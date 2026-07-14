Galaxy A07s bất ngờ lộ diện: Smartphone giá rẻ của Samsung có thể chạy One UI 9 và Android 17 Dữ liệu firmware mới cho thấy Samsung đang phát triển Galaxy A07s với hệ điều hành Android 17. Đây có thể là thiết bị phổ thông đầu tiên cài sẵn giao diện One UI 9.

Samsung dường như đang chuẩn bị làm mới phân khúc điện thoại phổ thông với sự xuất hiện của biến thể Galaxy A07s. Sau khi ra mắt Galaxy A07 phiên bản 4G và 5G vào năm ngoái, hãng công nghệ Hàn Quốc tiếp tục phát triển một phiên bản nâng cấp nhẹ, tập trung mạnh mẽ vào khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Giải mã thông tin từ tệp firmware rò rỉ

Dữ liệu về Galaxy A07s bắt đầu xuất hiện khi leaker Mohammed Khatri phát hiện một tệp firmware có mã hiệu A077FXXU0AZG1 trên hệ thống của Samsung. Dựa trên quy tắc đặt tên sản phẩm của hãng, mã hiệu này cung cấp nhiều thông số kỹ thuật quan trọng về thiết bị.

Cụ thể, hậu tố "F" thường được Samsung dùng để chỉ định các dòng máy chỉ hỗ trợ kết nối mạng 4G. Trong khi đó, ký tự "s" trong tên gọi Galaxy A07s cho thấy đây là một bản cập nhật giữa chu kỳ, thay vì một thế hệ hoàn toàn mới. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ kế thừa khung sườn từ Galaxy A07 tiêu chuẩn nhưng được tinh chỉnh ở một vài khía cạnh phần cứng hoặc phần mềm.

Samsung đang phát triển Galaxy A07s với giao diện One UI 9

Bước tiến về phần mềm: One UI 9 và Android 17

Điểm gây bất ngờ nhất trong báo cáo lần này chính là hệ điều hành. Thay vì sử dụng One UI 8.5 chạy trên nền Android 16 QPR2 như các dự đoán trước đó, Galaxy A07s được cho là sẽ xuất xưởng với One UI 9.0 dựa trên Android 17.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy A07s sẽ trở thành một trong những mẫu smartphone giá rẻ đầu tiên của Samsung được cài sẵn phiên bản Android mới nhất ngay từ khi mở hộp. Chiến lược này cho thấy Samsung đang nỗ lực xóa bỏ rào cản về phần mềm giữa dòng máy cao cấp và phổ thông, giúp người dùng bình dân tiếp cận sớm hơn với các tính năng bảo mật và giao diện mới nhất.

Galaxy A07s có thể là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A07

Kỳ vọng về cấu hình phần cứng

Mặc dù các thông số chi tiết của Galaxy A07s chưa được công bố chính thức, nhưng dựa trên truyền thống của dòng Galaxy A "s", thiết bị có thể nhận được những nâng cấp nhỏ về hiệu năng xử lý hoặc khả năng đa nhiệm. Để có cái nhìn khách quan, hãy cùng xem lại cấu hình của phiên bản tiền nhiệm Galaxy A07 4G hiện đang lưu hành trên thị trường:

Thông số Chi tiết trên Galaxy A07 4G Vi xử lý Helio G99 (8 nhân) Bộ nhớ RAM 4GB / 6GB Màn hình 6.7 inch, IPS LCD, 90Hz Camera chính 50MP Pin và sạc 5000mAh, sạc nhanh 25W Độ bền Chống nước, bụi IP54

Dự kiến, Galaxy A07s có thể giữ nguyên kích thước màn hình 6.7 inch và viên pin 5000mAh, nhưng có thể được tối ưu hóa tốt hơn nhờ sự hỗ trợ của Android 17. Việc duy trì chuẩn chống nước IP54 và thiết kế mỏng nhẹ 7.6mm cũng là những điểm mạnh giúp mẫu máy này cạnh tranh tốt trong phân khúc dưới 4 triệu đồng.

Nhìn chung, Galaxy A07s không phải là một cuộc cách mạng về phần cứng, nhưng sự hiện diện của One UI 9 sẽ là yếu tố then chốt thu hút người dùng ưu tiên tính ổn định và sự lâu dài của hệ điều hành. Đây là bước đi chiến lược của Samsung nhằm củng cố vị thế trong phân khúc điện thoại phổ thông vốn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc.