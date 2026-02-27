Galaxy S26 ra mắt tính năng Call Screening: Giải pháp chặn cuộc gọi rác bằng AI Samsung vừa bổ sung công cụ Call Screening vào dòng Galaxy S26, sử dụng trợ lý ảo để tự động trả lời và lọc các cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo. Tính năng này thuộc giao diện One UI 8.5 và hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung đã chính thức giới thiệu tính năng Call Screening trên dòng Galaxy S26 và giao diện One UI 8.5. Đây là một bước tiến mới trong bộ công cụ Call Assist của hệ sinh thái Galaxy AI, cho phép thiết bị tự động tương tác với người gọi để xác định mục đích liên hệ, giúp người dùng chủ động phòng tránh các cuộc gọi rác và lừa đảo.

Dòng Galaxy S26 đã được Samsung trình làng trong sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên của năm 2026

Cơ chế vận hành của Call Screening bằng trí tuệ nhân tạo

Call Screening hoạt động như một lớp bảo vệ trung gian giữa người dùng và các số điện thoại lạ. Khi nhận được một cuộc gọi nghi ngờ, người dùng có thể kích hoạt trợ lý ảo để trả lời thay. AI sẽ tự động yêu cầu người gọi giới thiệu danh tính và lý do liên hệ.

Đáng chú ý, toàn bộ nội dung cuộc hội thoại sẽ được chuyển đổi thành văn bản và hiển thị theo thời gian thực trên màn hình. Điều này cho phép chủ sở hữu Galaxy S26 theo dõi nội dung mà không cần nhấc máy. Người dùng có thể chọn can thiệp để tự trả lời, nhập văn bản để trợ lý đọc lại bằng giọng nói tổng hợp, hoặc từ chối cuộc gọi ngay lập tức nếu xác định đó là tin nhắn rác hoặc lừa đảo.

Đây là tính năng khá hữu ích để lọc các cuộc gọi rác

Hướng dẫn kích hoạt và khả năng tương thích ngôn ngữ

Để sử dụng Call Screening, người dùng Galaxy S26 cần truy cập vào Cài đặt > Galaxy AI > Hỗ trợ cuộc gọi. Hệ thống cho phép tùy chỉnh mức độ lọc, bao gồm việc tự động chặn dựa trên cơ sở dữ liệu số điện thoại nghi ngờ hoặc chỉ giới hạn lọc đối với các số không có trong danh bạ.

Tính năng này hiện hỗ trợ 13 ngôn ngữ, bao gồm: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Thái và tiếng Hindi. Dự kiến, Call Screening sẽ được mở rộng sang các dòng máy Galaxy cũ hơn khi lộ trình cập nhật One UI 8.5 được triển khai rộng rãi.

Thông số kỹ thuật và giá bán dòng Galaxy S26 Series

Bên cạnh các tính năng phần mềm, Samsung cũng nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng cho thế hệ flagship mới nhất với các tùy chọn vi xử lý Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Phiên bản Vi xử lý Màn hình Giá khởi điểm Samsung Galaxy S26 Exynos 2600 (2nm) 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 24.990.000đ Samsung Galaxy S26 Plus Exynos 2600 (2nm) 6.7 inch QHD+ 120Hz 28.990.000đ Samsung Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) 6.9 inch 2K 120Hz 34.990.000đ

Dòng sản phẩm Galaxy S26 hiện đã cho phép đặt trước với nhiều ưu đãi và dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 6/3/2026.