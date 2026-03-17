Galaxy A57 lộ diện hệ thống tản nhiệt buồng hơi cỡ lớn hứa hẹn bứt phá hiệu năng gaming Samsung Galaxy A57 được tiết lộ sẽ sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi với kích thước vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm, giúp duy trì hiệu năng ổn định.

Samsung Galaxy A57 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi các thông tin rò rỉ về phần cứng liên tục xuất hiện trước ngày ra mắt chính thức. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo mới nhất là sự nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống tản nhiệt, một yếu tố then chốt giúp mẫu smartphone này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý tác vụ nặng và chơi game ổn định hơn đáng kể so với các đời máy trước.

Cấu trúc tản nhiệt buồng hơi lớn nhất trên dòng Galaxy A

Theo thông tin từ tài khoản @Alfaturk16 trên mạng xã hội X, hình ảnh so sánh linh kiện bên trong của Galaxy A55, Galaxy A56 và Galaxy A57 đã được hé lộ. Trong trạng thái tháo rời mặt lưng và pin, cấu trúc tản nhiệt của ba thiết bị cho thấy sự khác biệt rõ rệt về quy mô.

So sánh hệ thống tản nhiệt của Galaxy A57 vs A56 và A55

Dữ liệu rò rỉ xác nhận Galaxy A57 được trang bị buồng tản nhiệt dạng buồng hơi (vapour chamber) với diện tích bề mặt lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Galaxy A5x. Việc mở rộng kích thước buồng hơi giúp tối ưu hóa quá trình dẫn nhiệt và giải nhiệt cho vi xử lý, từ đó ngăn chặn tình trạng quá nhiệt dẫn đến giảm hiệu năng (thermal throttling) khi máy phải hoạt động ở cường độ cao.

Galaxy A57 có thể mang đến khả năng chơi game tốt hơn cho người dùng

Thông số kỹ thuật và cấu hình dự kiến

Bên cạnh hệ thống tản nhiệt mới, Galaxy A57 cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu bộ cấu hình phần cứng mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết được tổng hợp từ các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.7 inch Super AMOLED, 120Hz Vi xử lý Exynos 1680 RAM 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Pin và Sạc 5,000mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành Android 16, giao diện One UI 8.5

Thiết bị dự kiến có trọng lượng 192g với kích thước thân máy mỏng chỉ 6.9mm. Samsung có thể sẽ cung cấp bốn tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm: Awesome Gray, Icy blue, Lilac và Navy để người dùng lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Hình ảnh mở hộp Galaxy A57 dù điện thoại vẫn chưa ra mắt

Thời điểm ra mắt và khả năng sẵn hàng

Mặc dù Samsung chưa công bố thời gian trình làng chính thức, nhưng việc các video mở hộp và hình ảnh thực tế tại các cửa hàng bán lẻ bắt đầu xuất hiện dày đặc cho thấy ngày ra mắt đã rất cận kề. Tại thị trường Thái Lan, một số thông tin về giá bán cũng đã bắt đầu được niêm yết sớm trên các hệ thống bán lẻ trực tuyến.

Với sự kết hợp giữa vi xử lý Exynos 1680 mới và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cỡ lớn, Galaxy A57 được kỳ vọng sẽ là lựa chọn sáng giá cho người dùng yêu cầu một thiết bị có hiệu năng gaming ổn định trong thời gian dài mà vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ.