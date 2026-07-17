Galaxy S26 Ultra gặp lỗi màn hình đỏ: Samsung xác nhận do phần mềm và chuẩn bị cập nhật Samsung khẳng định lỗi ám đỏ trên màn hình Galaxy S26 Ultra xuất phát từ phần mềm tối ưu màu sắc, không phải hư hỏng phần cứng OLED và sẽ sớm tung bản vá lỗi.

Nhiều người dùng Galaxy S26 Ultra gần đây đã phản ánh về hiện tượng màn hình xuất hiện các vệt màu đỏ lạ, gây lo ngại về lỗi phần cứng nghiêm trọng trên dòng flagship mới nhất. Tuy nhiên, Samsung đã chính thức lên tiếng xác nhận đây chỉ là một sự cố liên quan đến phần mềm và có thể khắc phục được mà không cần thay thế linh kiện.

Lỗi màn hình đỏ không phải do hư hỏng tấm nền OLED

Theo báo cáo từ News1, các khiếu nại bắt đầu xuất hiện từ những người dùng đã sử dụng thiết bị được khoảng 3 đến 4 tháng. Ban đầu, cộng đồng công nghệ lo ngại đây là hiện tượng "burn-in" (lưu ảnh) vĩnh viễn hoặc lỗi vật lý của tấm nền OLED. Tuy nhiên, sau khi tiến hành phân tích các thiết bị bị ảnh hưởng, Samsung kết luận nguyên nhân nằm ở thuật toán tối ưu hóa màn hình mới.

The Galaxy S26 Ultra’s reported red screen discoloration is a software issue and not a hardware one.

Cụ thể, sự cố phát sinh từ công nghệ tối ưu hóa màn hình được giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra. Hệ thống này gặp lỗi xử lý khi điện thoại hoạt động ở độ sáng tối đa và tiếp xúc trực tiếp với nguồn ánh sáng mạnh bên ngoài. Thay vì điều chỉnh màu sắc chính xác theo môi trường, phần mềm hiệu chỉnh màu sắc lại hoạt động sai lệch, dẫn đến hiện tượng ám đỏ trên toàn bộ hoặc một phần màn hình.

Giải pháp khắc phục và kế hoạch cập nhật từ Samsung

Vì đây là lỗi phần mềm, người dùng sẽ không phải đối mặt với các quy trình sửa chữa phần cứng phức tạp. Samsung cho biết vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết thông qua việc tối ưu hóa lại mã nguồn của phần mềm hiệu chỉnh màu sắc. Hiện tại, những người dùng gặp sự cố nghiêm trọng có thể mang thiết bị đến các trung tâm dịch vụ của Samsung để được hỗ trợ cập nhật bản vá sớm.

Đối với phần lớn người dùng khác, Samsung đang lên kế hoạch triển khai một bản cập nhật phần mềm rộng rãi qua phương thức OTA (Over-the-air) trong thời gian tới. Bản cập nhật này sẽ tự động điều chỉnh lại cách thức hoạt động của công nghệ tối ưu hóa màn hình, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ám đỏ khi sử dụng máy ở cường độ sáng cao.

Việc Samsung nhanh chóng xác định nguyên nhân do phần mềm đã giúp trấn an người dùng, khẳng định chất lượng hoàn thiện của tấm nền OLED trên dòng sản phẩm cao cấp này vẫn được đảm bảo. Người dùng được khuyến cáo nên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật hệ thống mới nhất ngay khi có thông báo để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.