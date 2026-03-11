Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart: Galatasaray giành chiến thắng
Galatasaray đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất khi tiếp VfB Stuttgart trên sân Rams Park lúc 00h45 ngày 04/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Galatasaray tiếp đón VfB Stuttgart.
- 2'Thẻ vàng
Phút 2': Atakan Karazor (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0)
Phút 12': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 61% - 39% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 3.
- 15'BÀN THẮNG! Galatasaray (2-0)
Phút 15': Aleksey Batrakov (Galatasaray) lập công (kiến tạo: Davinson Sánchez). Tỷ số: 2 - 0.
- 18'Thay người
Phút 18' (VfB Stuttgart): Yanik Spalt vào sân thay Atakan Karazor.
- 25'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 62% - 38% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 37'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 63% - 37% VfB Stuttgart, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Deniz Undav (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Argument).
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45+3'Thẻ vàng
Phút 45+3': Yanik Spalt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Grischa Prömel (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Roland Sallai (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Galatasaray ép sân
Cầm bóng: Galatasaray 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Galatasaray): Rafael Leão vào sân thay Baris Alper Yilmaz.
- 68'Thay người
Phút 68' (Galatasaray): Wilfried Singo vào sân thay Roland Sallai.
- 74'Thay người
Phút 74' (VfB Stuttgart): Dženan Pejčinović vào sân thay Ermedin Demirović.
- 74'Thay người
Phút 74' (VfB Stuttgart): Nikolas Nartey vào sân thay Grischa Prömel.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 3 - 2.
- 75'Thay người
Phút 75' (VfB Stuttgart): Lorenz Assignon vào sân thay Jamie Leweling.
- 77'Thay người
Phút 77' (Galatasaray): Leroy Sané vào sân thay Aleksey Batrakov.
- 77'Thay người
Phút 77' (Galatasaray): Eren Elmalı vào sân thay Ismail Jakobs.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 82'Thay người
Phút 82' (VfB Stuttgart): Tiago Tomás vào sân thay Chris Führich.
- 83'Thay người
Phút 83' (Galatasaray): Gabriel vào sân thay Mario Lemina.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Lucas Torreira (Galatasaray) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Galatasaray 53% - 47% VfB Stuttgart, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 6 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 4 - 2.
- KTKết thúc: Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 02:41 04/11/2026
Galatasaray bước vào trận gặp VfB Stuttgart với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất sau một trận thua trước đó. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 04/11/2026 tại Rams Park, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn để nối dài chuỗi kết quả tích cực.
Galatasaray: Mạch thắng đối lập với vị trí trên bảng xếp hạng
Trong 5 trận gần nhất, Galatasaray thắng 4 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là cả 4 chiến thắng đều đến ở những lượt đấu mới nhất, còn trận thua nằm ở cột mốc xa nhất trong chuỗi này. Đó là dấu hiệu của một tập thể đang lên tinh thần và dần tìm lại sự ổn định.
Tuy nhiên, bảng xếp hạng chưa phản ánh đúng đà đi lên ấy. Galatasaray hiện đứng hạng 23 với 3 điểm. Vì vậy, trận gặp VfB Stuttgart là cơ hội để đội chủ nhà biến phong độ tốt thành những kết quả cụ thể hơn.
VfB Stuttgart: Đứng cao hơn nhưng phong độ chưa đều
VfB Stuttgart đang xếp hạng 6 với 7 điểm, cao hơn Galatasaray 17 bậc và hơn 4 điểm. Xét về vị trí, đội khách đang ở thế thuận lợi hơn.
Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của đoàn quân đến từ nước Đức khá thăng trầm: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất đều là chiến thắng, nhưng trước đó họ để thua một trận, hòa một trận rồi lại thua một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy Stuttgart đang có tín hiệu hồi phục nhưng chưa thật sự ổn định.
Điểm then chốt về chiến thuật
Hai đội mang đến hai bức tranh trái ngược. Galatasaray có đà thắng nhưng đứng thấp trên bảng xếp hạng, còn Stuttgart ở nhóm trên nhưng phong độ chưa đều. Điều này khiến trận đấu giàu yếu tố bất ngờ.
Với 4 trận thắng liên tiếp, Galatasaray có lợi thế về mặt tâm lý và sẽ muốn tận dụng không khí tại Rams Park để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Ngược lại, Stuttgart cần giữ sự chắc chắn để duy trì hai chiến thắng gần nhất và củng cố vị trí đang có.
Nhận định
Nhìn chung, Galatasaray nhỉnh hơn về đà phong độ, còn Stuttgart hơn về vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu chủ nhà giữ được sự hưng phấn của chuỗi thắng gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Tuy vậy, Stuttgart với 2 chiến thắng gần nhất cũng không dễ bị khuất phục, và đây hứa hẹn là một trận đấu cân bằng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)