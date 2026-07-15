Galatasaray gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Phil Foden giá 70 triệu euro từ Man City Tiền vệ Phil Foden đang cân nhắc rời sân Etihad để tìm kiếm thử thách mới tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Galatasaray sẵn sàng chi đậm để sở hữu ngôi sao đội tuyển Anh.

Trong một động thái đầy bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng, Galatasaray đang ấp ủ kế hoạch đưa Phil Foden rời khỏi Manchester City. Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không giấu giếm tham vọng thực hiện một trong những thương vụ chấn động nhất lịch sử giải đấu Super Lig.

Galatasaray bất ngờ đặt Phil Foden vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images

Tham vọng của "Sư tử" Istanbul

Theo báo cáo từ Fanatik, Chủ tịch Dursun Ozbek của Galatasaray đã bật đèn xanh cho một chiến dịch tiếp cận đầy táo bạo. Đội bóng này sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 70 triệu euro để thử thách lòng kiên nhẫn của nhà đương kim vô địch Premier League đối với trường hợp của Phil Foden.

Chìa khóa của thương vụ này nằm ở George Gardi, một người đại diện người Ý có tầm ảnh hưởng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gardi chính là người đứng sau hàng loạt bản hợp đồng đình đám đưa các ngôi sao thế giới đến Istanbul trong những năm gần đây. Lần này, chính ông là người đề xuất cái tên Phil Foden như một mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu để nâng tầm vị thế của Galatasaray trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Nút thắt tại sân Etihad

Tương lai của Phil Foden tại Manchester City đang trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Bước vào mùa giải 2025/2026, ngôi sao 26 tuổi được cho là đang tiến gần đến năm cuối của hợp đồng. Việc thời gian thi đấu bị cắt giảm đáng kể trong thời gian qua đã khiến "Cậu bé vàng" của thành Manchester phải nghiêm túc cân nhắc về một bến đỗ mới.

Foden, người đã giành mọi danh hiệu cao quý cùng Man City, dường như đang khao khát một trải nghiệm khác biệt ngoài biên giới nước Anh. Thổ Nhĩ Kỳ, với sự cuồng nhiệt đặc trưng của các cổ động viên Galatasaray, có thể là điểm đến lý tưởng để anh tái khẳng định giá trị bản thân trong vai trò hạt nhân của đội bóng thay vì là một mảnh ghép luân phiên trong hệ thống của Pep Guardiola.

Rào cản tài chính và sự cạnh tranh khốc liệt

Dù Galatasaray đang thể hiện quyết tâm cực lớn, con đường đưa Foden về Istanbul vẫn đầy rẫy chông gai. Mức giá 70 triệu euro có thể chỉ là con số khởi điểm đối với một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới như Foden. Bên cạnh đó, mức lương khổng lồ của tuyển thủ Anh cũng là một bài toán hóc búa cho quỹ lương của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn nữa, Galatasaray không đơn độc trong cuộc đua này. Nhiều ông lớn tại châu Âu đang theo dõi sát sao mọi diễn biến từ Etihad. Nếu Man City thực sự sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Foden, một cuộc đấu giá rầm rộ chắc chắn sẽ nổ ra giữa các cường quốc bóng đá lục địa già. Tuy nhiên, với sự hiện diện của George Gardi, Galatasaray hy vọng có thể tạo nên một cú sốc thực sự trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.