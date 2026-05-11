Galaxy A38 rò rỉ pin 6.000mAh, lớn hơn 20% so với Galaxy A37 và dự kiến ra mắt vào tháng 3-4/2027 Galaxy A38 được cho là dùng pin định mức khoảng 5.882mAh, thương mại hóa ở mức 6.000mAh, chưa có pin silicon-carbon, camera và sạc 45W giữ nguyên theo rò rỉ.

Samsung Galaxy A38 được cho là sẽ ra mắt vào mùa xuân 2027 với viên pin khoảng 6.000mAh, lớn hơn khoảng 20% so với mốc 5.000mAh quen thuộc của dòng Galaxy A tầm trung. Đây sẽ là thay đổi đáng kể về dung lượng pin sau nhiều thế hệ gắn bó với con số 5.000mAh, theo các thông tin rò rỉ gần đây.

Pin 6.000mAh: bước nhảy đầu tiên sau nhiều thế hệ Galaxy A

Theo trang tin công nghệ GalaxyClub, Galaxy A38 dự kiến được trang bị viên pin có dung lượng định mức khoảng 5.882mAh. Con số này nhiều khả năng sẽ được thương mại hóa ở mức tiêu chuẩn là 6.000mAh.

Mức dung lượng trên lớn hơn khoảng 20% so với Galaxy A37 và các dòng máy thuộc series A30 tính từ Galaxy A31, vốn đều dùng pin 5.000mAh. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc điện thoại Galaxy A phân phối tại thị trường châu Âu.

Mẫu máy kế nhiệm của Galaxy A37 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về pin

Chưa dùng pin silicon-carbon, các thông số còn lại gần như giữ nguyên

Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết Galaxy A38 sẽ chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon mới trong đợt nâng cấp này. Như vậy, mức tăng dung lượng đến từ việc điều chỉnh viên pin chứ không phải từ thay đổi công nghệ pin.

Bên cạnh viên pin lớn hơn, phần lớn thông số kỹ thuật khác được cho là giữ nguyên sự quen thuộc từ các thế hệ trước. Hệ thống camera rò rỉ gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP, camera macro 5MP và camera selfie 12MP. Công suất sạc nhanh có dây được duy trì ở 45W.

So sánh nhanh với Galaxy A37

Để hình dung mức nâng cấp, có thể đặt các thông số đã biết của Galaxy A37 5G cạnh thông tin rò rỉ về Galaxy A38.

Tiêu chí Galaxy A37 5G Galaxy A38 (theo rò rỉ) Dung lượng pin 5.000mAh Khoảng 5.882mAh định mức, thương mại hóa 6.000mAh Sạc nhanh có dây 45W 45W Camera chính 50MP, chống rung OIS 50MP Công nghệ pin silicon-carbon Không nêu trong nguồn Chưa áp dụng

Như vậy, điểm khác biệt chính nằm ở dung lượng pin. Với công suất sạc không đổi, viên pin lớn hơn có thể kéo dài thời lượng sử dụng, nhưng thời gian sạc đầy thực tế cần chờ kiểm chứng khi máy ra mắt.

Thời điểm ra mắt và những điều cần lưu ý

Về lịch trình thương mại, Samsung dự kiến giới thiệu Galaxy A38 cùng mẫu Galaxy A58 trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2027. Mức giá của máy có thể được điều chỉnh, tuy nhiên nguồn tin chưa nêu con số cụ thể.

Galaxy A38 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin trên đến từ rò rỉ, chưa phải công bố chính thức từ Samsung. Dung lượng pin, thông số camera và thời điểm ra mắt vẫn có thể thay đổi cho đến khi sản phẩm được giới thiệu. Thông tin được tổng hợp từ GalaxyClub và Gizmochina.