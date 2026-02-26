Galaxy S26 nâng cấp AI Audio Eraser: Xóa tiếng ồn ngay cả khi đang xem livestream Samsung vừa cải tiến mạnh mẽ tính năng Audio Eraser trên dòng Galaxy S26 với One UI 8.5, cho phép người dùng loại bỏ tạp âm trực tiếp khi xem video trực tuyến.

Bước ngoặt mới cho công nghệ xử lý âm thanh AI trên di động

Samsung đã chính thức nâng tầm tính năng Audio Eraser trên dòng Galaxy S26 thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Khác với phiên bản tiền nhiệm trên One UI 7.0 vốn chỉ giới hạn ở việc chỉnh sửa hậu kỳ trong ứng dụng Gallery, công cụ này giờ đây đã chuyển mình thành một tính năng xử lý thời gian thực. Đây được xem là thay đổi mang tính bước ngoặt, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm nghe nhìn ngay khi đang tiêu thụ nội dung.

Samsung đã nâng cấp tính năng Audio Eraser cho dòng Galaxy S26

Khả năng xử lý trực tiếp trên các ứng dụng bên thứ ba

Điểm đáng chú ý nhất của Audio Eraser trên Galaxy S26 chính là khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng phát video trực tuyến lớn. Thay vì phải tải video về máy để chỉnh sửa, người dùng có thể loại bỏ tiếng ồn nền ngay khi đang xem livestream hoặc các đoạn clip ngắn. Theo thông tin từ Samsung, tính năng này sẽ hỗ trợ các ứng dụng phổ biến bao gồm YouTube, Netflix và Instagram.

Audio Eraser trên Galaxy S26 hiện có thể hoạt động trên nhiều ứng dụng phát video trực tuyến

Cơ chế kích hoạt được thiết kế để không gây gián đoạn trải nghiệm. Người dùng chỉ cần vuốt thanh trạng thái và nhấn vào nút chuyển đổi nhanh Audio Eraser, tương tự như cách sử dụng tính năng Phụ đề trực tiếp (Live Caption). Cách triển khai này giúp công cụ trở nên liền mạch và tiện lợi hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Phá bỏ rào cản phần cứng và tối ưu hóa hệ sinh thái

Ban đầu, công nghệ Audio Eraser được giới thiệu gắn liền với khả năng xử lý của chip Snapdragon 8 Elite. Tuy nhiên, Samsung đã thực hiện một bước đi quan trọng khi mở rộng hỗ trợ cho cả các thiết bị sử dụng chip Exynos. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản nâng cấp của Audio Eraser không còn là đặc quyền của riêng dòng chip cao cấp nhất từ Qualcomm.

Audio Eraser là cải tiến thú vị của dòng Galaxy S26

Thông số kỹ thuật dòng Samsung Galaxy S26

Bên cạnh các nâng cấp về phần mềm, dòng Galaxy S26 còn sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ để đáp ứng các tác vụ AI phức tạp. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật giữa các phiên bản:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ 6.9 inch 2K Độ sáng tối đa 2600 nits 2600 nits 2600 nits Camera chính 50MP 50MP 200MP Pin / Sạc nhanh 4300 mAh / 25W 4900 mAh / 45W 5000 mAh / 60W

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6/3/2026. Với những cải tiến sâu về AI Audio Eraser, đây hứa hẹn sẽ là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng thường xuyên theo dõi các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.