Galaxy S26 5G giảm giá đến 8 triệu đồng: Flagship Android đáng mua nhất năm 2026? Chỉ sau ít ngày ra mắt tại Việt Nam, Samsung Galaxy S26 5G đã ghi nhận mức giảm sâu tới 8 triệu đồng, đi kèm cấu hình chip 2nm và hệ thống camera AI đột phá.

Chỉ sau hơn một tuần chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 06/03/2026, dòng flagship thế hệ mới Samsung Galaxy S26 5G đã bất ngờ được các đơn vị phân phối điều chỉnh giảm giá mạnh. Động thái này biến mẫu smartphone cao cấp của Samsung trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc điện thoại Android cận cao cấp và cao cấp.

Cập nhật giá bán Samsung Galaxy S26 5G mới nhất

Theo ghi nhận thực tế, mức giá của Galaxy S26 5G tại các đại lý đang thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết chính hãng. Cụ thể, phiên bản 512GB ghi nhận mức giảm kỷ lục lên tới 8 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá hiện tại (VND) Mức chênh lệch (VND) Galaxy S26 5G 256GB 25,990,000 21,790,000 4,200,000 Galaxy S26 5G 512GB 31,990,000 23,990,000 8,000,000

Mức giá trên được thống kê vào ngày 13/03/2026 và có thể thay đổi tùy theo chính sách của từng đơn vị bán lẻ. Đây là cơ hội tốt để người dùng sở hữu công nghệ mới nhất với chi phí tối ưu.

Điện thoại Samsung Galaxy S26 5G hiện đang được các đơn vị phân phối giảm giá sâu (Ảnh: GSMArena).

Thiết kế tinh tế và màn hình mDNIe thế hệ mới

Galaxy S26 5G tiếp tục duy trì triết lý tối giản với độ mỏng ấn tượng chỉ 7,2 mm và trọng lượng 167 gram. Máy được hoàn thiện từ khung hợp kim nhôm và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn kháng nước IP68. Điểm nhấn thiết kế nằm ở đảo camera trong suốt, tạo sự liền mạch hoàn hảo cho mặt lưng.

Về khả năng hiển thị, Samsung trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,3 inch, độ phân giải FHD+ với mật độ điểm ảnh 411 ppi. Đáng chú ý, công nghệ mDNIe thế hệ mới và ProScaler sử dụng AI giúp nâng cấp chất lượng nội dung độ phân giải thấp, tối ưu độ sắc nét theo thời gian thực. Tần số quét 120Hz hỗ trợ LTPO giúp thiết bị vận hành mượt mà nhưng vẫn tiết kiệm năng lượng.

Màn hình hiển thị xuất sắc (Ảnh: GSMArena).

Hiệu năng đột phá với chip Exynos 2600 tiến trình 2nm

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy S26 5G sở hữu sức mạnh từ chip xử lý Exynos 2600. Đây là vi xử lý xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến với cấu trúc 10 nhân, đạt xung nhịp tối đa 3,8 GHz. So với thế hệ tiền nhiệm, hiệu suất NPU tăng 38%, GPU tăng 23% và CPU tăng 7%.

Để đảm bảo hiệu suất ổn định, máy tích hợp hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber cải tiến, tăng hiệu quả khuếch tán nhiệt thêm 29%. Đi kèm RAM 12GB và viên pin 4300 mAh, thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao. Samsung cam kết cập nhật hệ điều hành cho mẫu máy này đến tận năm 2033, đảm bảo vòng đời sử dụng lâu dài.

Máy sở hữu hiệu năng xử lý ấn tượng (Ảnh: GSMArena).

Hệ thống camera AI ProVisual chuyên nghiệp

Hệ thống nhiếp ảnh của Galaxy S26 5G bao gồm camera chính 50MP (f/1.8), camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 12MP. Sự kết hợp giữa ProVisual Engine và AI giúp tối ưu chi tiết và màu sắc tự nhiên cho từng khung hình.

Khả năng quay phim cũng được nâng cấp với độ phân giải 8K 30fps, hỗ trợ chống rung OIS và tính năng Super Steady khóa đường chân trời. Ngoài ra, các công cụ Galaxy AI như Photo Assist cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp thông qua các câu lệnh văn bản đơn giản.

Camera xịn sò trong phân khúc cao cấp (Ảnh: GSMArena).

Nhìn chung, với việc giá bán giảm sâu ngay sau khi ra mắt, Samsung Galaxy S26 5G hiện là mẫu flagship Android cân bằng tốt giữa yếu tố công nghệ, thiết kế và chi phí đầu tư cho người dùng Việt trong năm 2026.