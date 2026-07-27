Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia giành chiến thắng
Galatasaray chạm trán Venezia tại Rams Global Stadium trong trận giao hữu CLB, với tâm điểm là cách hai đội tiếp cận cuộc thử nghiệm trước trận đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Galatasaray tiếp đón Venezia.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.
- 24'Venezia ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 45 - 55 Venezia, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 3 - 0.
- 32'Thay người
Phút 32' (): Richie Sagrado vào sân thay Thierry Correia.
- 36'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne.
- 46'Thay người
Phút 46' (): B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Michael Venturi vào sân thay Armel Bella-Kotchap.
- 46'Thay người
Phút 46' (): John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 51 - 49 Venezia, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 3.
- 57'Thay người
Phút 57' (): Simone Panada vào sân thay Matteo Dagasso.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 53 - 47 Venezia, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 4.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Ale Gomes vào sân thay Antoine Hainaut.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Thórir Jóhann Helgason vào sân thay Toma Bašić.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Lion Lauberbach vào sân thay Albion Rrahmani.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Nunzio Lella vào sân thay Kike Pérez.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Victor Nelsson vào sân thay Arda Ünyay.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Gabriel Sara vào sân thay Kaan Ayhan.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Ahmed Sidibé vào sân thay Bartol Franjic.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Lesley Ugochukwu vào sân thay İlkay Gündoğan.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Barış Alper Yılmaz vào sân thay Yunus Akgün.
- 71'BÀN THẮNG! Venezia (0-1)
Phút 71': John Yeboah () lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Venezia, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 6 - 4.
- 75'BÀN THẮNG! Venezia (0-2)
Phút 75': Lion Lauberbach () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Roland Sallai.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Eyüp Aydın vào sân thay Abdülkerim Bardakcı.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Matteo Grandi vào sân thay Filip Stanković.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Elias Jelert vào sân thay Eren Elmalı.
- 79'Thay người
Phút 79' (): Leroy Sané vào sân thay Victor Osimhen.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Barış Alper Yılmaz () nhận thẻ vàng.
- 84'Venezia ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 52 - 48 Venezia, dứt điểm 10 - 25 (trúng đích 4 - 12), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 8 - 4.
- 90'Hỏng phạt đền
Phút 90': Barış Alper Yılmaz () sút hỏng phạt đền.
- 90+2'BÀN THẮNG! Venezia (0-3)
Phút 90+2': Lion Lauberbach () lập công (kiến tạo: John Yeboah). Tỷ số: 0 - 3.
- KTKết thúc: Galatasaray 0-3 Venezia
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.
Cập nhật lúc 02:54 28/07/2026
Thông tin trận đấu
Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.
Với tính chất giao hữu, cuộc đối đầu này là dịp để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong một trận đấu chính thức có tính cạnh tranh nhưng không thuộc khuôn khổ giải vô địch. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể của Galatasaray và Venezia.
Galatasaray và Venezia trước giờ bóng lăn
Galatasaray là đội chủ nhà trong trận đấu tại Rams Global Stadium, còn Venezia sẽ phải thi đấu trên sân khách. Việc được chơi trên sân nhà có thể tạo ra bối cảnh thuận lợi về không gian thi đấu và sự cổ vũ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào chiếm ưu thế.
Bên cạnh đó, chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai bên. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia tổ chức pressing, triển khai bóng hoặc chuyển đổi trạng thái trong trận đấu này.
Những điểm đáng chờ đợi
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách mỗi đội sử dụng trận giao hữu để kiểm tra phương án vận hành. Những điều chỉnh về đội hình, nhịp độ thi đấu và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến có thể trở thành trọng tâm theo dõi trong suốt 90 phút.
Trong bối cảnh thiếu dữ liệu chi tiết về lực lượng và phong độ, kết quả trận đấu không nên được đánh giá tách rời khỏi tính chất thử nghiệm. Diễn biến trên sân, khả năng thích nghi với đối thủ và mức độ gắn kết trong lối chơi sẽ quan trọng không kém kết quả cuối cùng.
Nhận định trước trận
Galatasaray vs Venezia là cuộc chạm trán giữa hai đội tại Giao hữu CLB, diễn ra trên sân Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 28/07/2026. Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, đội hình và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào nắm lợi thế rõ ràng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được theo dõi прежде hết ở khả năng tổ chức và mức độ sẵn sàng của hai đội.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)