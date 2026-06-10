Galaxy A18 lộ diện trên máy chủ Samsung: Bước tiến mới với One UI 9 và Android 17 Dữ liệu từ máy chủ thử nghiệm của Samsung xác nhận sự tồn tại của Galaxy A18. Mẫu smartphone phổ thông này dự kiến sẽ khởi chạy giao diện One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17 ngay khi ra mắt.

Samsung đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc ra mắt Galaxy A18, phiên bản kế nhiệm của dòng Galaxy A17 vốn gặt hái nhiều thành công trong phân khúc smartphone phổ thông. Các rò rỉ mới nhất từ cơ sở dữ liệu hệ thống cho thấy hãng điện tử Hàn Quốc đang ưu tiên tối ưu hóa phần mềm cho thiết bị này, đặc biệt là việc tích hợp các tiêu chuẩn bảo mật và giao diện người dùng thế hệ mới.

Lộ diện thông số phần mềm trên máy chủ thử nghiệm

Dữ liệu từ máy chủ thử nghiệm nội bộ của Samsung tại châu Âu đã ghi nhận một thiết bị có mã hiệu SM-A185F. Theo định danh truyền thống của Samsung, hậu tố "F" thường ám chỉ phiên bản quốc tế hỗ trợ kết nối LTE (4G). Trước đó, mã hiệu này cũng đã từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu GSMA vào tháng 4, củng cố thêm tính xác thực về sự tồn tại của sản phẩm.

Số phiên bản Galaxy A18 xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm Samsung

Đáng chú ý, bản dựng phần mềm đang được thử nghiệm bao gồm các mã A185FXXU0AZF2, A185FOXM0AZF2 và A185FXXU0AZF2. Giới phân tích kỹ thuật nhận định rằng Samsung đã chuyển sang sử dụng mã băm SHA256 thay vì định dạng MD5 lỗi thời để quản lý phần mềm trên model này. Đây là dấu hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy thiết bị đang vận hành One UI 9 hoặc một phiên bản phần mềm cao cấp hơn, vốn yêu cầu các giao thức bảo mật chặt chẽ hơn.

Kỳ vọng về hệ điều hành Android 17 và lộ trình ra mắt

Nếu các suy đoán về One UI 9 là chính xác, Galaxy A18 sẽ trở thành một trong những mẫu smartphone giá rẻ đầu tiên được trang bị sẵn hệ điều hành Android 17 ngay từ khi xuất xưởng. Việc cài đặt sẵn phiên bản phần mềm mới nhất mang lại lợi thế lớn về vòng đời hỗ trợ, khả năng tối ưu hóa hiệu năng và các tính năng bảo mật tiên tiến mà thông thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp hơn.

Galaxy A18 có thể chạy One UI 9 khi ra mắt vào cuối năm nay

Về thời điểm trình làng, dựa trên chu kỳ phát hành One UI 9 dự kiến vào tháng tới cùng với các mẫu điện thoại gập mới, Galaxy A18 có thể sẽ xuất hiện vào khoảng cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay. Dẫn chứng từ tiền lệ trước đó, Galaxy A17 4G đã ra mắt vào tháng 9 năm 2025, tạo cơ sở để tin rằng Samsung sẽ giữ nguyên khung thời gian này cho thế hệ kế tiếp.

Vị thế cạnh tranh trong phân khúc phổ thông

Dù hiện tại các thông tin tập trung nhiều vào phiên bản 4G, giới thạo tin kỳ vọng Samsung sẽ sớm giới thiệu thêm tùy chọn Galaxy A18 5G để đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao ngày càng tăng. Galaxy A18 được định vị là lựa chọn chiến lược trong phân khúc giá rẻ, tập trung vào sự ổn định của hệ sinh thái Samsung và trải nghiệm phần mềm mượt mà.

Galaxy A18 sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc giá trẻ trong thời gian tới

Để có cái nhìn rõ hơn về sự nâng cấp, người dùng có thể tham chiếu qua thông số kỹ thuật của phiên bản tiền nhiệm Galaxy A17 5G hiện đang lưu hành trên thị trường:

Thông số Chi tiết trên Galaxy A17 5G Vi xử lý Exynos 1330 Bộ nhớ RAM 8GB Màn hình Super AMOLED 6.7 inch, 90Hz, Full HD+ Camera chính 50MP (có chống rung OIS) Dung lượng Pin 5.000 mAh, sạc nhanh 25W Độ bền Kháng nước bụi IP54

Với nền tảng phần cứng ổn định từ thế hệ trước kết hợp cùng sự đột phá về phần mềm (Android 17), Galaxy A18 hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán về hiệu năng lâu dài cho người dùng phổ thông. Các thông tin chi tiết hơn về cấu hình camera và chipset của Galaxy A18 dự kiến sẽ tiếp tục lộ diện trong các đợt kiểm tra hiệu năng (benchmark) sắp tới.