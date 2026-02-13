Galaxy S26 Plus lộ điểm hiệu năng: Xác nhận chip Exynos 2600 cho phiên bản quốc tế Biến thể toàn cầu của Galaxy S26 Plus vừa xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Exynos 2600, RAM 12GB và chạy hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Samsung Galaxy S26 Plus phiên bản quốc tế (mã model SM-S947B) đã chính thức xuất hiện trên nền tảng chấm điểm hiệu năng Geekbench. Dữ liệu này xác nhận máy sử dụng vi xử lý Exynos 2600 với mã linh kiện s5e9965, thay vì sử dụng chip Snapdragon như một số tin đồn trước đó cho thị trường toàn cầu.

Sức mạnh của vi xử lý Exynos 2600 trên Galaxy S26 Plus

Dựa trên danh sách Geekbench 6.5, Galaxy S26 Plus đạt 2.304 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 9.015 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này cho thấy sức mạnh xử lý ổn định của thế hệ chip mới do Samsung tự phát triển, hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ từ sử dụng hàng ngày đến xử lý đồ họa nặng.

Galaxy S26 Plus được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Chiến lược phần cứng và hệ điều hành Android 16

Thông tin rò rỉ cho thấy Samsung tiếp tục duy trì chiến lược “hai dòng chip” cho thế hệ Galaxy S tiếp theo. Trong khi phiên bản quốc tế dùng Exynos 2600, biến thể dành cho thị trường Mỹ được dự đoán sẽ trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đáng chú ý, thiết bị thử nghiệm sở hữu dung lượng RAM 12GB và chạy trên hệ điều hành Android 16, dự kiến đi kèm giao diện One UI 8.5 khi ra mắt.

Galaxy S26 Plus có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Thay đổi về thiết kế và thời gian ra mắt

Về ngoại hình, cụm camera sau của Galaxy S26 Plus được cho là sẽ chuyển sang dạng thiết kế liền khối, tạo sự khác biệt nhẹ so với thế hệ Galaxy S25 hiện tại. Theo kế hoạch, dòng sản phẩm này sẽ được trình làng tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/02/2026 và dự kiến mở bán tại Việt Nam vào đầu tháng 3/2026.

Thiết kế cụm camera sau của Galaxy S26 Plus chuyển sang dạng liền khối

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến: Galaxy S26 Plus và S25 Plus

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dựa trên các nguồn tin rò rỉ hiện tại so với thế hệ tiền nhiệm: