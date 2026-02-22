Galaxy S26 Ultra lộ diện qua poster quảng cáo với 4 màu sắc và camera 200MP ấn tượng Samsung Galaxy S26 Ultra xác nhận thiết kế cao cấp với 4 màu sắc mới, tích hợp bút S Pen và hệ thống camera zoom đa tiêu cự mạnh mẽ trước ngày ra mắt 26/02.

Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt dòng flagship Galaxy S26 vào rạng sáng ngày 26/02 (theo giờ Việt Nam). Trước thềm sự kiện, các thông tin rò rỉ về mẫu máy cao cấp nhất - Galaxy S26 Ultra - đã xuất hiện dày đặc, mang đến cái nhìn chi tiết về thiết kế và cấu hình phần cứng của thiết bị.

Bốn tùy chọn màu sắc mới và ngôn ngữ thiết kế tinh tế

Dựa trên poster quảng cáo được chia sẻ bởi nguồn tin @Alfaturk, Galaxy S26 Ultra sẽ duy trì phong cách thiết kế sang trọng với khung viền vuông vức đặc trưng. Điểm nhấn lớn nhất trong poster lần này là sự xác nhận về bốn tùy chọn màu sắc chính thức bao gồm: Đen, Trắng, Xanh da trời và Tím coban.

Poster quảng cáo Galaxy S26 Ultra

So với thế hệ trước, cụm camera trên Galaxy S26 Ultra đã được tinh chỉnh nhẹ để tạo nên sự cân đối. Thay vì thay đổi toàn diện khung vỏ, Samsung tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm và nâng cấp các linh kiện bên trong, đặc biệt là hệ thống thấu kính.

Duy trì vị thế với bút S Pen và khả năng xử lý chuyên sâu

Bút S Pen tiếp tục là phụ kiện không thể thiếu, định hình dòng Ultra như một thiết bị hỗ trợ công việc và sáng tạo chuyên nghiệp. Việc tích hợp sâu S Pen vào thân máy cho thấy Samsung vẫn ưu tiên phân khúc người dùng cần sự đa năng trong ghi chú và điều khiển từ xa.

S Pen tiếp tục là điểm nhấn của flagship Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt

Về mặt kỹ thuật, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ trang bị màn hình bảo mật mới và các tính năng hỗ trợ chụp ảnh nâng cao. Những cải tiến này hướng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh thông qua thuật toán xử lý hiện đại.

Thông số kỹ thuật và hệ thống camera 200MP

Hệ thống camera trên Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ dẫn đầu thị trường với cảm biến chính 200MP. Đi kèm là ống kính siêu rộng 50MP, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một camera 12MP zoom quang học 3x. Cấu hình này giúp máy sở hữu hệ thống zoom đa tiêu cự linh hoạt, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chụp phong cảnh đến chân dung tầm xa.

Galaxy S26 Ultra sở hữu cấu hình phần cứng cao cấp

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa Galaxy S26 Ultra và thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra:

Đặc tính Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Camera sau 200MP + 50MP + 12MP + 50MP 200MP + 50MP + 10MP + 50MP Pin & Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W, Qi2 25W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W, không dây 15W

Mặc dù chưa có thông tin giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam, các chuyên gia kỳ vọng Galaxy S26 Ultra sẽ có mức giá khởi điểm từ 33.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB, tương đương với mức giá của thế hệ tiền nhiệm khi mới ra mắt.