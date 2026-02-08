Galatasaray 3-3 Rennes: Hai đội chia điểm Galatasaray đối đầu Rennes tại Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 03/08/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB Friendlies Clubs

Galatasaray 3 - 3 Rennes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Rennes.

13' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 66 - 34 Rennes, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0.

18' BÀN THẮNG! Galatasaray (1-0) Phút 18': Victor Osimhen () lập công (kiến tạo: Gabriel Sara). Tỷ số: 1 - 0.

25' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 63 - 37 Rennes, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0.

27' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 27': Estéban Lepaul () lập công (kiến tạo: Mahdi Camara). Tỷ số: 1 - 1.

37' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 62 - 38 Rennes, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Galatasaray (2-1) Phút 49': Gabriel Sara () lập công (kiến tạo: Leroy Sané). Tỷ số: 2 - 1.

49' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 60 - 40 Rennes, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 3 - 3.

58' BÀN THẮNG! Rennes (2-2) Phút 58': Estéban Lepaul () lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 2 - 2.

61' Thay người Phút 61' (): Ismail Jakobs vào sân thay Eren Elmalı.

61' Thay người Phút 61' (): Barış Alper Yılmaz vào sân thay Lesley Ugochukwu.

61' BÀN THẮNG! Rennes (2-3) Phút 61': Estéban Lepaul () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

61' Rennes ép sân Cầm bóng: Galatasaray 56 - 44 Rennes, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 3; phạm lỗi 3 - 3.

62' Thay người Phút 62' (): Seko Fofana vào sân thay Sebastian Szymanski.

62' Thay người Phút 62' (): Issa Soumaré vào sân thay Arnaud Nordin.

62' Thay người Phút 62' (): Mousa Tamari vào sân thay Ludovic Blas.

73' Thay người Phút 73' (): İlkay Gündoğan vào sân thay Gabriel Sara.

73' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 58 - 42 Rennes, dứt điểm 12 - 20 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 7 - 3; phạm lỗi 3 - 3.

74' Thay người Phút 74' (): Lilian Brassier vào sân thay Abdelhamid Ait Boudlal.

74' Thay người Phút 74' (): Kazımcan Karataş vào sân thay Abdülkerim Bardakcı .

74' Thay người Phút 74' (): Quentin Merlin vào sân thay Mahamadou Nagida.

74' Thay người Phút 74' (): Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira.

74' Thay người Phút 74' (): Arda Ünyay vào sân thay Kaan Ayhan.

75' Thay người Phút 75' (): Eliezer Mayenda vào sân thay Estéban Lepaul.

75' Thay người Phút 75' (): Bryan Reynolds vào sân thay Przemyslaw Frankowski.

78' Thẻ vàng Phút 78': O. Buruk () nhận thẻ vàng.

85' Thay người Phút 85' (): Gonçalo Oliveira vào sân thay Anthony Rouault.

85' Thay người Phút 85' (): Y. Sivaslioglu vào sân thay Roland Sallai.

85' Galatasaray ép sân Cầm bóng: Galatasaray 58 - 42 Rennes, dứt điểm 15 - 21 (trúng đích 8 - 6), phạt góc 7 - 3; phạm lỗi 3 - 3.

86' Thay người Phút 86' (): Henrick Do Marcolino vào sân thay Mahdi Camara.

90+1' Thay người Phút 90+1' (): Berat Luş vào sân thay Leroy Sané.

90+1' Thay người Phút 90+1' (): Ada Yüzgeç vào sân thay Yunus Akgün.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Adrien Thomasson () nhận thẻ vàng.

90+4' BÀN THẮNG! Galatasaray (3-3) Phút 90+4': Barış Alper Yılmaz () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Galatasaray 3-3 Rennes Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:00 03/08/2026

Galatasaray Thống kê Rennes 59% Kiểm soát bóng 41% 18 Dứt điểm 21 10 Trúng đích 6 8 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Rennes tại Rams Global Stadium lúc 01:00 ngày 03/08/2026, trong khuôn khổ giải Giao hữu CLB Friendlies Clubs.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu, diễn ra trên sân Rams Global Stadium. Thời gian thi đấu được ấn định vào rạng sáng 03/08/2026.

Nhận định trước trận

Thông tin hiện có mới tập trung vào lịch thi đấu, địa điểm và tính chất giao hữu của màn so tài. Chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến, thành tích đối đầu hoặc cách tiếp cận chiến thuật của Galatasaray và Rennes.

Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế của mỗi đội, cũng như không nên dự đoán kết quả cụ thể. Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai bên sử dụng lực lượng và mục tiêu thử nghiệm trong một trận giao hữu.

Thời gian và địa điểm

Trận đấu: Galatasaray vs Rennes

Galatasaray vs Rennes Thời gian: 01:00 ngày 03/08/2026

01:00 ngày 03/08/2026 Sân vận động: Rams Global Stadium

Rams Global Stadium Giải đấu: Giao hữu CLB Friendlies Clubs

Galatasaray 5 trận gần nhất B B T B T Rennes 5 trận gần nhất T T B B T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Mario Lemina (Unknown Injury) ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Rennes ✚ Glen Kamara (Suspended)