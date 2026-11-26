Galaxy A58 rò rỉ trên Geekbench: Exynos 1680 có thể nâng xung nhịp lên 3GHz, chạy Android 17 Galaxy A58 có thể dùng lại Exynos 1680 với nhân chính 3GHz, đạt 1.183 điểm đơn nhân và 3.759 điểm đa nhân trên Geekbench, vẫn chưa được Samsung xác nhận.

Dữ liệu Geekbench rò rỉ cho thấy Galaxy A58 nhiều khả năng không dùng chip hoàn toàn mới, mà tái sử dụng vi xử lý Exynos 1680 từ thế hệ trước với tốc độ CPU được tinh chỉnh cao hơn. Nhân chính đạt 3GHz, nhỉnh hơn mức 2,91GHz của mẫu tiền nhiệm. Đây là hướng đi cho thấy Samsung đang chuẩn bị chiến lược phần cứng mới cho dòng smartphone tầm trung sắp ra mắt.

Exynos 1680 được tinh chỉnh xung nhịp như thế nào?

Theo thông tin từ leaker Abhishek Yadav, vi xử lý trên Galaxy A58 giữ nền tảng Exynos 1680 quen thuộc nhưng được nâng tần số ở nhiều cụm nhân. Nhân chính tăng từ 2,91GHz lên 3GHz, trong khi các nhân hiệu năng cao được đẩy từ 2,6GHz lên 2,7GHz.

Galaxy A58 được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Ở chiều ngược lại, các nhân tiết kiệm điện vẫn giữ nguyên ở mức 1,95GHz. Cách phân bổ này giúp thiết bị cân bằng giữa hiệu suất khi xử lý tác vụ nặng và khả năng tối ưu năng lượng trong sử dụng hằng ngày.

Bảng so sánh xung nhịp theo dữ liệu rò rỉ

Cụm nhân Exynos 1680 thế hệ trước Galaxy A58 (rò rỉ) Nhân chính 2,91GHz 3GHz Nhân hiệu năng cao 2,6GHz 2,7GHz Nhân tiết kiệm điện 1,95GHz 1,95GHz

Từ các con số này, có thể tính nhân chính tăng khoảng 3,1% và nhân hiệu năng cao tăng khoảng 3,8% về tần số. Mức tăng khá khiêm tốn, nên việc cải thiện hiệu năng thực tế nhiều khả năng cũng ở mức vừa phải.

Điểm Geekbench và cấu hình thử nghiệm

Kết quả benchmark ghi nhận Galaxy A58 đạt 1.183 điểm đơn nhân và 3.759 điểm đa nhân. Máy thử nghiệm chạy Android 17 và có 8GB RAM.

Cùng thời điểm, mẫu Galaxy A38 cũng xuất hiện trong dữ liệu với chip MediaTek Dimensity 9500 và 6GB RAM. Thiết bị này đạt điểm số thấp hơn Galaxy A58 ở cả hai bài kiểm tra.

Galaxy A58 sẽ sớm ra mắt

Vì sao Samsung có thể chọn tái sử dụng chip cũ?

Việc tận dụng nền tảng chip cũ nhưng tinh chỉnh xung nhịp phản ánh bài toán tối ưu chi phí, trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động về giá linh kiện bộ nhớ. Cách làm này giúp nhà sản xuất kiểm soát giá thành thiết bị mà vẫn đem lại chút cải thiện về hiệu năng.

Những điều cần lưu ý về độ tin cậy

Các thông số trên hiện mới chỉ xuất hiện qua dữ liệu rò rỉ trên Geekbench, theo Gizchina, và chưa được Samsung xác nhận chính thức. Vì vậy, cấu hình thương mại của Galaxy A58 có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt.

Người dùng quan tâm nên chờ thông tin chính thức từ nhà sản xuất trước khi đánh giá hiệu năng thực tế của thiết bị.