Galaxy S26 Ultra rò rỉ chính sách bảo hành 2 năm và thông số kỹ thuật thế hệ mới Hình ảnh hộp bán lẻ rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể được nâng thời gian bảo hành lên 24 tháng, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ sạc nhanh 60W.

Thông tin về mẫu flagship tiếp theo của Samsung, Galaxy S26 Ultra, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi hình ảnh hộp bán lẻ của thiết bị này bất ngờ lộ diện. Dữ liệu rò rỉ gợi mở về một bước ngoặt lớn trong chính sách hậu mãi của hãng công nghệ Hàn Quốc cùng những nâng cấp đáng kể về phần cứng trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 25/02/2026.

Khả năng nâng gấp đôi thời gian bảo hành cho dòng Ultra

Nhà sáng tạo nội dung Sahil Karoul mới đây đã chia sẻ những hình ảnh thực tế đầu tiên về hộp đựng của Galaxy S26 Ultra. Điểm đáng chú ý nhất xuất hiện ngay trên vỏ hộp là dòng chữ xác nhận thiết bị được bảo hành 24 tháng tại thị trường châu Phi. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với chính sách bảo hành 12 tháng tiêu chuẩn mà Samsung thường áp dụng cho các dòng điện thoại cao cấp của mình.

Galaxy S26 Ultra có thể được bảo hành 2 năm ở một số thị trường

Việc kéo dài thời gian bảo hành lên 2 năm được giới phân tích nhận định là một tuyên bố mạnh mẽ của Samsung về độ bền và độ tin cậy của thế hệ Ultra mới. Dù hiện tại thông tin này mới chỉ ghi nhận tại thị trường châu Phi, nhưng người dùng kỳ vọng chính sách này sẽ được mở rộng ra các khu vực khác để tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Nâng cấp hiệu năng với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về sức mạnh bên trong, Galaxy S26 Ultra được dự báo sẽ sử dụng độc quyền chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu. Vi xử lý thế hệ mới này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm trên S25 Ultra, tối ưu hóa các tác vụ xử lý AI và đồ họa nặng.

Camera sẽ là một trong những nâng cấp lớn nhất của Galaxy S26 Ultra

Hệ thống camera vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với cảm biến chính độ phân giải 200MP. Bên cạnh đó, các thông số về camera siêu rộng và camera tele cũng được tinh chỉnh để cải thiện chất lượng hình ảnh trong các điều kiện ánh sáng phức tạp. Samsung cũng được cho là sẽ nâng cấp công suất sạc có dây lên 60W, thay vì mức 45W duy trì trong nhiều năm qua, kết hợp với chuẩn sạc không dây Qi2 công suất 25W.

So sánh thông số kỹ thuật Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dự kiến dựa trên các nguồn tin rò rỉ mới nhất:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Hệ điều hành Android 16 (One UI 8.5) Android 15 (One UI 7) Camera chính 200MP + 50MP + 12MP + 50MP 200MP + 50MP + 10MP + 50MP Pin và Sạc 5,000 mAh, sạc dây 60W, Qi2 25W 5,000 mAh, sạc dây 45W, không dây 15W

Sự kiện ra mắt chính thức dự kiến được tổ chức tại San Francisco vào cuối tháng 2 năm 2026. Nếu đúng theo lộ trình, đợt mở bán đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 11/03/2026. Những cải tiến về tốc độ sạc và cam kết bảo hành dài hạn có thể là chìa khóa giúp Samsung thúc đẩy doanh số bán hàng trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đang bão hòa.