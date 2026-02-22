Galaxy S26 Ultra phá kỷ lục hiệu năng Geekbench với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mẫu flagship Galaxy S26 Ultra vừa ghi nhận điểm số hiệu năng đơn nhân và đa nhân ấn tượng trên Geekbench, vượt qua các kỷ lục trước đó nhờ vi xử lý Snapdragon tùy chỉnh.

Càng gần ngày ra mắt, các thông tin về dòng flagship thế hệ mới của Samsung càng xuất hiện dày đặc. Dữ liệu mới nhất từ Geekbench cho thấy Galaxy S26 Ultra đã phá vỡ các kỷ lục hiệu năng nội bộ, cho thấy nỗ lực tối ưu phần cứng mạnh mẽ từ nhà sản xuất Hàn Quốc.

Sức mạnh đột phá từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5

Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, phiên bản được tinh chỉnh riêng cho các dòng máy cao cấp của Samsung. Kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị đạt mức điểm ấn tượng với 3,852 điểm đơn nhân và 11,738 điểm đa nhân.

Galaxy S26 Ultra lộ hiệu năng cực khủng trên Geekbench, đánh bật mọi đối thủ

So với các kỷ lục trước đó (3,761 điểm đơn nhân và 11,454 điểm đa nhân), mức tăng trưởng này cho thấy Samsung đang tối ưu sâu hơn ở cấp độ vi xử lý và phần mềm. Phiên bản thử nghiệm dành cho thị trường Mỹ sử dụng RAM 12GB và chạy trên hệ điều hành Android 16. Đáng chú ý, cấu trúc CPU bao gồm hai lõi hiệu năng cao đạt xung nhịp lên tới 4.74GHz, một con số vượt trội trong thế giới smartphone hiện nay.

Galaxy S26 Ultra sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tùy chỉnh với xung nhịp ấn tượng

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 Ultra mang đến những nâng cấp quan trọng về vi xử lý, hệ điều hành và công nghệ sạc nhanh so với thế hệ tiền nhiệm.

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM 12GB 12GB Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7 Camera sau 200MP + 50MP + 12MP + 50MP 200MP + 50MP + 10MP + 50MP Pin & Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng dòng Galaxy S26 vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Nếu các thông số hiệu năng thực tế duy trì được sự ổn định như các bản thử nghiệm, Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục củng cố vị thế là một trong những smartphone Android mạnh nhất thị trường trong năm tới.

Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt vào tuần tới

Về giá bán, mặc dù chưa có thông tin chính thức tại thị trường Việt Nam, giới phân tích kỳ vọng mức giá của flagship này sẽ không tăng so với thế hệ trước, khởi điểm từ khoảng 33.99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB.