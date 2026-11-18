Galaxy A24 nhận One UI 9 dựa trên Android 17: bản nâng cấp lớn cuối cùng, bắt đầu từ Hàn Quốc Samsung Galaxy A24 (SM-A245N) bắt đầu nhận One UI 9 tại Hàn Quốc cùng bản vá bảo mật tháng 10/2026, đánh dấu đợt nâng cấp phần mềm lớn cuối cùng của máy.

Samsung Galaxy A24 vừa chính thức nhận bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17, bắt đầu từ thị trường Hàn Quốc. Theo GSMArena, đây là đợt nâng cấp phần mềm lớn cuối cùng dành cho thiết bị này theo đúng lộ trình hỗ trợ của hãng.

Bản cập nhật One UI 9 trên Galaxy A24 có gì về mặt kỹ thuật?

Đợt phát hành đầu tiên đang được áp dụng cho Galaxy A24 tại Hàn Quốc. Máy mang mã model SM-A245N sẽ nhận phần mềm số hiệu A245NKSUBGZJA, kèm bản vá bảo mật tháng 10 năm 2026.

Samsung Galaxy A24 nhận bản cập nhật One UI 9 mới nhất

Hạng mục Thông tin Thiết bị Samsung Galaxy A24 Mã model SM-A245N (thị trường Hàn Quốc) Số hiệu phần mềm A245NKSUBGZJA Nền tảng One UI 9 dựa trên Android 17 Bản vá bảo mật Tháng 10 năm 2026 Bản cập nhật trước đó One UI 8.5 (tháng 6)

Vì sao đây là bản nâng cấp lớn cuối cùng của máy?

Galaxy A24 ra mắt năm 2023 với Android 13. Khi đó, Samsung cam kết hỗ trợ tối đa bốn bản nâng cấp hệ điều hành lớn. Vì vậy, phiên bản dựa trên Android 17 là thay đổi toàn diện cuối cùng mà thiết bị nhận được.

Trước đó, máy đã lên One UI 8.5 vào tháng 6. Ngay sau mốc này, Samsung tiến hành thử nghiệm nội bộ nền tảng mới để đảm bảo tính ổn định trước khi phát hành chính thức.

Những thay đổi người dùng có thể cảm nhận

One UI 9 tập trung vào cá nhân hóa và bảo vệ quyền riêng tư. Các nâng cấp cốt lõi gồm:

One UI 9 mang đến nhiều thay đổi thú vị cho Galaxy A24

Tùy chỉnh Quick Panel: bảng điều khiển nhanh được thiết kế lại, cho phép sắp xếp các công cụ linh hoạt hơn.

bảng điều khiển nhanh được thiết kế lại, cho phép sắp xếp các công cụ linh hoạt hơn. Quản lý bảo hành: bổ sung mục Bảo hành và chăm sóc trực tiếp trong phần Cài đặt.

bổ sung mục Bảo hành và chăm sóc trực tiếp trong phần Cài đặt. Bảo mật vị trí: tích hợp chỉ báo quyền riêng tư về vị trí, giúp kiểm soát dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn.

tích hợp chỉ báo quyền riêng tư về vị trí, giúp kiểm soát dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn. Tối ưu ứng dụng: cải thiện độ mượt cho Samsung DeX, Samsung Health, Samsung Notes và các tính năng hỗ trợ tiếp cận.

Nền tảng giao diện này lần đầu xuất hiện trên các thiết bị gập cao cấp Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra và Flip8 vào tháng 7. Sau đó, Samsung triển khai cho dòng Galaxy S26 series vào tháng 9 và gần đây là Galaxy A34.

Khi nào các thị trường khác được cập nhật?

Hiện One UI 9 cho Galaxy A24 mới khả dụng tại Hàn Quốc. Lộ trình phân phối dự kiến sẽ sớm mở rộng sang các quốc gia khác, tuy nhiên nguồn tin chưa công bố mốc thời gian cụ thể.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm.

Có thể thấy, việc Galaxy A24 nhận bản cập nhật này đánh dấu bước hoàn thiện vòng đời nâng cấp hệ điều hành của sản phẩm. Thay đổi mang lại giao diện mới và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng cho người dùng thiết bị tầm trung.