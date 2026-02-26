Galaxy S26 Ultra đột phá khả năng chụp đêm với khẩu độ f/1.4 và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung Galaxy S26 Ultra cải thiện 47% khả năng thu sáng nhờ ống kính chính khẩu độ f/1.4, kết hợp cùng sức mạnh AI từ vi xử lý thế hệ mới để tối ưu hóa tính năng Nightography.

Samsung Galaxy S26 Ultra tập trung giải quyết thách thức lớn nhất của nhiếp ảnh di động là điều kiện thiếu sáng thông qua việc kết hợp giữa cải tiến quang học vật lý và thuật toán xử lý trí tuệ nhân tạo. Thay vì chạy đua về số lượng megapixel, flagship mới nhất này tập trung vào khả năng thu nhận ánh sáng thực tế và tối ưu hóa tín hiệu hình ảnh ngay từ cấp độ phần cứng.

Nâng cấp khẩu độ vật lý: Giải pháp tối ưu hóa lượng ánh sáng đi vào cảm biến

Trọng tâm của những thay đổi trên Galaxy S26 Ultra nằm ở hệ thống thấu kính. Samsung đã mở rộng khẩu độ cho cả camera chính và ống kính tiềm vọng, cho phép cảm biến tiếp nhận nhiều dữ liệu hình ảnh hơn trong cùng một khoảng thời gian phơi sáng. Cụ thể, camera chính 200MP hiện sở hữu khẩu độ f/1.4, một bước tiến lớn so với mức f/1.7 trên thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra. Thay đổi này giúp máy thu nhận thêm 47% lượng ánh sáng, tạo tiền đề cho việc giảm nhiễu hạt (noise) và tăng chi tiết trong bóng tối.

Galaxy S26 Ultra mang đến những nâng cấp ấn tượng về phần cứng lẫn phần mềm camera

Không chỉ camera chính, ống kính tiềm vọng 50MP cũng được nâng cấp khẩu độ lên f/2.9 (so với f/3.4 của S25 Ultra), giúp tăng khả năng thu sáng thêm 37%. Điều này đặc biệt quan trọng khi chụp ảnh zoom trong môi trường thiếu sáng, vốn là điểm yếu cố hữu của các dòng smartphone hiện nay.

Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 5: AI tái định nghĩa Nightography

Bên cạnh phần cứng quang học, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) tích hợp trong chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy đóng vai trò quyết định. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích bối cảnh theo thời gian thực. Hệ thống có khả năng bóc tách các lớp dữ liệu bao gồm chủ thể con người, khuôn mặt, vật thể và hậu cảnh để xử lý riêng biệt.

Flagship mới của Samsung cho trải nghiệm chụp, quay video thiếu sáng tốt hơn

Việc xử lý phân lớp cho phép thiết bị tối ưu hóa màu sắc và kết cấu bề mặt mà không làm mất đi độ tự nhiên của dải tương phản động (Dynamic Range). Kết quả là các video và hình ảnh quay trong đêm không chỉ sáng hơn mà còn sắc nét hơn, giảm thiểu hiện tượng bệt màu và nhiễu kỹ thuật số.

So sánh thông số kỹ thuật chi tiết: Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra

Để thấy rõ sự khác biệt về hiệu năng và công nghệ, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật chính giữa hai thế hệ flagship mới nhất của Samsung:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB 12GB Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Camera chính 200MP (f/1.4) 200MP (f/1.7) Camera tiềm vọng 50MP (f/2.9), zoom 5x 50MP (f/3.4), zoom 5x Pin & Sạc 5,000 mAh, Sạc nhanh 60W, Không dây Qi2 25W 5,000 mAh, Sạc nhanh 45W, Không dây 15W

Ngoài những nâng cấp về camera, Galaxy S26 Ultra còn cải tiến tốc độ sạc nhanh lên 60W và hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới nhất, giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng cho người dùng chuyên nghiệp. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng từ ngày 6/3/2026.