Galaxy M47 5G lộ diện: Cấu hình Snapdragon và cam kết hỗ trợ phần mềm 6 năm Samsung vừa công bố chi tiết về Galaxy M47 5G với màn hình Super AMOLED 120Hz, sạc nhanh 45W và chính sách cập nhật hệ điều hành kỷ lục trong phân khúc tầm trung.

Samsung vừa chính thức hé lộ những thông số kỹ thuật quan trọng của Galaxy M47 5G trước thềm ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây được xem là bước đi chiến lược của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm củng cố vị thế trong phân khúc tầm trung bằng việc kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn lên đến 6 năm.

Thiết kế hiện đại và màn hình Super AMOLED 120Hz

Galaxy M47 5G sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng M-series năm nay với cụm camera sau được đặt trong khung hình viên thuốc tối giản. Thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu sắc nổi bật là Đỏ (Rogue Red) và Xanh (Blaze Blue).

The Galaxy M47 5G.

Về khả năng hiển thị, máy được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước 6,7 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Điểm đáng chú ý là Samsung đã nâng cấp độ bền cho màn hình bằng lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+, một trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Hiệu năng từ chip Snapdragon và công nghệ lưu trữ tốc độ cao

Dù Samsung chưa công bố chính thức tên bộ vi xử lý, các dữ liệu từ Geekbench cho thấy mẫu máy có mã hiệu "SM-M476B" nhiều khả năng sẽ chạy chip Snapdragon 6 Gen 3. Đây là con chip cũng được trang bị trên Galaxy A36 5G, hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày và chơi game ở mức thiết lập trung bình.

Để tối ưu hóa tốc độ xử lý, Galaxy M47 5G sử dụng chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1. Sự kết hợp này giúp tăng tốc độ mở ứng dụng và truy xuất dữ liệu đáng kể so với các chuẩn cũ thường thấy ở phân khúc giá rẻ.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.7 inch, Super AMOLED, 120Hz, Gorilla Glass Victus+ Vi xử lý Snapdragon (Dự kiến Snapdragon 6 Gen 3) Bộ nhớ RAM LPDDR5X, ROM UFS 3.1 Camera sau 50MP (OIS) + 5MP (Ultra-wide) + 2MP (Macro) Camera trước 12MP Sạc nhanh 45W, hỗ trợ Bypass Charging

Hệ thống camera chống rung OIS và tính năng sạc đặc biệt

Khả năng nhiếp ảnh của Galaxy M47 5G được đảm bảo bởi cảm biến chính 50MP có hỗ trợ chống rung quang học (OIS), giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng và quay video ổn định hơn. Các ống kính phụ bao gồm camera góc siêu rộng 5MP và camera macro 2MP. Mặt trước của máy là camera selfie 12MP.

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, Samsung còn trang bị công nghệ sạc nhanh 45W. Đặc biệt, tính năng "Bypass Charging" (sạc nhánh) cũng xuất hiện, cho phép nguồn điện đi thẳng vào máy mà không thông qua pin khi đang cắm sạc. Tính năng này cực kỳ hữu ích cho game thủ, giúp giảm nhiệt độ thiết bị và kéo dài tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng cường độ cao.

Kỷ lục cập nhật phần mềm trong phân khúc

Điểm đột phá nhất trên Galaxy M47 5G chính là chính sách hậu mãi. Thiết bị sẽ xuất xưởng với giao diện One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16. Samsung cam kết cung cấp 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật liên tục. Đây là một con số kỷ lục đối với một thiết bị tầm trung, giúp người dùng yên tâm sử dụng máy trong thời gian dài mà không lo bị lỗi thời về tính năng hay bảo mật.

Galaxy M47 5G dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/06 tới đây, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong thị trường smartphone tầm trung năm nay.