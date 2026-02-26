Galaxy S26 Ultra ra mắt: Smartphone đầu tiên hỗ trợ codec APV cho quay phim chuyên nghiệp Với codec APV, Samsung Galaxy S26 Ultra cho phép quay video chuẩn điện ảnh với dung lượng nhỏ hơn 20% so với HEVC, mở ra kỷ nguyên mới cho các nhà sáng tạo nội dung.

Samsung vừa chính thức trình làng Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship cao cấp nhất năm 2026 với hàng loạt nâng cấp về phần cứng và tính năng. Đáng chú ý nhất, đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới hỗ trợ codec Advanced Professional Video (APV), một bước tiến quan trọng giúp xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị di động và máy quay chuyên dụng.

Codec APV: Giải pháp tối ưu cho video chất lượng điện ảnh

Được Samsung công bố lần đầu vào năm 2023, APV là chuẩn nén video được phát triển riêng cho mục đích quay và hậu kỳ chuyên nghiệp. Ưu điểm lớn nhất của codec này là khả năng duy trì chất lượng hình ảnh ở mức cao nhất trong khi giảm kích thước tệp tin đáng kể. Cụ thể, video chuẩn APV có dung lượng nhỏ hơn khoảng 20% so với chuẩn HEVC (H.265) phổ biến hiện nay, giúp tiết kiệm bộ nhớ khi quay ở độ phân giải 4K hoặc 8K.

Camera Galaxy S26 Ultra hỗ trợ codec APV

Khả năng xử lý kỹ thuật vượt trội của Galaxy S26 Ultra

Việc tích hợp APV mang lại cho Galaxy S26 Ultra khả năng xử lý các thông số kỹ thuật vốn chỉ xuất hiện trên các dòng máy quay điện ảnh. Codec này hỗ trợ dải màu rộng và độ sâu màu ấn tượng, cho phép các nhà sáng tạo can thiệp sâu vào quá trình hậu kỳ mà không lo suy giảm chất lượng.

Thông số Khả năng hỗ trợ của Codec APV Độ phân giải Full-HD, 4K, 8K Định dạng HDR HDR10, HDR10+ Độ sâu màu Từ 10-bit đến 16-bit Lấy mẫu phụ màu sắc 4:0:0, 4:2:2, 4:4:4, 4:4:4:4 Tính năng bổ sung Mã hóa/giải mã song song, kênh alpha, dữ liệu độ sâu

Bên cạnh đó, Samsung cũng trang bị tính năng Privacy Display mới giúp tăng cường bảo mật màn hình và bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ trên tiến trình 3nm, đảm bảo việc xử lý và xuất video 8K diễn ra mượt mà.

Galaxy S26 Ultra là lựa chọn tuyệt vời của các nhà sáng tạo nội dung

Hệ sinh thái và khả năng tương thích phần mềm

Sự xuất hiện của APV trên Galaxy S26 Ultra không phải là một thử nghiệm nhất thời mà là một phần trong chiến lược dài hạn của hệ sinh thái Android. Google đã tích hợp hỗ trợ gốc cho APV trong phiên bản Android 16, đồng thời các bộ vi xử lý như Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Exynos 2600 đều được tối ưu hóa cho chuẩn nén này. Về mặt hậu kỳ, video từ Galaxy S26 Ultra có thể được chỉnh sửa trực tiếp trên các phần mềm chuyên nghiệp như DaVinci Resolve và LumaFusion, giúp đơn giản hóa quy trình làm việc của các nhà làm phim.

Thông số kỹ thuật và giá bán dòng Galaxy S26 Series

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số và mức giá niêm yết của ba phiên bản thuộc dòng Galaxy S26 vừa ra mắt:

Phiên bản Vi xử lý Camera chính Pin / Sạc nhanh Giá khởi điểm (VND) Galaxy S26 Exynos 2600 50MP 4300 mAh / 25W 24.990.000 Galaxy S26 Plus Exynos 2600 50MP 4900 mAh / 45W 28.990.000 Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 200MP 5000 mAh / 60W 34.990.000

Với sự kết hợp giữa phần cứng camera 200MP và codec APV tiên tiến, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ trở thành thiết bị tiêu chuẩn cho các vlogger và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp trong năm 2026.