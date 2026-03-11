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Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart: Galatasaray giành chiến thắng

Văn Thể03/11/2026 19:44

Galatasaray đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất khi tiếp VfB Stuttgart trên sân Rams Park lúc 00h45 ngày 04/11/2026.

Galatasaray2 - 0VfB StuttgartKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Galatasaray tiếp đón VfB Stuttgart.

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': Atakan Karazor (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0)

    Phút 12': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Galatasaray ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 61% - 39% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

  • 15'BÀN THẮNG! Galatasaray (2-0)

    Phút 15': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công (kiến tạo: Davinson Sánchez). Tỷ số: 2 - 0.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (VfB Stuttgart): Yanik Spalt vào sân thay Atakan Karazor.

  • 25'Galatasaray ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 62% - 38% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Galatasaray ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 63% - 37% VfB Stuttgart, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Deniz Undav (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Yanik Spalt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Galatasaray ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Grischa Prömel (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Roland Sallai (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Galatasaray ép sân

    Cầm bóng: Galatasaray 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Galatasaray): Rafael Leão vào sân thay Baris Alper Yilmaz.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Galatasaray): Wilfried Singo vào sân thay Roland Sallai.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (VfB Stuttgart): Dženan Pejčinović vào sân thay Ermedin Demirović.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (VfB Stuttgart): Nikolas Nartey vào sân thay Grischa Prömel.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 3 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (VfB Stuttgart): Lorenz Assignon vào sân thay Jamie Leweling.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Galatasaray): Leroy Sané vào sân thay Aleksey Batrakov.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Galatasaray): Eren Elmalı vào sân thay Ismail Jakobs.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (VfB Stuttgart): Tiago Tomás vào sân thay Chris Führich.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Galatasaray): Gabriel vào sân thay Mario Lemina.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Lucas Torreira (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Galatasaray 53% - 47% VfB Stuttgart, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 4 - 2.

  • KTKết thúc: Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:41 04/11/2026

Đội hình chính thức
Galatasaray
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV O. Buruk
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
1
U. Çakır
7
R. Sallai
6
D. Sánchez
42
A. Bardakcı
4
I. Jakobs
34
L. Torreira
99
M. Lemina
11
Y. Akgün
83
A. Batrakov
53
B. Yılmaz
45
V. Osimhen
1
F. Bredlow
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
7
Mittelstädt
18
J. Leweling
21
G. Prömel
16
A. Karazor
10
C. Führich
9
E. Demirović
11
El Khannouss
26
D. Undav
Dự bị
Galatasaray
3 E. Bitshiabu19 G. Güvenç27 Rafael Leão74 Renato Nhaga10 L. Sané90 W. Singo18 L. Ugochukwu24 J. Yılmaz21 D. Gül
VfB Stuttgart
8 Tiago Tomás47 Y. Spalt41 D. Seimen17 D. Pejčinović28 N. Nartey43 Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga29 Finn Jeltsch14 L. Jaquez33 M. Funk
Cập nhật đội hình lúc 00:17 04/11/2026
GalatasarayThống kêVfB Stuttgart
52%
Kiểm soát bóng
48%
13
Dứt điểm
13
4
Trúng đích
5
6
Phạt góc
4
13
Phạm lỗi
16
2
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
A. Batrakov
A. Batrakov
Galatasaray
2 bàn
D. Sánchez
D. Sánchez
Galatasaray
1 kiến tạo · điểm 7.15
Y. Akgün
Y. Akgün
Galatasaray
Điểm 7.5
A. Bardakcı
A. Bardakcı
Galatasaray
Điểm 7.38
I. Jakobs
I. Jakobs
Galatasaray
Điểm 7.24

Galatasaray bước vào trận gặp VfB Stuttgart với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất sau một trận thua trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 04/11/2026 tại Rams Park, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn để nối dài chuỗi kết quả tích cực.

Galatasaray: Mạch thắng đối lập với vị trí trên bảng xếp hạng

Trong 5 trận gần nhất, Galatasaray thắng 4 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là cả 4 chiến thắng đều đến ở những lượt đấu mới nhất, còn trận thua nằm ở cột mốc xa nhất trong chuỗi này. Đó là dấu hiệu của một tập thể đang lên tinh thần và dần tìm lại sự ổn định.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chưa phản ánh đúng đà đi lên ấy. Galatasaray hiện đứng hạng 23 với 3 điểm. Vì vậy, trận gặp VfB Stuttgart là cơ hội để đội chủ nhà biến phong độ tốt thành những kết quả cụ thể hơn.

VfB Stuttgart: Đứng cao hơn nhưng phong độ chưa đều

VfB Stuttgart đang xếp hạng 6 với 7 điểm, cao hơn Galatasaray 17 bậc và hơn 4 điểm. Xét về vị trí, đội khách đang ở thế thuận lợi hơn.

Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của đoàn quân đến từ nước Đức khá thăng trầm: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, nhưng trước đó họ để thua một trận, hòa một trận rồi lại thua một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Stuttgart đang có tín hiệu hồi phục nhưng chưa thật sự ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội mang đến hai bức tranh trái ngược. Galatasaray có đà thắng nhưng đứng thấp trên bảng xếp hạng, còn Stuttgart ở nhóm trên nhưng phong độ chưa đều. Điều này khiến trận đấu giàu yếu tố bất ngờ.

Với 4 trận thắng liên tiếp, Galatasaray có lợi thế về mặt tâm lý và sẽ muốn tận dụng không khí tại Rams Park để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Ngược lại, Stuttgart cần giữ sự chắc chắn để duy trì hai chiến thắng gần nhất và củng cố vị trí đang có.

Nhận định

Nhìn chung, Galatasaray nhỉnh hơn về đà phong độ, còn Stuttgart hơn về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu chủ nhà giữ được sự hưng phấn của chuỗi thắng gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Tuy vậy, Stuttgart với 2 chiến thắng gần nhất cũng không dễ bị khuất phục, và đây hứa hẹn là một trận đấu cân bằng.

Galatasaray
5 trận gần nhất
TTTTB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
9
Thủng lưới
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
TTBHB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Aston Villa3300+99TTT
3Liverpool3300+59TTT
5Real Betis3300+39TTT
6VfB Stuttgart3210+57HTT
7Arsenal3210+47HTT
8Barcelona3201+56BTT
9Como3201+56TBT
22Napoli3102-23TBB
23Galatasaray3102-33TBB
24Lask Linz3102-33TBBTB
25Sabah FA3102-33BTBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Galatasaray
E. Aydin (Off the roster)
K. Ayhan (Off the roster)
C. Guner (Off the roster)
K. Karatas (Off the roster)
A. Unyay (Off the roster)
A. Yilmaz (Off the roster)
E. Aydin (Off the roster)
K. Ayhan (Off the roster)
VfB Stuttgart
J. Diehl (Muscle Injury)
S. Drljaca (Off the roster)
L. Sauer (Muscle Injury)
L. Stergiou (Off the roster)
A. Stiller (Groin Injury)
J. Vagnoman (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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