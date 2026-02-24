Galaxy S26 Ultra lộ diện tính năng chống nhìn trộm tích hợp trực tiếp vào màn hình Samsung dự kiến trang bị công nghệ FlexMagic Pixel OLED trên Galaxy S26 Ultra, giúp thu hẹp góc nhìn để bảo mật thông tin cá nhân mà không cần sử dụng miếng dán màn hình phụ.

Một video trải nghiệm sớm Galaxy S26 Ultra tại Dubai đã tiết lộ tính năng bảo mật mới mang tên "Bảo mật không nhìn trộm" (Privacy Screen). Thay vì sử dụng các phụ kiện bên ngoài như miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, Samsung đã tích hợp trực tiếp chức năng này vào tấm nền AMOLED của thiết bị.

Cơ chế hoạt động của công nghệ FlexMagic Pixel OLED

Tính năng này hoạt động dựa trên công nghệ FlexMagic Pixel OLED, cho phép người dùng tùy chỉnh góc nhìn của màn hình thông qua menu cài đặt. Khi được kích hoạt, màn hình sẽ tự động thu hẹp góc hiển thị. Nếu nhìn trực diện, hình ảnh vẫn giữ được độ sắc nét và màu sắc bình thường.

Tuy nhiên, khi nghiêng điện thoại sang một bên, màn hình sẽ tối đi đáng kể và có thể chuyển sang trạng thái gần như đen kịt ở các góc nghiêng lớn. Điều này giúp ngăn chặn những người xung quanh nhìn thấy nội dung hiển thị, đặc biệt hữu ích khi người dùng đọc tin nhắn riêng tư, kiểm tra tài khoản ngân hàng hoặc xử lý tài liệu công việc tại nơi công cộng.

Tính năng màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra khá hữu ích

Nâng cấp phần cứng và khả năng sạc nhanh

Bên cạnh cải tiến về màn hình, Galaxy S26 Ultra còn được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất vượt trội với bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho dòng Galaxy. Đặc biệt, tốc độ sạc nhanh có dây đã được nâng cấp lên 60W so với mức 45W của thế hệ tiền nhiệm, trong khi dung lượng pin vẫn giữ nguyên ở mức 5,000 mAh.

Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa Galaxy S26 Ultra và phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Camera sau 200MP + 50MP + 12MP + 50MP 200MP + 50MP + 10MP + 50MP Pin & Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W Kết nối không dây Qi2 25W 15W

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Các tài liệu rò rỉ cho thấy Samsung có thể ra mắt dòng Galaxy S26 Series vào cuối tháng 2 năm 2026. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về giá bán tại thị trường Việt Nam, các chuyên gia kỳ vọng mức giá khởi điểm sẽ không thay đổi so với thế hệ trước, dao động từ 33.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB.

Việc tích hợp tính năng bảo mật trực tiếp vào phần cứng màn hình là một bước đi thiết thực của Samsung, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa và quyền riêng tư của người dùng trong bối cảnh các thiết bị di động ngày càng chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm.