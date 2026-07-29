Gala Em yêu biển, đảo quê hương dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1 ngày 23/8/2026 Cảnh sát biển Việt Nam và VTV đã thống nhất các nội dung tổ chức Gala tổng kết, trao giải cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026, dự kiến phát trực tiếp lúc 20h10 ngày 23/8/2026.

Cảnh sát biển Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thống nhất phối hợp tổ chức, truyền hình trực tiếp Gala tổng kết và trao giải chung kết toàn quốc Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026. Chương trình dự kiến lên sóng kênh VTV1 lúc 20h10 ngày 23/8/2026, với thời lượng 80 phút.

Thông tin được thống nhất tại buổi làm việc sáng 28/7 tại Hà Nội giữa đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn và VTV.

Thống nhất kịch bản và phương án truyền hình trực tiếp

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất các nội dung phục vụ đêm Gala, gồm kịch bản, phương án truyền hình trực tiếp, hạ tầng kỹ thuật, công tác bảo đảm an ninh và tuyên truyền. Các đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ để chương trình diễn ra trang trọng, hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết cuộc thi năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa chính trị, xã hội và giáo dục. Theo ông, hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo Tổ quốc, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu, định hướng nội dung trao đổi tại buổi làm việc.

VTV chuẩn bị nhân sự và nguồn lực kỹ thuật

Đồng chí Chính ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và VTV tiếp tục phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chương trình diễn ra thành công.

Đại diện các đơn vị của VTV khẳng định sẽ huy động nguồn lực về nhân sự, kỹ thuật và chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng buổi truyền hình trực tiếp. Gala dự kiến tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc tại cuộc thi, đồng thời chuyển tải thông điệp về tình yêu biển, đảo tới khán giả cả nước.

Ông Hoa Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chương trình tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trao đổi các nội dung phối hợp tổ chức chương trình.

Bước chuẩn bị cho Gala chung kết toàn quốc

Buổi làm việc được xác định là bước chuẩn bị nhằm hoàn thiện điều kiện tổ chức sự kiện. Hoạt động cũng tiếp tục thể hiện sự phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chương trình Gala tổng kết, trao giải chung kết toàn quốc Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương năm học 2025 - 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 trong 80 phút.