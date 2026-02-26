Về Báo Hà Tĩnh

Galaxy S26 nâng cấp AI Audio Eraser: Xóa tiếng ồn ngay cả khi đang xem livestream

Bảo Long26/02/2026 17:05

Samsung vừa cải tiến mạnh mẽ tính năng Audio Eraser trên dòng Galaxy S26 với One UI 8.5, cho phép người dùng loại bỏ tạp âm trực tiếp khi xem video trực tuyến.

Bước ngoặt mới cho công nghệ xử lý âm thanh AI trên di động

Samsung đã chính thức nâng tầm tính năng Audio Eraser trên dòng Galaxy S26 thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Khác với phiên bản tiền nhiệm trên One UI 7.0 vốn chỉ giới hạn ở việc chỉnh sửa hậu kỳ trong ứng dụng Gallery, công cụ này giờ đây đã chuyển mình thành một tính năng xử lý thời gian thực. Đây được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn ngay khi đang tiêu thụ nội dung.

Samsung nâng cấp tính năng Audio Eraser cho dòng Galaxy S26
Samsung đã nâng cấp tính năng Audio Eraser cho dòng Galaxy S26

Khả năng xử lý trực tiếp trên các ứng dụng bên thứ ba

Điểm đáng chú ý nhất của Audio Eraser trên Galaxy S26 chính là khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng phát video trực tuyến lớn. Thay vì phải tải video về máy để chỉnh sửa, người dùng có thể loại bỏ tiếng ồn nền ngay khi đang xem livestream hoặc các đoạn clip ngắn. Theo thông tin từ Samsung, tính năng này sẽ hỗ trợ các ứng dụng phổ biến bao gồm YouTube, Netflix và Instagram.

Audio Eraser trên Galaxy S26 hoạt động trên YouTube và Netflix
Audio Eraser trên Galaxy S26 hiện có thể hoạt động trên nhiều ứng dụng phát video trực tuyến

Cơ chế kích hoạt được thiết kế để không gây gián đoạn trải nghiệm. Người dùng chỉ cần vuốt thanh trạng thái và nhấn vào nút chuyển đổi nhanh Audio Eraser, tương tự như cách sử dụng tính năng Phụ đề trực tiếp (Live Caption). Cách triển khai này giúp công cụ trở nên liền mạch và tiện lợi hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Phá bỏ rào cản phần cứng và tối ưu hóa hệ sinh thái

Ban đầu, công nghệ Audio Eraser được giới thiệu gắn liền với khả năng xử lý của chip Snapdragon 8 Elite. Tuy nhiên, Samsung đã thực hiện một bước đi quan trọng khi mở rộng hỗ trợ cho cả các thiết bị sử dụng chip Exynos. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản nâng cấp của Audio Eraser không còn là đặc quyền của riêng dòng chip cao cấp nhất từ Qualcomm.

Cải tiến thú vị trên dòng Samsung Galaxy S26
Audio Eraser là cải tiến thú vị của dòng Galaxy S26

Thông số kỹ thuật dòng Samsung Galaxy S26

Bên cạnh các nâng cấp về phần mềm, dòng Galaxy S26 còn sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ để đáp ứng các tác vụ AI phức tạp. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật giữa các phiên bản:

Thông sốGalaxy S26Galaxy S26 PlusGalaxy S26 Ultra
Vi xử lýExynos 2600 (2nm)Exynos 2600 (2nm)Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
Màn hình6.3 inch Dynamic AMOLED 2X6.7 inch QHD+6.9 inch 2K
Độ sáng tối đa2600 nits2600 nits2600 nits
Camera chính50MP50MP200MP
Pin / Sạc nhanh4300 mAh / 25W4900 mAh / 45W5000 mAh / 60W

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6/3/2026. Với những cải tiến sâu về AI Audio Eraser, đây hứa hẹn sẽ là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng thường xuyên theo dõi các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Galaxy S26 nâng cấp AI Audio Eraser: Xóa tiếng ồn ngay cả khi đang xem livestream
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO