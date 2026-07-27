Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia giành chiến thắng Galatasaray chạm trán Venezia tại Rams Global Stadium trong trận giao hữu CLB, với tâm điểm là cách hai đội tiếp cận cuộc thử nghiệm trước trận đấu.

Galatasaray 0 - 3 Venezia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Venezia.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

24' Venezia ép sân Cầm bóng: Galatasaray 45 - 55 Venezia, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 3 - 0.

32' Thay người Phút 32' (): Richie Sagrado vào sân thay Thierry Correia.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne.

46' Thay người Phút 46' (): B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş.

46' Thay người Phút 46' (): Michael Venturi vào sân thay Armel Bella-Kotchap.

46' Thay người Phút 46' (): John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Galatasaray 51 - 49 Venezia, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 3.

57' Thay người Phút 57' (): Simone Panada vào sân thay Matteo Dagasso.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Galatasaray 53 - 47 Venezia, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 4.

62' Thay người Phút 62' (): Ale Gomes vào sân thay Antoine Hainaut.

62' Thay người Phút 62' (): Thórir Jóhann Helgason vào sân thay Toma Bašić.

62' Thay người Phút 62' (): Lion Lauberbach vào sân thay Albion Rrahmani.

62' Thay người Phút 62' (): Nunzio Lella vào sân thay Kike Pérez.

62' Thay người Phút 62' (): Victor Nelsson vào sân thay Arda Ünyay.

62' Thay người Phút 62' (): Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira.

62' Thay người Phút 62' (): Gabriel Sara vào sân thay Kaan Ayhan.

62' Thay người Phút 62' (): Ahmed Sidibé vào sân thay Bartol Franjic.

62' Thay người Phút 62' (): Lesley Ugochukwu vào sân thay İlkay Gündoğan.

62' Thay người Phút 62' (): Barış Alper Yılmaz vào sân thay Yunus Akgün.

71' BÀN THẮNG! Venezia (0-1) Phút 71': John Yeboah () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Venezia, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 6 - 4.

75' BÀN THẮNG! Venezia (0-2) Phút 75': Lion Lauberbach () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

78' Thay người Phút 78' (): Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Roland Sallai.

79' Thay người Phút 79' (): Eyüp Aydın vào sân thay Abdülkerim Bardakcı.

79' Thay người Phút 79' (): Matteo Grandi vào sân thay Filip Stanković.

79' Thay người Phút 79' (): Elias Jelert vào sân thay Eren Elmalı.

79' Thay người Phút 79' (): Leroy Sané vào sân thay Victor Osimhen.

80' Thẻ vàng Phút 80': Barış Alper Yılmaz () nhận thẻ vàng.

84' Venezia ép sân Cầm bóng: Galatasaray 52 - 48 Venezia, dứt điểm 10 - 25 (trúng đích 4 - 12), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 8 - 4.

90' Hỏng phạt đền Phút 90': Barış Alper Yılmaz () sút hỏng phạt đền.

90+2' BÀN THẮNG! Venezia (0-3) Phút 90+2': Lion Lauberbach () lập công (kiến tạo: John Yeboah). Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Galatasaray 0-3 Venezia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:54 28/07/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 Venezia Sơ đồ 3-4-1-2 24 Jankat Yılmaz 23 Kaan Ayhan 91 Arda Ünyay 42 Abdülkerim Bardakcı 88 Kazımcan Karataş 20 İlkay Gündoğan 34 Lucas Torreira 7 Roland Sallai 11 Yunus Akgün 17 Eren Elmalı 45 Victor Osimhen 1 Filip Stanković 3 Joël Schingtienne 37 Armel Bella-Kotchap 4 Bartol Franjic 12 Thierry Correia 71 Kike Pérez 26 Toma Bašić 28 Matteo Dagasso 18 Antoine Hainaut 90 Alvin Okoro 9 Albion Rrahmani Dự bị Galatasaray 5 Eyüp Aydın 8 Gabriel Sara 10 Leroy Sané 12 Elias Jelert 18 Lesley Ugochukwu 25 Victor Nelsson 53 Barış Alper Yılmaz 56 Yusuf Sivaslıoğlu 60 A. Yılmaz Venezia 10 John Yeboah 11 Marko Farji 16 Michael Venturi 20 Richie Sagrado 23 Matteo Grandi 24 Nunzio Lella 29 Lion Lauberbach 48 Ahmed Sidibé 80 Antonio Casas Cập nhật đội hình lúc 00:40 28/07/2026

Galatasaray Thống kê Venezia 52% Kiểm soát bóng 48% 14 Dứt điểm 26 6 Trúng đích 13 3 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 10 5 Việt vị 3 9 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Lion Lauberbach Venezia 2 bàn John Yeboah Venezia 1 bàn · 1 kiến tạo Jankat Yılmaz Galatasaray Điểm 7.78 Filip Stanković Venezia Điểm 7.39 Arda Ünyay Galatasaray Điểm 7.27 Antoine Hainaut Venezia Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.

Với tính chất giao hữu, cuộc đối đầu này là dịp để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong một trận đấu chính thức có tính cạnh tranh nhưng không thuộc khuôn khổ giải vô địch. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể của Galatasaray và Venezia.

Galatasaray và Venezia trước giờ bóng lăn

Galatasaray là đội chủ nhà trong trận đấu tại Rams Global Stadium, còn Venezia sẽ phải thi đấu trên sân khách. Việc được chơi trên sân nhà có thể tạo ra bối cảnh thuận lợi về không gian thi đấu và sự cổ vũ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào chiếm ưu thế.

Bên cạnh đó, chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai bên. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia tổ chức pressing, triển khai bóng hoặc chuyển đổi trạng thái trong trận đấu này.

Những điểm đáng chờ đợi

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách mỗi đội sử dụng trận giao hữu để kiểm tra phương án vận hành. Những điều chỉnh về đội hình, nhịp độ thi đấu và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến có thể trở thành trọng tâm theo dõi trong suốt 90 phút.

Trong bối cảnh thiếu dữ liệu chi tiết về lực lượng và phong độ, kết quả trận đấu không nên được đánh giá tách rời khỏi tính chất thử nghiệm. Diễn biến trên sân, khả năng thích nghi với đối thủ và mức độ gắn kết trong lối chơi sẽ quan trọng không kém kết quả cuối cùng.

Nhận định trước trận

Galatasaray vs Venezia là cuộc chạm trán giữa hai đội tại Giao hữu CLB, diễn ra trên sân Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 28/07/2026. Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, đội hình và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào nắm lợi thế rõ ràng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được theo dõi прежде hết ở khả năng tổ chức và mức độ sẵn sàng của hai đội.

Galatasaray 5 trận gần nhất B T B T B Venezia 5 trận gần nhất T T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Venezia ✚ Marin Šverko (Unknown Injury) ✚ Federico Tavernaro (Cruciate Ligament Injury)