Galatasaray 1-0 Aston Villa: Galatasaray giành chiến thắng Aston Villa phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trước chuyến làm khách Galatasaray tại Rams Park lúc 00:45 ngày 25/11/2026.

Galatasaray 1 - 0 Aston Villa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Aston Villa.

12' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Galatasaray 0% - 100% Aston Villa; phạm lỗi 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 46% - 54% Aston Villa, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 46% - 54% Aston Villa, dứt điểm 0 - 2, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4.

41' Thẻ vàng Phút 41': N. Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 45% - 55% Aston Villa, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8.

52' Thẻ vàng Phút 52': J. McGinn (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Roughing).

53' Thẻ vàng Phút 53': A. Batrakov (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

58' Thẻ vàng Phút 58': Joao Gomes (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Tripping).

58' Thẻ vàng Phút 58': Y. Akgun (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

62' Thay người Phút 62' (Galatasaray): D. Gul vào sân thay E. Elmali.

63' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 45% - 55% Aston Villa, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 9.

66' Thay người Phút 66' (Aston Villa): I. Mbaye vào sân thay Alysson.

66' Thay người Phút 66' (Aston Villa): L. Goretzka vào sân thay Joao Gomes.

74' Thay người Phút 74' (Aston Villa): G. Hemmings vào sân thay J. Manzambi.

74' Thay người Phút 74' (Aston Villa): R. Barkley vào sân thay J. McGinn.

74' Thay người Phút 74' (Galatasaray): L. Ugochukwu vào sân thay M. Lemina.

74' Thay người Phút 74' (Galatasaray): Gabriel Sara vào sân thay A. Batrakov.

76' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 47% - 53% Aston Villa, dứt điểm 3 - 3, phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 12.

77' BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0) Phút 77': D. Gul (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Aston Villa): E. Buendia vào sân thay B. Kamara.

89' Thế trận giằng co Cầm bóng: Galatasaray 46% - 54% Aston Villa, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12.

90' Thẻ vàng Phút 90': R. Barkley (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': U. Emery (Aston Villa) nhận thẻ vàng.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Galatasaray): I. Gundogan vào sân thay L. Torreira.

KT Kết thúc: Galatasaray 1-0 Aston Villa Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:39 25/11/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-3-3 Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 1 Uğurcan Çakır 90 Wilfried Singo 6 Davinson Sánchez 42 Abdülkerim Bardakcı 4 Ismail Jakobs 34 Lucas Torreira 99 Mario Lemina 17 Eren Elmalı 11 Yunus Akgün 83 Aleksey Batrakov 53 Barış Alper Yılmaz 1 Zion Suzuki 4 Taylor Harwood-Bellis 3 Victor Lindelöf 5 Tyrone Mings 22 Ian Maatsen 8 Boubacar Kamara 35 João Gomes 47 Alysson 44 Johan Manzambi 7 John McGinn 11 Nicolas Jackson Dự bị Galatasaray 19 Günay Güvenç 24 Jankat Yılmaz 3 El Chadaille Bitshiabu 8 Gabriel Sara 10 Leroy Sané 18 Lesley Ugochukwu 20 İlkay Gündoğan 74 Renato Nhaga 21 Deniz Gül Aston Villa 40 Marco Bizot 42 James Wright 14 Pau Torres 29 Aaron Wan-Bissaka 6 Ross Barkley 10 Emiliano Buendía 26 Lamare Bogarde 27 Leon Goretzka 18 Tammy Abraham Cập nhật đội hình lúc 00:24 25/11/2026

Galatasaray Thống kê Aston Villa 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 2

Cầu thủ nổi bật Deniz Gül Galatasaray 1 bàn Yunus Akgün Galatasaray Điểm 7.5 John McGinn Aston Villa Điểm 7.3 Lucas Torreira Galatasaray Điểm 7.2 Tyrone Mings Aston Villa Điểm 7.2

Aston Villa đang cần một kết quả để cắt chuỗi phong độ đi xuống. Đội bóng này chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Họ sẽ làm khách của Galatasaray trên sân Rams Park vào lúc 00:45 ngày 25/11/2026.

Aston Villa tìm cách thoát khỏi chuỗi trận thiếu chiến thắng

Chuỗi 5 trận gần nhất của Aston Villa gồm hòa, hòa, thua, hòa, thua theo thứ tự từ mới đến cũ. Hai trận mới nhất đều kết thúc với tỷ lệ chia điểm, nên đà đi xuống đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, việc không thắng được trận nào trong cả giai đoạn này vẫn là dấu hiệu đáng lo ngại.

Điều đó khiến chuyến làm khách tại Istanbul mang ý nghĩa lớn hơn một lượt trận thông thường. Nếu giành được kết quả tích cực trên sân đối thủ, Aston Villa sẽ có cơ hội lấy lại tinh thần sau chuỗi trận thiếu bóng dáng của chiến thắng.

Galatasaray mang theo mạch thắng trọn vẹn

Ở chiều ngược lại, Galatasaray đang có phong độ rất tốt. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi toàn thắng cho thấy sự tự tin và tính ổn định đang ở mức cao. Khi được thi đấu trên sân nhà Rams Park, họ có thêm lợi thế về tâm lý.

Đáng chú ý, vị trí trên bảng xếp hạng của Galatasaray lại chưa tương xứng với phong độ gần đây. Đội xếp hạng 18 với 6 điểm. Mạch thắng liên tiếp vì vậy là cơ sở để họ muốn tiếp tục thu thập điểm số trong trận này.

Hai vị trí trái ngược trên bảng xếp hạng

Aston Villa đang đứng thứ 6 với 9 điểm, hơn Galatasaray 3 điểm và cách 12 bậc trên bảng xếp hạng. Như vậy, nếu chỉ nhìn vào thứ hạng, đội khách đang ở vị thế tốt hơn. Nhưng nếu nhìn vào phong độ, bức tranh lại đảo chiều hoàn toàn.

Chính sự lệch pha này tạo nên điểm hấp dẫn của trận đấu. Một bên có vị trí cao nhưng đà đi xuống, bên kia có thứ hạng thấp nhưng đang thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Aston Villa nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước, nhất là khi họ cần tránh thêm một thất bại trên sân khách. Hai trận hòa gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng giữ được cân bằng, dù chưa đủ để chuyển hóa thành chiến thắng.

Galatasaray, nhờ mạch thắng, có thể chủ động hơn và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để gây sức ép từ sớm. Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc Aston Villa chịu được áp lực ở giai đoạn đầu và liệu họ có tạo ra được khoảnh khắc quyết định hay không.

Nhận định

Về phong độ, Galatasaray đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ 5 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà. Aston Villa lại có thứ hạng cao hơn và nhiều động lực để phá vỡ chuỗi trận không thắng. Đây là trận đấu mà tâm lý và khả năng giữ vững sự tập trung có thể quyết định nhiều hơn các yếu tố khác.

Galatasaray 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất H H B H B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T … 5 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 6 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T 7 Manchester City 4 3 0 1 +5 9 T T B T 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 17 Manchester United 4 2 0 2 0 6 T B B T 18 Galatasaray 4 2 0 2 -1 6 T T B B 19 Fenerbahçe 4 1 2 1 -5 5 T H B H … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ E. Aydin (Off the roster) ✚ K. Ayhan (Off the roster) ✚ C. Guner (Off the roster) ✚ K. Karatas (Off the roster) ✚ R. Leao (Muscle Injury) ✚ V. Osimhen (Knee Injury) ✚ A. Unyay (Off the roster) ✚ A. Yilmaz (Off the roster) Aston Villa ✚ M. Cash (Concussion) ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ V. Lindelof (Illness) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury)