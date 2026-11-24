Galaxy Fit 4 rò rỉ giá khởi điểm 79.90 EUR tại châu Âu, bổ sung NFC và thanh toán Samsung Wallet Theo Dealabs, Galaxy Fit 4 có thể bán từ 79.90 EUR ở châu Âu, cao hơn thế hệ trước, kèm viền màn hình mỏng hơn, NFC và ba tùy chọn màu đen, trắng, xanh lá.

Samsung Galaxy Fit 4 nhiều khả năng có giá khởi điểm 79.90 EUR (tương đương 2.24 triệu đồng) tại thị trường châu Âu, cao hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm, theo báo cáo của trang Dealabs. Chiếc vòng đeo tay thông minh này cũng được cho là sẽ có viền màn hình mỏng hơn và hỗ trợ NFC để thanh toán không chạm. Samsung chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về sản phẩm.

Mức giá rò rỉ: cao hơn thế hệ trước nhưng chưa được xác nhận

Theo Dealabs, giá bán Galaxy Fit 4 tại châu Âu có thể bắt đầu từ 79.90 EUR. Mức này nhỉnh hơn so với Galaxy Fit 3, tuy nguồn tin không nêu con số cụ thể của thế hệ trước để đối chiếu.

Thiết kế vòng đeo tay thông minh Samsung Galaxy Fit

Hiện nhà sản xuất Hàn Quốc chưa có thông báo nào về mức định giá này. Vì vậy, người dùng cần chờ thêm để biết chiến lược giá chính thức của hãng trong năm nay.

Thiết kế tinh chỉnh: viền mỏng hơn, dây đeo có thể tháo nhanh

Về ngoại hình, Galaxy Fit 4 dự kiến không thay đổi hoàn toàn mà được chỉnh gọn hơn. Thiết bị tiếp tục dùng màn hình OLED hình chữ nhật, nhưng phần viền bezel được làm mỏng để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Vòng đeo tay vẫn giữ các tính năng theo dõi nhịp tim và sức khỏe cơ bản. Đáng chú ý, cơ chế dây đeo tháo lắp nhanh (quick-release) có thể xuất hiện, giúp người dùng thay phụ kiện theo sở thích cá nhân.

Tính năng phần mềm trên vòng đeo tay thông minh Samsung

NFC và Samsung Wallet: đeo vòng là có thể thanh toán

Nâng cấp đáng chú ý nhất là khả năng hỗ trợ NFC. Dữ liệu từ ứng dụng Galaxy Wearable cho thấy có mục Samsung Wallet, ngầm xác nhận thiết bị cho phép thanh toán không chạm. Giới hạn cụ thể của tính năng này hiện chưa rõ.

Nếu được triển khai, thanh toán một chạm sẽ đặc biệt hữu ích với người yêu thể thao. Họ có thể chạy bộ hoặc tập luyện ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.

Tính năng Galaxy Fit 4 được tiết lộ trong rò rỉ trước đó

Về màu sắc, các nguồn tin cho biết sản phẩm sẽ có ba phiên bản: đen, trắng và xanh lá.

Đặt cạnh Galaxy Fit 3: những gì đã biết và còn thiếu

Để thấy rõ mức nâng cấp, có thể đối chiếu thông tin rò rỉ của Galaxy Fit 4 với những gì Galaxy Fit 3 đang có. Phần lớn thông số của thế hệ mới vẫn chưa được tiết lộ.

Tiêu chí Galaxy Fit 3 Galaxy Fit 4 (rò rỉ) Màn hình AMOLED 1.6 inch OLED chữ nhật, viền bezel mỏng hơn Thời lượng pin Đến 13 ngày sử dụng Chưa có thông tin Sức khỏe và luyện tập Theo dõi giấc ngủ, hơn 100 chế độ luyện tập, tự động phát hiện té ngã Theo dõi nhịp tim và sức khỏe cơ bản Thanh toán không chạm Không đề cập trong nguồn NFC, có mục Samsung Wallet Dây đeo Không đề cập trong nguồn Có thể có cơ chế tháo lắp nhanh

Chờ xác nhận từ Samsung

Thời điểm ra mắt chính thức của Galaxy Fit 4 vẫn chưa được công bố. Việc bổ sung NFC và tinh chỉnh màn hình được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào cho mức giá tăng, nhưng điều này chỉ rõ khi sản phẩm lên kệ.

Toàn bộ thông tin về giá và cấu hình hiện chỉ dừng ở mức rò rỉ từ Dealabs, được SammyFans dẫn lại. Người dùng cần chờ thông cáo chính thức từ Samsung để có số liệu xác thực.