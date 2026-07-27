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Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia giành chiến thắng

Văn Thể27/07/2026 19:59

Galatasaray chạm trán Venezia tại Rams Global Stadium trong trận giao hữu CLB, với tâm điểm là cách hai đội tiếp cận cuộc thử nghiệm trước trận đấu.

Galatasaray0 - 3VeneziaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Galatasaray tiếp đón Venezia.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 2 - 0.

  • 24'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 45 - 55 Venezia, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 3); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 3 - 0.

  • 32'Thay người

    Phút 32' (): Richie Sagrado vào sân thay Thierry Correia.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 50 - 50 Venezia, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Michael Venturi vào sân thay Armel Bella-Kotchap.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 51 - 49 Venezia, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 3.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (): Simone Panada vào sân thay Matteo Dagasso.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 53 - 47 Venezia, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 5 - 4.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Ale Gomes vào sân thay Antoine Hainaut.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Thórir Jóhann Helgason vào sân thay Toma Bašić.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Lion Lauberbach vào sân thay Albion Rrahmani.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Nunzio Lella vào sân thay Kike Pérez.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Victor Nelsson vào sân thay Arda Ünyay.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Gabriel Sara vào sân thay Kaan Ayhan.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Ahmed Sidibé vào sân thay Bartol Franjic.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Lesley Ugochukwu vào sân thay İlkay Gündoğan.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Barış Alper Yılmaz vào sân thay Yunus Akgün.

  • 71'BÀN THẮNG! Venezia (0-1)

    Phút 71': John Yeboah () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 54 - 46 Venezia, dứt điểm 10 - 19 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 6 - 4.

  • 75'BÀN THẮNG! Venezia (0-2)

    Phút 75': Lion Lauberbach () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Yusuf Sivaslıoğlu vào sân thay Roland Sallai.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Eyüp Aydın vào sân thay Abdülkerim Bardakcı.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Matteo Grandi vào sân thay Filip Stanković.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Elias Jelert vào sân thay Eren Elmalı.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (): Leroy Sané vào sân thay Victor Osimhen.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Barış Alper Yılmaz () nhận thẻ vàng.

  • 84'Venezia ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 52 - 48 Venezia, dứt điểm 10 - 25 (trúng đích 4 - 12), phạt góc 2 - 3; việt vị 5 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 8 - 4.

  • 90'Hỏng phạt đền

    Phút 90': Barış Alper Yılmaz () sút hỏng phạt đền.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Venezia (0-3)

    Phút 90+2': Lion Lauberbach () lập công (kiến tạo: John Yeboah). Tỷ số: 0 - 3.

  • KTKết thúc: Galatasaray 0-3 Venezia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 02:54 28/07/2026

Đội hình chính thức
Galatasaray
Sơ đồ 4-2-3-1
Venezia
Sơ đồ 3-4-1-2
24
Jankat Yılmaz
23
Kaan Ayhan
91
Arda Ünyay
42
Abdülkerim Bardakcı
88
Kazımcan Karataş
20
İlkay Gündoğan
34
Lucas Torreira
7
Roland Sallai
11
Yunus Akgün
17
Eren Elmalı
45
Victor Osimhen
1
Filip Stanković
3
Joël Schingtienne
37
Armel Bella-Kotchap
4
Bartol Franjic
12
Thierry Correia
71
Kike Pérez
26
Toma Bašić
28
Matteo Dagasso
18
Antoine Hainaut
90
Alvin Okoro
9
Albion Rrahmani
Dự bị
Galatasaray
5 Eyüp Aydın8 Gabriel Sara10 Leroy Sané12 Elias Jelert18 Lesley Ugochukwu25 Victor Nelsson53 Barış Alper Yılmaz56 Yusuf Sivaslıoğlu60 A. Yılmaz
Venezia
10 John Yeboah11 Marko Farji16 Michael Venturi20 Richie Sagrado23 Matteo Grandi24 Nunzio Lella29 Lion Lauberbach48 Ahmed Sidibé80 Antonio Casas
Cập nhật đội hình lúc 00:40 28/07/2026
GalatasarayThống kêVenezia
52%
Kiểm soát bóng
48%
14
Dứt điểm
26
6
Trúng đích
13
3
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
10
5
Việt vị
3
9
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Lion Lauberbach
Lion Lauberbach
Venezia
2 bàn
John Yeboah
John Yeboah
Venezia
1 bàn · 1 kiến tạo
Jankat Yılmaz
Jankat Yılmaz
Galatasaray
Điểm 7.78
Filip Stanković
Filip Stanković
Venezia
Điểm 7.39
Arda Ünyay
Arda Ünyay
Galatasaray
Điểm 7.27
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
Venezia
Điểm 7.2

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.

Với tính chất giao hữu, cuộc đối đầu này là dịp để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong một trận đấu chính thức có tính cạnh tranh nhưng không thuộc khuôn khổ giải vô địch. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể của Galatasaray và Venezia.

Galatasaray và Venezia trước giờ bóng lăn

Galatasaray là đội chủ nhà trong trận đấu tại Rams Global Stadium, còn Venezia sẽ phải thi đấu trên sân khách. Việc được chơi trên sân nhà có thể tạo ra bối cảnh thuận lợi về không gian thi đấu và sự cổ vũ, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào chiếm ưu thế.

Bên cạnh đó, chưa có dữ liệu về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt của hai bên. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia tổ chức pressing, triển khai bóng hoặc chuyển đổi trạng thái trong trận đấu này.

Những điểm đáng chờ đợi

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách mỗi đội sử dụng trận giao hữu để kiểm tra phương án vận hành. Những điều chỉnh về đội hình, nhịp độ thi đấu và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến có thể trở thành trọng tâm theo dõi trong suốt 90 phút.

Trong bối cảnh thiếu dữ liệu chi tiết về lực lượng và phong độ, kết quả trận đấu không nên được đánh giá tách rời khỏi tính chất thử nghiệm. Diễn biến trên sân, khả năng thích nghi với đối thủ và mức độ gắn kết trong lối chơi sẽ quan trọng không kém kết quả cuối cùng.

Nhận định trước trận

Galatasaray vs Venezia là cuộc chạm trán giữa hai đội tại Giao hữu CLB, diễn ra trên sân Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 28/07/2026. Do chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, đội hình và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào nắm lợi thế rõ ràng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được theo dõi прежде hết ở khả năng tổ chức và mức độ sẵn sàng của hai đội.

Galatasaray
5 trận gần nhất
BTBTB
Venezia
5 trận gần nhất
TT
Tình hình lực lượng
Galatasaray
Ali Turap Bülbül (Unknown Injury)
Venezia
Marin Šverko (Unknown Injury)
Federico Tavernaro (Cruciate Ligament Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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