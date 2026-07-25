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Galatasaray 0-2 Monza: Monza giành chiến thắng

Văn Thể25/07/2026 00:02

Galatasaray chạm trán Monza tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội.

Galatasaray0 - 2MonzaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Galatasaray tiếp đón Monza.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Monza, dứt điểm 0 - 3, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Monza (0-1)

    Phút 23': Andrea Carboni () lập công (kiến tạo: Patrick Cutrone). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Galatasaray 52 - 48 Monza, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Monza ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Monza, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Nicolò Ballabio vào sân thay Samuele Birindelli.

  • 49'BÀN THẮNG! Monza (0-2)

    Phút 49': Patrick Cutrone () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 49'Monza ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Monza, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 2 - 2.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (): Foe Ondoa vào sân thay Mathis Mout.

  • 61'Monza ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Monza, dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 13, cứu thua 3 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Kaan Ayhan vào sân thay Lesley Ugochukwu.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): İlkay Gündoğan vào sân thay Renato Nhaga.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): B. Luş vào sân thay Roland Sallai.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Victor Osimhen vào sân thay A. Yüzgeç.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Elias Jelert.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Lucas Torreira vào sân thay Armando Güner.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Mattia Attinasi vào sân thay Matteo Pessina.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Arvid Brorsson vào sân thay Lorenzo Lucchesi.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Lorenzo Colonnese vào sân thay Eddy Kouadio.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Nicolas Galazzi vào sân thay Andrea Colpani.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Solomon Loubao vào sân thay Andrea Carboni.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (): Semuel Pizzignacco vào sân thay Demba Thiam.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Giuseppe Martone vào sân thay Filippo Delli Carri.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Andrea Petagna vào sân thay Dany Mota.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Manuel Villa vào sân thay Patrick Cutrone.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Arvid Brorsson () nhận thẻ vàng.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 55 - 45 Monza, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 3 - 16, cứu thua 3 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Eyüp Aydın vào sân thay Gabriel Sara.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Monza, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 3 - 17, cứu thua 3 - 4.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (): Yusuf Dağhan Kahraman vào sân thay Kazımcan Karataş.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (): E. Karasu vào sân thay Victor Nelsson.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (): F. Koçak vào sân thay Arda Ünyay.

  • KTKết thúc: Galatasaray 0-2 Monza

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 02:50 25/07/2026

Đội hình chính thức
Galatasaray
Sơ đồ 4-2-3-1
Monza
Sơ đồ 3-4-2-1
19
Günay Güvenç
38
Elias Jelert
15
Victor Nelsson
91
Arda Ünyay
88
Kazımcan Karataş
74
Renato Nhaga
18
Lesley Ugochukwu
7
Roland Sallai
8
Gabriel Sara
27
Armando Güner
62
A. Yüzgeç
20
Demba Thiam
19
Samuele Birindelli
3
Lorenzo Lucchesi
44
Andrea Carboni
60
Eddy Kouadio
32
Matteo Pessina
52
Mathis Mout
15
Filippo Delli Carri
28
Andrea Colpani
47
Dany Mota
10
Patrick Cutrone
Dự bị
Galatasaray
5 Eyüp Aydın20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan34 Lucas Torreira45 Victor Osimhen56 Yusuf Sivaslıoğlu57 Necati Oğulcan Yançel60 A. Yılmaz64 Yusuf Dağhan Kahraman
Cập nhật đội hình lúc 00:36 25/07/2026
GalatasarayThống kêMonza
56%
Kiểm soát bóng
44%
12
Dứt điểm
14
4
Trúng đích
5
4
Phạt góc
6
3
Phạm lỗi
17
3
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Monza
1 bàn · 1 kiến tạo
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Monza
1 bàn
Demba Thiam
Demba Thiam
Monza
Điểm 7.33

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Monza trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 25/07/2026 tại Raiffeisen Arena.

Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận cho cuộc chạm trán giữa hai đội. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

Nhận định trước trận

Việc thiếu các số liệu về phong độ và lực lượng khiến chưa thể đánh giá chính xác tương quan hiện tại giữa Galatasaray và Monza. Những yếu tố như cách bố trí đội hình, mức độ thử nghiệm nhân sự và khả năng kiểm soát thế trận chỉ có thể được phân tích khi có thêm thông tin chính thức.

Vì là trận giao hữu, trọng tâm của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị và việc rà soát nhân sự. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định chiến thuật, cầu thủ chủ chốt hoặc xu hướng thi đấu của Galatasaray và Monza trong trận này.

Đánh giá chung

Galatasaray vs Monza sẽ diễn ra tại Raiffeisen Arena lúc 01:00 ngày 25/07/2026. Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra nhận định về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán kết quả cụ thể. Thông tin về đội hình dự kiến và lực lượng hai bên cần được cập nhật trước giờ bóng lăn.

Galatasaray
5 trận gần nhất
TBTBT
Monza
5 trận gần nhất
T
Tình hình lực lượng
Galatasaray
Ali Turap Bülbül (Unknown Injury)
Gabriel Sara (Muscle Injury)
Monza
Kevin Martins (Bruise On Ankle)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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