điểm quyết đoán để mang về 3 điểm quý giá cho Pháo thủ. Tuy nhiên, anh lại thực hiện một nhịp chạm bóng thừa thãi, tạo điều kiện cho Kelleher băng ra cản phá thành công. Tờ Arsenal Insider đã không ngần ngại chấm điểm 2/10 cho màn trình diễn này – một con số gây sốc phản ánh sự thiếu quyết đoán và bế tắc cùng cực của cầu thủ người Brazil.

Sự sa sút của một niềm hy vọng

Đã từ lâu, Gabriel Martinelli không còn duy trì được sự nhạy bén trong các khoảnh khắc quyết định. Việc bỏ lỡ một cơ hội có thể định đoạt chức vô địch là điều khó có thể chấp nhận với một đội bóng đang khao khát đỉnh cao như Arsenal. Sự sa sút này diễn ra trong bối cảnh đoàn quân của Arteta đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt.

Kết quả hòa thật khó chấp nhận đối với Arteta.

Kể từ đầu năm mới 2026, Arsenal đã đánh mất điểm số ở 4 trong 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Những trận hòa bạc nhược trước các đối thủ dưới cơ như Nottingham Forest hay Brentford đang bào mòn sự tự tin và lợi thế của Pháo thủ trong cuộc đua vô địch khốc liệt với Man City. Thống kê cho thấy đội bóng cần những "sát thủ" thực thụ, thay vì những cầu thủ chỉ biết đá tròn vai hoặc trở thành gánh nặng vào thời điểm then chốt.

Tương lai nào cho Martinelli tại Emirates?

Hiện tại, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến cho rằng Arsenal nên cân nhắc việc chia tay Martinelli ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Với sự quan tâm từ Barcelona và các câu lạc bộ tại Saudi Arabia, đây có thể là thời điểm thích hợp để đội bóng phía Bắc London "chốt lời" và tìm kiếm một phương án nâng cấp chất lượng hơn cho hành lang cánh trái.

Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, không có chỗ cho sự kiên nhẫn vô hạn đối với những ngôi sao không thể tỏa sáng khi đội bóng cần họ nhất. Nếu không thể cải thiện tâm lý và hiệu quả thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, Martinelli đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi kế hoạch phục hưng dài hạn của Mikel Arteta.