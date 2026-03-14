Galaxy A57 lộ giá bán bản 512GB: Mức giá cận cao cấp thách thức phân khúc tầm trung Galaxy A57 lộ giá bán tại châu Âu với tùy chọn 512GB lần đầu xuất hiện trên dòng Galaxy A, dự kiến đạt mức 24 triệu đồng và ra mắt cùng Galaxy A37 vào tháng 4 tới.

Samsung đang chuẩn bị làm mới dòng smartphone tầm trung chủ lực của mình với hai model Galaxy A57 và Galaxy A37. Đáng chú ý, các nguồn tin rò rỉ từ Roland Quandt và Billbil_kun cho thấy Galaxy A57 sẽ là mẫu máy đầu tiên thuộc dòng Galaxy A sở hữu tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 512GB, đi kèm mức giá tiệm cận phân khúc cao cấp tại thị trường quốc tế.

Chi tiết giá bán các phiên bản Galaxy A57

Theo dữ liệu từ thị trường châu Âu, Galaxy A57 sẽ duy trì mức RAM 8GB tiêu chuẩn cho tất cả các biến thể nhưng có sự phân hóa rõ rệt về giá dựa trên dung lượng lưu trữ. Cụ thể, phiên bản 512GB cao cấp nhất dự kiến có giá từ 700 đến 799 EUR (khoảng 21.25 đến 24.26 triệu đồng).

Galaxy A57 sẽ có bản 512GB bộ nhớ trong nhưng đi kèm giá bán không hề rẻ

Các phiên bản có dung lượng thấp hơn cũng ghi nhận mức giá khá cao tại thị trường Pháp. Phiên bản 128GB được cho là có giá 549 EUR (khoảng 16.67 triệu đồng) và bản 256GB có giá 599 EUR (khoảng 18.19 triệu đồng). Cần lưu ý rằng mức giá tại châu Âu thường bao gồm các loại thuế phí cao, do đó giá bán chính thức tại các khu vực khác có thể sẽ cạnh tranh hơn.

Thông số dự kiến và giá bán Galaxy A37

Cùng với đàn anh, Galaxy A37 cũng lộ diện với hai cấu hình chính. Phiên bản tiêu chuẩn 128GB đi kèm RAM 6GB có giá dự kiến khoảng 449 EUR (tương đương 13.63 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn với 256GB bộ nhớ trong và 8GB RAM có giá 529 EUR (khoảng 16.06 triệu đồng).

Galaxy A57 và A37 được đồn sẽ ra mắt vào tháng 4 tới

Tùy chọn màu sắc và thời điểm trình làng

Về ngoại hình, Galaxy A57 dự kiến mang đến 4 lựa chọn màu sắc bao gồm: Xanh nhạt, Xanh dương, Xám và Tím nhạt. Đối với Galaxy A37, người dùng sẽ có các tùy chọn màu Xanh đậm, Trắng, Than chì và Tím nhạt. Cả hai thiết bị được dự đoán sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2026.

Việc trang bị bộ nhớ lên tới 512GB cho thấy Samsung đang muốn xóa nhòa khoảng cách giữa dòng A và dòng S. Tuy nhiên, mức giá vượt ngưỡng 20 triệu đồng sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi thiết bị phải có những cải tiến vượt trội về hiệu năng từ chip Exynos mới hoặc các tính năng AI tích hợp.

Tham khảo thông số dòng Galaxy A hiện tại

Trong khi chờ đợi thế hệ mới, các mẫu Galaxy A36 và A56 hiện tại vẫn đang là những lựa chọn đáng chú ý với màn hình Super AMOLED 120Hz và khả năng hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Galaxy A56 5G nổi bật với chip xử lý Exynos 1580 mạnh mẽ, camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và viên pin dung lượng 5000mAh, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và giải trí cường độ cao.