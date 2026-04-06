Galaxy A54 chính thức nhận bản cập nhật One UI 8.5 trên toàn cầu Samsung bắt đầu triển khai One UI 8.5 cho Galaxy A54 với dung lượng 2,8GB, mang đến khả năng tùy biến Bảng điều khiển nhanh, cải thiện bảo mật và nâng cấp loạt ứng dụng hệ thống.

Sau khi phát hành tại thị trường Hàn Quốc, Samsung đã chính thức triển khai bản cập nhật One UI 8.5 cho dòng điện thoại Galaxy A54 trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, người dùng tại một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu nhận được thông báo nâng cấp, đánh dấu bước tiến mới trong việc hỗ trợ phần mềm cho mẫu smartphone tầm trung này.

Thông số kỹ thuật của bản cập nhật mới

Bản nâng cấp One UI 8.5 dành cho thị trường quốc tế có mã hiệu firmware là A546BXXUJFZE9. Với dung lượng tệp tin lên đến hơn 2,8GB, đây là một bản cập nhật lớn, thay đổi đáng kể về cả giao diện lẫn tính năng cốt lõi. Đáng chú ý, Samsung cũng tích hợp bản vá bảo mật Android tháng 5 năm 2026, giúp tối ưu hóa khả năng phòng thủ của thiết bị trước các lỗ hổng bảo mật mới.

Bản cập nhật One UI 8.5 bao gồm cả bản vá bảo mật cho Galaxy A54

Nâng tầm khả năng cá nhân hóa giao diện

Điểm nhấn quan trọng nhất trên One UI 8.5 là khả năng tùy biến sâu rộng. Người dùng hiện có thể thiết lập lại toàn bộ Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel) để phù hợp với thói quen sử dụng cá nhân. Màn hình khóa cũng được cải tiến với nhiều phông chữ đồng hồ mới và kho hình nền đa dạng.

Đặc biệt, hệ thống AI mới trên thiết bị có khả năng tự động nhận diện bố cục hình ảnh. Tính năng này giúp làm nổi bật chủ thể như con người, thú cưng hoặc đồ vật trên màn hình khóa, tạo hiệu ứng chiều sâu ấn tượng khi kết hợp với các lớp hiển thị khác.

One UI 8.5 mang lại khả năng tùy biến sâu cho người dùng Galaxy A54

Cải tiến ứng dụng hệ thống và tiện ích thông minh

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Samsung còn tập trung tinh chỉnh các ứng dụng mặc định để tăng hiệu suất làm việc:

Đồng hồ: Tích hợp bộ chuyển đổi múi giờ trực tiếp và bổ sung hiệu ứng thời tiết cho báo thức.

Tích hợp bộ chuyển đổi múi giờ trực tiếp và bổ sung hiệu ứng thời tiết cho báo thức. Chăm sóc thiết bị: Cung cấp biểu đồ chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe của pin và mức độ tiêu thụ năng lượng.

Cung cấp biểu đồ chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe của pin và mức độ tiêu thụ năng lượng. Samsung Health: Thay đổi bố cục hiển thị thành tích tập luyện, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chia sẻ lộ trình sức khỏe.

Thay đổi bố cục hiển thị thành tích tập luyện, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chia sẻ lộ trình sức khỏe. Thời tiết: Nâng cấp widget và bổ sung Chỉ số phấn hoa (Pollen Index), hỗ trợ người dùng có cơ địa nhạy cảm chủ động hơn khi ra ngoài.

Về khía cạnh an ninh, One UI 8.5 cho phép người dùng tạm thời vô hiệu hóa tính năng Auto Blocker và kích hoạt chế độ Bảo vệ chống trộm (Theft Protection) trong các tình huống cần thiết để tăng cường kiểm soát thiết bị từ xa.

Hàng loạt tính năng mới được thêm vào Samsung Health và ứng dụng Thời tiết

Cách thức cập nhật cho Galaxy A54

Bản cập nhật đang được triển khai theo từng giai đoạn và sẽ sớm khả dụng tại các khu vực khác trong vài ngày tới. Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải xuống và cài đặt.

Do dung lượng bản cập nhật lớn (2,8GB), nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên sử dụng kết nối Wi-Fi ổn định và đảm bảo dung lượng pin trên 30% trước khi tiến hành quá trình nâng cấp để tránh gián đoạn hệ thống.