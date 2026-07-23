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Gais 1-0 FC Nordsjaelland: Gais giành chiến thắng

Văn Thể23/07/2026 19:26

Gais chạm trán FC Nordsjaelland tại UEFA Europa Conference League trên sân Gamla Ullevi, trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026

Gais1 - 0FC NordsjaellandKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Gais tiếp đón FC Nordsjaelland.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Gais 49% - 51% FC Nordsjaelland, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Gais 49% - 51% FC Nordsjaelland, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Gais ép sân

    Cầm bóng: Gais 48% - 52% FC Nordsjaelland, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Gais (1-0)

    Phút 42': M. de Brienne (Gais) lập công (kiến tạo: A. Wangberg). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Gais 46% - 54% FC Nordsjaelland, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Gais): S. Jorgensen vào sân thay M. Andersson.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': W. Milovanovic (Gais) nhận thẻ vàng.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Gais 43% - 57% FC Nordsjaelland, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Nordsjaelland): O. Solbakken vào sân thay H. Rasmussen.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Nordsjaelland): N. Rojkjaer vào sân thay M. Brink.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Gais): H. Sletsjoe vào sân thay J. Fagerjord.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Gais): N. Vasic vào sân thay S. Salter.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (FC Nordsjaelland): L. Nene vào sân thay L. Sadio.

  • 75'FC Nordsjaelland ép sân

    Cầm bóng: Gais 40% - 60% FC Nordsjaelland, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Gais): R. Wendin Thomasson vào sân thay M. de Brienne.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Gais): D. Collander vào sân thay O. Pettersson.

  • 87'FC Nordsjaelland ép sân

    Cầm bóng: Gais 42% - 58% FC Nordsjaelland, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • KTKết thúc: Gais 1-0 FC Nordsjaelland

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Đội hình chính thức
Gais
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fredrik Holmberg
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
1
Mergim Krasniqi
6
August Wängberg
22
Anes Cardaklija
4
Oskar Ågren
2
Matteo de Brienne
8
William Milovanovic
7
Joackim Fagerjord
17
Róbert Frosti Thorkelsson
16
Max Andersson
20
Samuel Salter
32
Oscar Pettersson
13
Andreas Hansen
2
Peter Ankersen
3
Tobias Salquist
36
Caleb Yirenkyi
25
Juho Lähteenmäki
18
Justin Janssen
6
Mark Brink
23
Runar Robinsonn Norheim
37
Lamine Sadio
40
Hjalte Boe Rasmussen
10
Prince Amoako Junior
Dự bị
Gais
13 Kees Sims30 Adin Tihic5 Robin Wendin Thomasson12 Robin Frej24 Filip Beckman10 Henry Sletsjoe14 Simon Girke Jørgensen25 Jonas Lindberg34 Dennis Collander
FC Nordsjaelland
31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen15 Stephen Acquah28 Markus Walker32 Victor Gustafsen8 Nicklas Røjkjær47 Malte Heyde9 Ola Solbakken17 Levy Nene
Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026
GaisThống kêFC Nordsjaelland
40%
Kiểm soát bóng
60%
16
Dứt điểm
9
4
Trúng đích
1
8
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Matteo de Brienne
Matteo de Brienne
Gais
1 bàn
August Wängberg
August Wängberg
Gais
1 kiến tạo · điểm 7.3
Anes Cardaklija
Anes Cardaklija
Gais
Điểm 7.6
Oskar Ågren
Oskar Ågren
Gais
Điểm 7.3
Joackim Fagerjord
Joackim Fagerjord
Gais
Điểm 7.3
Andreas Hansen
Andreas Hansen
FC Nordsjaelland
Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Gais sẽ đối đầu FC Nordsjaelland tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Gamla Ullevi.

Đây là cuộc so tài chưa có đủ dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến để đưa ra đánh giá định lượng. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội tiếp cận trận đấu và khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Những điểm đáng chú ý

Với Gais, lợi thế sân Gamla Ullevi có thể trở thành yếu tố hỗ trợ về mặt tinh thần, nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách đội chủ nhà triển khai bóng và duy trì cự ly giữa các tuyến. Khi đối đầu một đối thủ đến từ giải đấu châu Âu, sự cân bằng giữa kiểm soát và an toàn trong phòng ngự sẽ đặc biệt quan trọng.

Ở chiều ngược lại, FC Nordsjaelland cần tìm cách tạo áp lực đủ đều để hạn chế khả năng tổ chức của Gais. Những tình huống chuyển trạng thái, chất lượng xử lý ở khu vực giữa sân và khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định thế trận, nhất là khi hai đội chưa có thông tin thống kê chi tiết được cung cấp.

Góc nhìn chiến thuật

Không có dữ liệu xác nhận sơ đồ hoặc đội hình xuất phát của hai bên, do đó chưa thể khẳng định cách bố trí chiến thuật cụ thể. Tuy nhiên, trận đấu nhiều khả năng sẽ được định hình bởi ba yếu tố: đội nào kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn, đội nào hạn chế được khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và đội nào tận dụng hiệu quả các tình huống cố định.

Gais có thể ưu tiên sự chắc chắn khi thi đấu trên sân nhà, trong khi FC Nordsjaelland sẽ cần duy trì khả năng gây sức ép mà không để lộ khoảng trống khi dâng cao. Các pha lên bóng ở hai biên cũng có thể đóng vai trò quan trọng nếu một trong hai đội gặp khó khăn trong việc xuyên phá trung lộ.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu tại Gamla Ullevi hứa hẹn là bài kiểm tra về tính tổ chức và khả năng thích ứng của cả Gais lẫn FC Nordsjaelland. Khi chưa có dữ liệu về phong độ, thành tích đối đầu hay tình hình vắng mặt, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ ràng.

Nhìn chung, kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào cách hai đội nhập cuộc, mức độ chặt chẽ trong phòng ngự và khả năng chuyển hóa những cơ hội tạo ra. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu mà từng điều chỉnh chiến thuật trong thời gian thi đấu đều có khả năng tạo ra khác biệt.

Gais
5 trận gần nhất
BTHTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
HBTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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