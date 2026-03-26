Galaxy A57 5G đạt 9/10 điểm sửa chữa: Samsung ưu tiên độ bền và thiết kế thực dụng Video tháo dỡ Galaxy A57 5G tiết lộ cấu trúc linh kiện tối ưu với chip Exynos 1680 4nm và hệ thống tản nhiệt lớn, đạt điểm số sửa chữa ấn tượng 9/10 nhờ thiết kế thân thiện.

Sau khi ra mắt chính thức, mẫu smartphone tầm trung Galaxy A57 5G đã nhanh chóng được thử thách về độ bền và khả năng bảo trì. Video tháo lắp từ kênh YouTube PBKreviews cho thấy Samsung đã áp dụng triết lý thiết kế từ dòng flagship Galaxy S26 lên sản phẩm này, giúp việc tiếp cận và thay thế linh kiện trở nên thuận tiện hơn đáng kể.

Cấu trúc nội thất khoa học và dễ tiếp cận

Quá trình tháo lắp Galaxy A57 5G bắt đầu bằng việc sử dụng nhiệt để tách nắp lưng, sau đó là hệ thống ốc vít Phillips tiêu chuẩn để giữ khung bên trong. Cách bố trí linh kiện bên trong máy khá quen thuộc với bo mạch chủ nằm ở phía trên và viên pin chiếm phần lớn không gian phía dưới. Đây là thiết kế an toàn, giúp tối ưu hóa không gian nhưng vẫn đảm bảo tính ngăn nắp.

Đáng chú ý, Samsung đã cải tiến cách cố định viên pin 5,000mAh bằng keo dán dạng kéo (pull-tabs). Thay đổi này dù nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với kỹ thuật viên, giúp việc thay pin trở nên dễ dàng và giảm thiểu rủi ro hư hỏng so với việc sử dụng keo dính thông thường.

Nâng cấp hiệu năng từ chip Exynos 1680 mới

Trọng tâm của bảng mạch chính là vi xử lý Exynos 1680 được sản xuất trên tiến trình 4nm. Chipset này không chỉ hứa hẹn cải thiện hiệu suất xử lý mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Để hỗ trợ cho cấu hình mới, Samsung đã mở rộng hệ thống tản nhiệt nằm bên dưới viên pin. Kích thước tản nhiệt lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm giúp máy duy trì độ ổn định khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Exynos 1680 (4nm) Pin 5,000mAh (hỗ trợ keo dán dạng kéo) Camera chính 50MP (OIS) + 12MP + 5MP Camera trước 12MP Điểm sửa chữa 9/10

Về phần cứng hình ảnh, Galaxy A57 5G duy trì hệ thống ba camera với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 12MP và camera macro 5MP. Samsung dường như tập trung vào sự ổn định của hệ thống thay vì thay đổi thông số phần cứng camera.

Kết quả từ bài kiểm tra tháo lắp cho thấy Galaxy A57 5G đạt 9/10 điểm về khả năng sửa chữa. Đây là con số ấn tượng đối với một chiếc smartphone hiện đại, khẳng định nỗ lực của Samsung trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm và hỗ trợ người dùng bảo trì thiết bị dễ dàng hơn.